A decisão do Manchester United de não contratar um novo lateral-esquerdo durante a janela de verão levantou questionamentos entre os torcedores de Old Trafford, especialmente depois de o clube considerar uma investida por Lewis Hall, do Newcastle United. Com Hall permanecendo em St James' Park e o United supostamente planejando retomar esse interesse no próximo verão, o elenco segue carente em uma área crucial.

Dorgu, internacional dinamarquês de 21 anos, teve suas oportunidades limitadas sob o comando de Carrick devido a uma persistente lesão no tendão da coxa, mas seu retorno à plena forma física está sendo visto como um reforço significativo. Depois de já ter atuado como ala sob o comando do ex-técnico Ruben Amorim, Dorgu agora é apontado para uma função defensiva enquanto o United disputa a Premier League e a Liga dos Campeões, oferecendo mais uma alternativa ao Shaw, de 31 anos, apesar de ainda não ter atuado ali com Carrick. "Ele certamente pode jogar ali", disse Carrick ao ser questionado se Dorgu pode atuar como lateral-esquerdo. "Ele já fez isso, sem dúvida. Não estou aqui sentado dizendo que ele não pode fazer isso. É apenas a maneira como temos jogado desde que cheguei aqui."