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'Como uma nova contratação!' - Roberto De Zerbi dá enorme impulso com Dejan Kulusevski à medida que astro do Tottenham se aproxima de retorno há muito aguardado
A longa jornada de volta de Kulusevski
Os torcedores do Tottenham enfrentaram uma espera exaustiva para ver Kulusevski de volta à ação competitiva, com o internacional sueco ausente desde o fim da campanha de 2024/25. Uma grave lesão na patela direita basicamente colocou sua carreira em um hiato de 19 meses, período em que ele cruelmente acabou impedido de disputar a Copa do Mundo de verão.
No entanto, após um longo processo de reabilitação, que incluiu um pequeno revés durante sua tentativa inicial de retorno em agosto, o jogador de 26 anos finalmente voltou a treinar normalmente com o elenco principal, proporcionando um enorme impulso psicológico a uma equipe que atualmente busca sua primeira vitória na liga na temporada.
Embora o próximo confronto contra o Aston Villa, no sábado, chegue cedo demais para que ele seja relacionado, a comissão técnica mira um retorno aos gramados em outubro ou novembro.
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De Zerbi avalia um grande reforço
Ao falar com a imprensa sobre a situação do sueco, De Zerbi fez muitos elogios tanto à qualidade do jogador quanto ao seu caráter durante um período difícil longe dos gramados. "Temos que administrar o Deki da melhor forma possível, com o departamento médico, a equipe física, mas isso é algo muito bom para nós", explicou o ex-treinador do Brighton. "Ele é um bom jogador, é uma boa pessoa e merece jogar novamente."
A importância de Kulusevski para a equipe do Tottenham não pode ser exagerada, sobretudo diante da sua forma influente antes da lesão. Ele era amplamente considerado o principal destaque do clube durante uma turbulenta temporada 2024/25, antes de o problema no joelho forçá-lo a ficar fora durante todo o ano seguinte.
Maddison volta ao grupo
Kulusevski não é o único talento criativo de alto nível trabalhando para recuperar totalmente a melhor forma. James Maddison também passou por um ciclo frustrante de lesões, incluindo uma ruptura do LCA em agosto passado, que exigiu um esforço heroico para voltar no fim da temporada anterior. Apesar de ter ajudado o Tottenham a evitar o rebaixamento, Maddison lidou com novas complicações no ombro durante a atual campanha.
Ao falar sobre a condição física de Maddison e seu impacto único em campo, De Zerbi observou que o jogador de 29 anos oferece qualidades raras no elenco atual. O treinador confirmou que Roberto De Zerbi atualiza a situação de Pedro Porro, Sandro Tonali e James Maddison, indicando que os três têm chances de enfrentar o Aston Villa. "Escutem, James está trabalhando com o time nos últimos 10, 15 dias. Talvez menos de 15 dias e, mesmo sendo um jogador técnico, ele precisa estar em forma, precisa se manter em boa condição."
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Mudando o rumo da temporada
O Tottenham entra no fim de semana em uma posição delicada, depois de não conseguir uma vitória nem sequer marcar um único gol em suas quatro primeiras partidas da Premier League. Essa má fase aumentou a pressão sobre a nova comissão técnica, mas o treinador segue firme em sua convicção de que os resultados virão se os jogadores mantiverem a calma.
A disponibilidade de Pedro Porro e Sandro Tonali, ambos ausentes na derrota no meio de semana para o Liverpool pela copa, oferece mais profundidade a um elenco que tem parecido desgastado nas últimas semanas.
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