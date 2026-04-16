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Khaled Mahmoud

Traduzido por

“Como um jovem Cristiano Ronaldo” – Louis Saha revela sua contratação “dos sonhos” para o Manchester United na janela de transferências de verão

Manchester United
C. Ronaldo
PSG
D. Doue
L. Saha
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O ex-atacante do Manchester United, Louis Saha, revelou quem seria a contratação dos seus “sonhos” para o clube, comparando uma revelação da Ligue 1 ao jovem Cristiano Ronaldo. Enquanto os Red Devils se preparam para reforçar o elenco na janela de transferências de verão, o francês instou a diretoria a priorizar reforços no ataque para competir com a elite europeia.

  • Doue PSGGetty

    A contratação dos sonhos para o United

    Saha instou o United a tentar contratar a estrela do Paris Saint-Germain, Desire Doue, descrevendo o jovem como a contratação dos seus “sonhos” para a próxima janela de transferências. O ex-atacante dos Red Devils acredita que o ala francês possui o mesmo potencial bruto e talento que uma lenda portuguesa demonstrou durante seus primeiros dias em Manchester.

    Saha disse à BetVictor, que oferece as últimas apostas na Copa do Mundo, o que torna Doue especial: “Se ele estivesse disponível, minha contratação dos sonhos para o Man Utd seria Desire Doue. Ele é um talento incrível, e eu realmente adoro sua confiança e sua dedicação. Seu potencial é enorme. É por isso que seria realmente uma questão de gastar uma fortuna. Ele é como um jovem [Cristiano] Ronaldo. Se você me perguntar, quem eu realmente quero é ele.”

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    Uma meta mais "realista"

    Embora Doue continue sendo a ambição máxima, Saha é realista quanto às dificuldades de tirar um talento do PSG e sugeriu que Victor Osimhen poderia ser uma opção mais viável para liderar o ataque. Com o United bem posicionado para garantir o retorno à Liga dos Campeões, a necessidade de reforçar o ataque tornou-se uma prioridade. Os Red Devils enfrentarão uma agenda muito mais cheia na próxima temporada se terminarem entre os cinco primeiros da Premier League, e ele acredita que Osimhen poderia ser tirado do Galatasaray para adicionar mais qualidade ao ataque.

    Saha acrescentou: “Talvez a opção mais realista seja Victor Osimhen formar dupla com Benjamin Sesko em algum momento. A Liga dos Campeões será muito importante para o clube na próxima temporada e precisamos de um meio-campista, de jogadores realmente fortes fisicamente. Jogadores como Declan Rice e Sandro Tonali; outros dirão que precisamos de alguém para apoiar Kobbie Mainoo.”


  • Equilíbrio e criatividade no meio-campo

    A saída iminente de Casemiro deixou um vazio no meio-campo que o clube já está tentando preencher com jovens alvos em potencial, como Elliot Anderson e Adam Wharton. No entanto, Saha acredita que as contratações devem ir além da simples cobertura defensiva, buscando um meia-atacante capaz de oferecer uma dimensão diferente.

    O francês observou: “Esse é o equilíbrio que o United precisa encontrar, e o meio-campo é extremamente importante. E talvez outro tipo de meia-armador, alguém imprevisível, alguém capaz de complementar Bruno Fernandes também. Em alguns jogos, será necessária uma formação diferente devido ao adversário. Portanto, é importante ter esse equilíbrio certo, e acho que essas três contratações são extremamente importantes.”

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    Estabilidade na defesa e na liderança

    Saha também elogiou a decisão de recompensar a resiliência de Harry Maguire com um novo contrato, observando que o zagueiro “mereceu isso” por se recusar a sair durante os períodos mais turbulentos do clube. Defendendo o jogador da seleção inglesa contra os críticos que o transformaram em um “alvo fácil” devido a um sistema falho, Saha insistiu: “Desde sua estreia, ele sempre esteve presente, nunca se escondeu. Sei que ele precisava ter se saído melhor em alguns jogos, mas ele é um jogador que queria estar lá, e acho que é um dos melhores nas duas áreas.”


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