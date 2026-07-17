O presidente do Como, Mirwan Suwarso, concedeu uma entrevista ao jornal La Stampa. Foram abordados diversos temas, desde os planos de crescimento do clube — graças também à classificação para a próxima Liga dos Campeões — e o projeto de reforma do estádio “Sinigaglia”, até o papel cada vez mais central do técnico Cesc Fàbregas.
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Como, Suwarso: “Fàbregas recusou três clubes italianos nos últimos meses, sendo um deles o Napoli. Ninguém cresceu como nós; muitos times entraram em falência para conquistar títulos”
FABREGAS FICA AQUI
Estas foram as palavras de Suwarso sobre o técnico espanhol: “Vários clubes já demonstraram interesse nele, pelo menos três nos últimos meses, mas ele recusou. Um deles era o Napoli, como já havia sido publicado em alguns jornais locais. Os outros dois? Um é italiano, não vou dizer mais nada”. No verão de 2025, o nome de Fábregas havia sido associado principalmente ao cargo de técnico da Inter para suceder Simone Inzaghi, função que acabou sendo confiada a Cristian Chivu. O atual técnico do Como também teve uma reunião em Londres com a diretoria da Inter, após a qual não se chegou a um acordo, levando-se em conta também o profundo vínculo entre o espanhol e seu time atual.
A LIGA DOS CAMPEÕES É UMA OPORTUNIDADE
Sobre a conquista da classificação para a Liga dos Campeões, em entrevista ao jornal La Stampa, Mirwan Suwarso declarou: “Queríamos nos sair melhor do que no ano anterior, mas não imaginávamos chegar tão longe. Estar na Liga dos Campeões nos permite melhorar nossa situação financeira. Mas, ao mesmo tempo, precisamos acelerar o ritmo, pois esperávamos atingir esse objetivo daqui a alguns anos. Agora temos menos tempo para expandir nossa infraestrutura comercial e nos adequar às regras financeiras. Mas vamos conseguir e não podemos desperdiçar essa oportunidade. Objetivo na Europa? Vamos ver como estaremos depois da pré-temporada. Por enquanto, sonho em ver times como o Manchester United e o Real Madrid jogando em Como”.
NINGUÉM COMO O COMO
Por fim, o presidente do Como, Mirwan Suwarso, entrevistado pelo jornal La Stampa, dá grande destaque ao processo de crescimento do clube lariano e à sua estabilização financeira: “Somos o time italiano que registrou a maior taxa de crescimento no valor de mercado de seus jogadores: em duas temporadas, passamos de 60 para 389 milhões de euros. Do ponto de vista comercial, crescemos 300% ao ano. Ainda somos os novatos, mas gostaria de encontrar outro clube que tenha crescido tão rapidamente quanto nós. Se houver uma oferta, estamos abertos a ouvir. Se nos agradar, aceitamos, mas não temos medo de recusar. No verão passado, devolvemos uma oferta de 60 milhões por Assane Diao, não posso dizer de quem. E no inverno, também outra de 40 por Jayden Addai. Ao longo da história, houve muitos times que, para ganhar troféus, acabaram indo à falência”.
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