“Como um irmão mais velho”: Ansu Fati revela como Paul Pogba ajudou a salvar sua carreira no Mônaco

Em entrevista à imprensa no sábado, Fati revelou a importância de Pogba durante seu período de adaptação. Ele contou que o campeão da Copa do Mundo o acolheu e lhe deu apoio fundamental. O jogador da seleção espanhola também revelou que os dois continuam passando tempo juntos sempre que possível.

“Ele é como um irmão mais velho para mim”, disse Fati, segundo o Maxifoot. “No ano passado, em particular, ele me ajudou muito. Ele fala espanhol muito bem, então as coisas foram muito mais simples.

“Estivemos juntos de novo na sexta-feira. Sempre que podemos, tentamos conversar e passar um tempo juntos. Falamos muito sobre futebol, mas também sobre a vida em geral.”