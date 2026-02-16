“Como um atacante!” – O goleiro do Benfica, Anatoliy Trubin, revela a emoção “louca” de marcar contra o Real Madrid e elogia Thibaut Courtois pelo gesto elegante após a vitória surpreendente

O drama foi intensificado pelo fato de que nem os jogadores nem o técnico José Mourinho perceberam inicialmente que precisavam de outro gol. Mourinho havia imposto uma proibição ao uso de tecnologia no banco de reservas e, acreditando que uma vantagem de 3 a 2 era suficiente, instruiu Trubin a perder tempo. Foi somente quando a torcida e o presidente do clube, Rui Costa, começaram a gritar de frustração que a mensagem finalmente foi entendida.

“Estávamos ganhando, então não precisava me apressar”, disse Trubin, rindo. “Não entendi nada por que os torcedores começaram a gritar, ou por que alguns dos meus companheiros estavam apontando para mim — ‘um, um, um’ — simplesmente não entendi. Mas quando ganhamos o tiro livre, o técnico [Mourinho] sinalizou para eu subir. Foi quando perguntei a alguém: ‘Precisamos de mais um gol?’”

Quando o sinal finalmente veio, Trubin avançou para uma cobrança de falta no último suspiro. O companheiro de equipe Fredrik Aursnes fez um lançamento que Trubin descreveu como “perfeito”, permitindo que o goleiro se elevasse acima da defesa do Madrid. “Quando você joga, você não pensa. Você simplesmente age. Esse momento aconteceu muito rápido. Talvez porque o cruzamento foi tão perfeito, talvez porque [o gol] tinha que acontecer, para mim foi natural, algo que veio facilmente”, disse ele. “Nesse momento, você precisa arriscar. Você precisa dar tudo de si. Se eu preciso marcar, preciso ir direto para lá, para deixar nossos torcedores felizes, para tornar o Benfica melhor. Eu apenas corri e, então, o movimento da minha cabeça foi como se eu fosse um atacante. Foi uma loucura.”