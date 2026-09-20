Ao falar com a imprensa após a demolição do time de Mikel Arteta, Hurzeler foi efusivo nos elogios a Gross. O treinador reiterou uma comparação que havia feito recentemente, destacando como Gross parece estar ficando melhor à medida que entra na reta final da carreira. "Falamos sobre Pascal Gross e eu disse, acho que na minha última coletiva de imprensa, que você pode compará-lo um pouco a um bom vinho. Quanto mais velho ele fica, melhor ele é", disse Hurzeler aos repórteres.

O técnico fez questão de destacar que a influência do meio-campista é sentida com mais força na forma como ele se comporta durante a semana de trabalho, dando exemplo aos membros mais jovens do elenco. "Ele não é apenas um jogador que melhora seus companheiros de equipe, ele não é apenas um jogador que realmente entende tão bem o jogo. Acho que as coisas que você não pode medir são as coisas que vemos no dia a dia e no campo de treinamento", acrescentou.