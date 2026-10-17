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“Como um irmão mais velho”: Ansu Fati revela como Paul Pogba ajudou a salvar sua carreira no Mônaco
Forte vínculo fora de campo
Fati detalhou a relação especial que construiu com Pogba durante o período em que jogaram juntos no Monaco. Os dois jogadores criaram uma forte ligação ao longo da temporada 2025-26, antes de Pogba deixar o clube em agosto.
Apesar da saída do francês no verão, os dois permaneceram muito próximos. Fati falou publicamente sobre o quanto o experiente meio-campista foi importante para ele durante sua adaptação ao futebol francês.
- Getty Images Sport
Uma referência em Mônaco
Em entrevista à imprensa no sábado, Fati revelou a importância de Pogba durante seu período de adaptação. Ele contou que o campeão da Copa do Mundo o acolheu e lhe deu apoio fundamental. O jogador da seleção espanhola também revelou que os dois continuam passando tempo juntos sempre que possível.
“Ele é como um irmão mais velho para mim”, disse Fati, segundo o Maxifoot. “No ano passado, em particular, ele me ajudou muito. Ele fala espanhol muito bem, então as coisas foram muito mais simples.
“Estivemos juntos de novo na sexta-feira. Sempre que podemos, tentamos conversar e passar um tempo juntos. Falamos muito sobre futebol, mas também sobre a vida em geral.”
Superando obstáculos juntos
Fati chegou ao Monaco em busca de revitalizar a carreira depois de deixar o Barcelona. A presença de alguém experiente e que fala espanhol, como Pogba, foi essencial durante um período exigente de adaptação à Ligue 1.
O jovem atacante disputou uma partida na Ligue 1 até agora nesta temporada, enquanto busca voltar a jogar regularmente. No entanto, foi decisivo na vitória do Monaco por 2 a 1 sobre o CSKA Sofia na Liga Conferência da Europa.
- AFP
De olho no futuro
Fati expressou a esperança de que seu amigo próximo volte em breve a disputar partidas e atue sem limitações. O jovem atacante segue dando total apoio ao ex-companheiro de equipe enquanto Pogba se prepara para os próximos passos da carreira.
“Espero que ele possa voltar em breve e aproveitar o futebol novamente”, afirmou Fati ao ser questionado sobre a situação atual do francês.
Já recuperado de um problema na panturrilha, o jogador espanhol está determinado a conquistar uma vaga entre os titulares e contribuir com o Monaco.
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