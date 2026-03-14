Como, Suwarso: “O futuro de Fàbregas? Ele irá para um grande clube europeu. Mas antes escolherá seu sucessor aqui”

Fàbregas, no entanto, também é membro do Conselho de Futebol do Como e, por isso, Suwarso afirmou que, caso ele se despeda, o espanhol terá um papel decisivo na escolha de seu sucessor: “Dito isso, espero que, enquanto estiver aqui, ele nos ajude a traçar um plano de sucesso também para quem vier a substituí-lo. Para mim, quando ele se for, se é que algum dia se for, deve ser ele a escolher quem ocupará seu lugar. Ele deveria estar envolvido na escolha. Como membro do Conselho de Futebol, ele deverá nos ajudar a nomear o próximo treinador”.