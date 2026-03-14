Uma das revelações deste campeonato é, sem dúvida, o Como de Fàbregas, que, após uma excelente temporada no ano passado, correspondeu às expectativas ao comandar sua equipe de forma brilhante. Hoje, de fato, o time da região de Como está até mesmo na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. O nome de Fabregas, aliás, continua sendo muito comentado entre os principais clubes europeus, a ponto de o presidente do Como, Mirwan Suwarso, não esconder que, no futuro, Cesc treinará um deles.
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Como, Suwarso: “O futuro de Fàbregas? Ele irá para um grande clube europeu. Mas antes escolherá seu sucessor aqui”
UM FUTURO EM UM CLUBE DE PONTA
Estas foram as palavras do presidente do Como: "Fàbregas é realmente muito importante para nós, mas seríamos tolos se não pensássemos que um dia ele possa ir para o Arsenal, o Barcelona ou o Chelsea. Se ele continuar vencendo conosco ou, de qualquer forma, tendo sucesso, mesmo que eu não possa falar por ele, acredito que ele possa ter sonhos maiores".
MAS PRIMEIRO ELE VAI ESCOLHER O TÉCNICO
Fàbregas, no entanto, também é membro do Conselho de Futebol do Como e, por isso, Suwarso afirmou que, caso ele se despeda, o espanhol terá um papel decisivo na escolha de seu sucessor: “Dito isso, espero que, enquanto estiver aqui, ele nos ajude a traçar um plano de sucesso também para quem vier a substituí-lo. Para mim, quando ele se for, se é que algum dia se for, deve ser ele a escolher quem ocupará seu lugar. Ele deveria estar envolvido na escolha. Como membro do Conselho de Futebol, ele deverá nos ajudar a nomear o próximo treinador”.