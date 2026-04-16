“Como um jovem Cristiano Ronaldo” – Louis Saha revela sua contratação “dos sonhos” para o Manchester United na janela de transferências de verão

Saha instou o United a tentar contratar a estrela do Paris Saint-Germain, Desire Doue, descrevendo o jovem como a contratação dos seus “sonhos” para a próxima janela de transferências. O ex-atacante dos Red Devils acredita que o ala francês possui o mesmo potencial bruto e talento que uma lenda portuguesa demonstrou durante seus primeiros dias em Manchester.

Saha disse à BetVictor, que oferece as últimas apostas na Copa do Mundo, o que torna Doue especial: “Se ele estivesse disponível, minha contratação dos sonhos para o Man Utd seria Desire Doue. Ele é um talento incrível, e eu realmente adoro sua confiança e sua dedicação. Seu potencial é enorme. É por isso que seria realmente uma questão de gastar uma fortuna. Ele é como um jovem [Cristiano] Ronaldo. Se você me perguntar, quem eu realmente quero é ele.”