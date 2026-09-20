Getty Images Sport
Traduzido por
'Como um bom vinho': Fabian Hurzeler elogia o veterano do Brighton Pascal Gross enquanto o Brighton provoca ondas de choque na Premier League com uma goleada por 3 a 0 sobre o Arsenal
Exibição vintage do Brighton no Amex
O Brighton celebrou seu 125º aniversário em grande estilo ao registrar uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o atual campeão da Premier League, o Arsenal. O Amex Stadium estava pulsando enquanto a equipe da casa desmontava o Arsenal com uma mistura de disciplina tática e brilho individual. No centro desse triunfo esteve Gross, que continua a desafiar a idade com uma série de atuações influentes que se tornaram a pedra angular da equipe de Hurzeler, que faz grande campanha.
As contribuições do veterano não se limitaram à sua finalização clínica; sua cobrança de bola parada seguiu sendo uma arma fundamental do Brighton ao longo da tarde. Aos 57 minutos, Gross cobrou o escanteio preciso que permitiu a Chema Andres marcar de cabeça o terceiro gol do Brighton, praticamente acabando com qualquer esperança de reação do Arsenal. A atuação ampliou uma notável fase individual do jogador de 35 anos, que agora balançou as redes três vezes em suas últimas três partidas e soma quatro gols em suas cinco aparições anteriores.
- Getty
O veredito de Hurzeler sobre Gross
Ao falar com a imprensa após a demolição do time de Mikel Arteta, Hurzeler foi efusivo nos elogios a Gross. O treinador reiterou uma comparação que havia feito recentemente, destacando como Gross parece estar ficando melhor à medida que entra na reta final da carreira. "Falamos sobre Pascal Gross e eu disse, acho que na minha última coletiva de imprensa, que você pode compará-lo um pouco a um bom vinho. Quanto mais velho ele fica, melhor ele é", disse Hurzeler aos repórteres.
O técnico fez questão de destacar que a influência do meio-campista é sentida com mais força na forma como ele se comporta durante a semana de trabalho, dando exemplo aos membros mais jovens do elenco. "Ele não é apenas um jogador que melhora seus companheiros de equipe, ele não é apenas um jogador que realmente entende tão bem o jogo. Acho que as coisas que você não pode medir são as coisas que vemos no dia a dia e no campo de treinamento", acrescentou.
Construindo laços em um elenco diverso
Um dos aspectos mais significativos do papel de Gross no Amex é sua capacidade de servir como ponte entre os vários grupos de um elenco diverso do Brighton. Hurzeler observou que a inteligência social do alemão é tão importante quanto sua leitura tática em campo.
"Ele tem a habilidade de criar laços sociais entre todos os jogadores que temos. Temos muitas nacionalidades diferentes, muitas gerações diferentes, e ele entende todas essas dinâmicas. Ele une essas diferentes origens e acho que isso é algo que às vezes subestimamos", disse o técnico de 33 anos.
- Getty Images Sport
A implacável mentalidade vencedora
Além de suas contribuições técnicas e sociais, Hurzeler também destacou o espírito competitivo feroz que define Gross. O treinador brincou sobre a incapacidade do meio-campista de desligar, mesmo quando a agenda permite um breve descanso.
"Acho que ele está procurando agora, no tempo livre, 'onde posso correr uma corrida?', porque ele nunca fica parado. Talvez esteja jogando um pouco de padel, mas agora vou dizer a ele que precisa tirar alguns dias de folga. Isso também mostra seu caráter. Ele tem essa mentalidade vencedora e isso definitivamente nos ajuda", observou Hurzeler.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.