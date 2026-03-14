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Como 1907 v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

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Como, Suwarso: “O futuro de Fàbregas? Ele irá para um grande clube europeu. Mas antes escolherá seu sucessor aqui”

O presidente do Como fala sobre o futuro de Fàbregas

Uma das revelações deste campeonato é, sem dúvida, o Como de Fàbregas, que, após uma excelente temporada no ano passado, correspondeu às expectativas ao comandar sua equipe de forma brilhante. Hoje, de fato, o time da região de Como está até mesmo na disputa por uma vaga na Liga dos Campeões. O nome de Fabregas, aliás, continua sendo muito comentado entre os principais clubes europeus, a ponto de o presidente do Como, Mirwan Suwarso, não esconder que, no futuro, Cesc treinará um deles.

  • UM FUTURO EM UM CLUBE DE PONTA

    Estas foram as palavras do presidente do Como: "Fàbregas é realmente muito importante para nós, mas seríamos tolos se não pensássemos que um dia ele possa ir para o Arsenal, o Barcelona ou o Chelsea. Se ele continuar vencendo conosco ou, de qualquer forma, tendo sucesso, mesmo que eu não possa falar por ele, acredito que ele possa ter sonhos maiores".

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  • MAS PRIMEIRO ELE VAI ESCOLHER O TÉCNICO

    Fàbregas, no entanto, também é membro do Conselho de Futebol do Como e, por isso, Suwarso afirmou que, caso ele se despeda, o espanhol terá um papel decisivo na escolha de seu sucessor: “Dito isso, espero que, enquanto estiver aqui, ele nos ajude a traçar um plano de sucesso também para quem vier a substituí-lo. Para mim, quando ele se for, se é que algum dia se for, deve ser ele a escolher quem ocupará seu lugar. Ele deveria estar envolvido na escolha. Como membro do Conselho de Futebol, ele deverá nos ajudar a nomear o próximo treinador”.

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