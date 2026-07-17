Por fim, o presidente do Como, Mirwan Suwarso, entrevistado pelo jornal La Stampa, dá grande destaque ao processo de crescimento do clube lariano e à sua estabilização financeira: “Somos o time italiano que registrou a maior taxa de crescimento no valor de mercado de seus jogadores: em duas temporadas, passamos de 60 para 389 milhões de euros. Do ponto de vista comercial, crescemos 300% ao ano. Ainda somos os novatos, mas gostaria de encontrar outro clube que tenha crescido tão rapidamente quanto nós. Se houver uma oferta, estamos abertos a ouvir. Se nos agradar, aceitamos, mas não temos medo de recusar. No verão passado, devolvemos uma oferta de 60 milhões por Assane Diao, não posso dizer de quem. E no inverno, também outra de 40 por Jayden Addai. Ao longo da história, houve muitos times que, para ganhar troféus, acabaram indo à falência”.