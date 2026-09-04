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'Como uma nova contratação' - Michael Carrick insiste que Patrick Dorgu pode resolver a falta de opções do Manchester United na lateral esquerda após decisão no último dia da janela de transferências
Uma solução versátil para o Manchester United
A decisão do Manchester United de não contratar um novo lateral-esquerdo durante a janela de verão levantou questionamentos entre os torcedores de Old Trafford, especialmente depois de o clube considerar uma investida por Lewis Hall, do Newcastle United. Com Hall permanecendo em St James' Park e o United supostamente planejando retomar esse interesse no próximo verão, o elenco segue carente em uma área crucial.
Dorgu, internacional dinamarquês de 21 anos, teve suas oportunidades limitadas sob o comando de Carrick devido a uma persistente lesão no tendão da coxa, mas seu retorno à plena forma física está sendo visto como um reforço significativo. Depois de já ter atuado como ala sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim, Dorgu agora é apontado para uma função defensiva enquanto o United disputa a Premier League e a Liga dos Campeões, oferecendo mais uma alternativa ao Shaw, de 31 anos, apesar de ainda não ter atuado ali com Carrick. "Ele certamente pode jogar ali", disse Carrick ao ser questionado se Dorgu pode atuar como lateral-esquerdo. "Ele já fez isso, sem dúvida. Não estou aqui sentado dizendo que ele não pode fazer isso. É apenas a maneira como temos jogado desde que cheguei aqui."
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Nova vida para a internacional dinamarquesa
Depois de chegar ao United vindo do Lecce em fevereiro de 2025, Dorgu passou a somar 50 jogos em todas as competições, com quatro gols e cinco assistências. Sua versatilidade é um trunfo importante para o United enquanto a equipe se prepara para conciliar as exigências da Premier League com o retorno à Champions League e, apesar de ter sido utilizado majoritariamente como ponta nos minutos limitados que teve sob o comando atual, seu currículo internacional sugere que ele pode se adaptar a vários sistemas.
O técnico do United destacou que o impacto de Dorgu vai além de uma única posição em campo, apontando suas contribuições ofensivas e reconhecendo sua utilidade defensiva. Carrick explicou: "Ele, na verdade, infelizmente esteve lesionado por algum tempo. Então, para mim, é quase como ter um jogador novo, e é quase como uma nova contratação em alguns aspectos, porque ele acrescentou muito ao grupo. Ele jogou pela direita pela Dinamarca, marcou um grande gol no verão jogando pela direita em uma função mais adiantada. Ele pode jogar de lateral-esquerdo."
Profundidade do elenco e movimentação no mercado de transferências
Além das preocupações defensivas, o United foi ativo no mercado, desembolsando mais de £ 160 milhões em nomes como Youri Tielemans, Carlos Baleba e Andrey Santos para reforçar o meio-campo. Embora alguns torcedores tenham ficado decepcionados por um lateral-esquerdo de ofício não ter chegado junto com eles, Carrick sustenta que o equilíbrio geral do elenco melhorou significativamente em relação à última temporada.
Ao abordar a movimentação de verão, o técnico do United expressou sua satisfação com a campanha de contratações, apesar das restrições financeiras que o clube precisou administrar. "Acho que eu já disse isso, entramos querendo sair mais fortes do grupo que tínhamos na última temporada, e definitivamente acrescentamos a isso. A situação é a que é, em termos financeiros, do que podemos fazer e com o que estamos tentando tirar o máximo proveito. Certamente, os jogadores que trouxemos para o grupo me deixam encantado, absolutamente encantado. Acho que fizemos negócios realmente muito bons pela qualidade e pelo nível dos jogadores que conseguimos. Estou muito, muito feliz com isso", disse Carrick.
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Zirkzee fica para lutar por seu lugar
Um jogador que foi alvo de intensa especulação no último dia da janela de transferências foi Joshua Zirkzee. O United teria bloqueado uma abordagem tardia do Everton por empréstimo pelo internacional da Holanda, principalmente porque o clube entendeu que era tarde demais para encontrar um substituto adequado para dar suporte a Benjamin Sesko.
O técnico está confiante de que Zirkzee vai abraçar o desafio de reconquistar seu lugar no time titular. "Josh é importante", observou Carrick. "Acho que, de novo, é sobre o time, o elenco, a profundidade, a temporada inteira. Josh está feliz aqui, sabe, e eu tenho uma relação muito boa com o Josh de qualquer forma. O que ele quer é jogar mais do que tem jogado, e isso é bom, a competição e a disputa saudável por vagas. Vêm muitos jogos por aí, até mesmo nas próximas semanas, sabe? Josh pode fazer coisas realmente, realmente de alto nível."
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