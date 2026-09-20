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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

'Como um bom vinho': Fabian Hurzeler elogia o veterano do Brighton Pascal Gross enquanto o Brighton provoca ondas de choque na Premier League com uma goleada por 3 a 0 sobre o Arsenal

P. Gross
F. Hurzeler
Brighton
Arsenal
Premier League

O técnico do Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler, rasgou elogios ao experiente meio-campista Pascal Gross, comparando o maestro alemão a um "bom vinho", que só melhora com a idade. O jogador de 35 anos foi o cérebro de uma atuação dominante, à medida que o Brighton desmontou o Arsenal em uma vitória marcante na Premier League.

  • Exibição vintage do Brighton no Amex

    O Brighton celebrou seu 125º aniversário em grande estilo ao registrar uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o atual campeão da Premier League, o Arsenal. O Amex Stadium estava pulsando enquanto a equipe da casa desmontava o Arsenal com uma mistura de disciplina tática e brilho individual. No centro desse triunfo esteve Gross, que continua a desafiar a idade com uma série de atuações influentes que se tornaram a pedra angular da equipe de Hurzeler, que faz grande campanha.

    As contribuições do veterano não se limitaram à sua finalização clínica; sua cobrança de bola parada seguiu sendo uma arma fundamental do Brighton ao longo da tarde. Aos 57 minutos, Gross cobrou o escanteio preciso que permitiu a Chema Andres marcar de cabeça o terceiro gol do Brighton, praticamente acabando com qualquer esperança de reação do Arsenal. A atuação ampliou uma notável fase individual do jogador de 35 anos, que agora balançou as redes três vezes em suas últimas três partidas e soma quatro gols em suas cinco aparições anteriores.

    • Publicidade
  • Fabian Hurzeler Brighton 2026-27Getty

    O veredito de Hurzeler sobre Gross

    Ao falar com a imprensa após a demolição do time de Mikel Arteta, Hurzeler foi efusivo nos elogios a Gross. O treinador reiterou uma comparação que havia feito recentemente, destacando como Gross parece estar ficando melhor à medida que entra na reta final da carreira. "Falamos sobre Pascal Gross e eu disse, acho que na minha última coletiva de imprensa, que você pode compará-lo um pouco a um bom vinho. Quanto mais velho ele fica, melhor ele é", disse Hurzeler aos repórteres.

    O técnico fez questão de destacar que a influência do meio-campista é sentida com mais força na forma como ele se comporta durante a semana de trabalho, dando exemplo aos membros mais jovens do elenco. "Ele não é apenas um jogador que melhora seus companheiros de equipe, ele não é apenas um jogador que realmente entende tão bem o jogo. Acho que as coisas que você não pode medir são as coisas que vemos no dia a dia e no campo de treinamento", acrescentou.

  • Construindo laços em um elenco diverso

    Um dos aspectos mais significativos do papel de Gross no Amex é sua capacidade de servir como ponte entre os vários grupos de um elenco diverso do Brighton. Hurzeler observou que a inteligência social do alemão é tão importante quanto sua leitura tática em campo.

    "Ele tem a habilidade de criar laços sociais entre todos os jogadores que temos. Temos muitas nacionalidades diferentes, muitas gerações diferentes, e ele entende todas essas dinâmicas. Ele une essas diferentes origens e acho que isso é algo que às vezes subestimamos", disse o técnico de 33 anos.

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  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    A implacável mentalidade vencedora

    Além de suas contribuições técnicas e sociais, Hurzeler também destacou o espírito competitivo feroz que define Gross. O treinador brincou sobre a incapacidade do meio-campista de desligar, mesmo quando a agenda permite um breve descanso.

    "Acho que ele está procurando agora, no tempo livre, 'onde posso correr uma corrida?', porque ele nunca fica parado. Talvez esteja jogando um pouco de padel, mas agora vou dizer a ele que precisa tirar alguns dias de folga. Isso também mostra seu caráter. Ele tem essa mentalidade vencedora e isso definitivamente nos ajuda", observou Hurzeler.

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