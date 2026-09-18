Os torcedores do Tottenham enfrentaram uma espera exaustiva para ver Kulusevski de volta à ação competitiva, com o internacional sueco ausente desde o fim da campanha de 2024/25. Uma grave lesão na patela direita basicamente colocou sua carreira em um hiato de 19 meses, período em que ele cruelmente acabou impedido de disputar a Copa do Mundo de verão.

No entanto, após um longo processo de reabilitação, que incluiu um pequeno revés durante sua tentativa inicial de retorno em agosto, o jogador de 26 anos finalmente voltou a treinar normalmente com o elenco principal, proporcionando um enorme impulso psicológico a uma equipe que atualmente busca sua primeira vitória na liga na temporada.

Embora o próximo confronto contra o Aston Villa, no sábado, chegue cedo demais para que ele seja relacionado, a comissão técnica mira um retorno aos gramados em outubro ou novembro.