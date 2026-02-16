Getty Images Sport
“Como um atacante!” – O goleiro do Benfica, Anatoliy Trubin, revela a emoção “louca” de marcar contra o Real Madrid e elogia Thibaut Courtois pelo gesto elegante após a vitória surpreendente
Remodelando o panorama da Liga dos Campeões
O guarda-redes ucraniano provocou celebrações efusivas com o seu surpreendente golo no último minuto, que garantiu uma vitória dramática da equipa portuguesa contra os gigantes espanhóis. A vitória garantiu ao Benfica um lugar na fase de play-off da Liga dos Campeões, terminando em 24º lugar e ocupando a última vaga que garante um lugar na fase eliminatória. Refletindo sobre sua transformação de goleiro para finalizador clínico, Trubin admitiu: “Desde que comecei a jogar futebol, aos seis anos, trabalhei duro e fiz de tudo para impedir gols. Agora, depois de um momento, muitas pessoas me conhecem porque marquei um gol”.
Ele continua surpreso com a reação do público. “Ainda é uma loucura para mim”, disse ele. “Ainda hoje, às vezes, não consigo acreditar que isso aconteceu. Hoje terminei o treino e um torcedor me parou para tirar uma foto — eles disseram: ‘Bom gol’. Isso nunca aconteceu antes. Esse momento ficará para sempre comigo.”
Confusão no banco de reservas e caos em campo
O drama foi intensificado pelo fato de que nem os jogadores nem o técnico José Mourinho perceberam inicialmente que precisavam de outro gol. Mourinho havia imposto uma proibição ao uso de tecnologia no banco de reservas e, acreditando que uma vantagem de 3 a 2 era suficiente, instruiu Trubin a perder tempo. Foi somente quando a torcida e o presidente do clube, Rui Costa, começaram a gritar de frustração que a mensagem finalmente foi entendida.
“Estávamos ganhando, então não precisava me apressar”, disse Trubin, rindo. “Não entendi nada por que os torcedores começaram a gritar, ou por que alguns dos meus companheiros estavam apontando para mim — ‘um, um, um’ — simplesmente não entendi. Mas quando ganhamos o tiro livre, o técnico [Mourinho] sinalizou para eu subir. Foi quando perguntei a alguém: ‘Precisamos de mais um gol?’”
Quando o sinal finalmente veio, Trubin avançou para uma cobrança de falta no último suspiro. O companheiro de equipe Fredrik Aursnes fez um lançamento que Trubin descreveu como “perfeito”, permitindo que o goleiro se elevasse acima da defesa do Madrid. “Quando você joga, você não pensa. Você simplesmente age. Esse momento aconteceu muito rápido. Talvez porque o cruzamento foi tão perfeito, talvez porque [o gol] tinha que acontecer, para mim foi natural, algo que veio facilmente”, disse ele. “Nesse momento, você precisa arriscar. Você precisa dar tudo de si. Se eu preciso marcar, preciso ir direto para lá, para deixar nossos torcedores felizes, para tornar o Benfica melhor. Eu apenas corri e, então, o movimento da minha cabeça foi como se eu fosse um atacante. Foi uma loucura.”
Courtois demonstra sua classe após derrota dolorosa
Após o “milagre”, um dos momentos mais significativos para Trubin veio de seu homólogo. Apesar da dor da derrota, Thibaut Courtois, do Real Madrid, procurou o ucraniano para lhe dar os parabéns. Foi um gesto que deixou uma impressão duradoura no jogador de 24 anos.
“Respeito muito todos os goleiros, especialmente Courtois, mas depois desse momento, ele se tornou ainda mais especial para mim”, disse Trubin. “Após uma derrota difícil, ele veio até mim com um sorriso para me dar os parabéns. Isso me mostrou que ele não é apenas um dos melhores em campo, mas também fora dele. É um bom exemplo para a geração mais jovem. Após uma derrota difícil, você pode demonstrar respeito.”
Renovando conhecimentos com os Reis da Europa
Por ironia do destino, o sorteio da fase preliminar da Liga dos Campeões colocou o Benfica novamente frente a frente com o Real Madrid. Mourinho, que nunca se esquiva de uma narrativa, já começou os jogos mentais, sugerindo que seu antigo time buscará vingança. “Eles estão feridos. E um rei ferido é perigoso”, alertou Mourinho antes da primeira partida. No entanto, ele foi rápido em moderar as expectativas de outra participação marcante de seu goleiro titular, brincando: “Trubin não estará no ataque no estádio da Luz”.
Para Trubin, a revanche é uma chance de provar que o “milagre” do Benfica não foi um acaso. Apesar da natureza volátil da temporada, que os viu ficar 10 pontos atrás na liga antes dessa recuperação europeia, a confiança continua alta. “Era o Inter ou o Real. Não me importo com quem vamos jogar, mas como é o Real, será mais emocionante por causa do último jogo”, concluiu Trubin.
