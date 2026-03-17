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Suwarso ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Como, Suwarso: “Fàbregas? A saída dele não significaria o fim de tudo. Sobre o fair play financeiro...”

O presidente do Como também fala sobre o futuro de Nico Paz

O presidente do Como, quarto colocado na tabela, Mirwan Suwarso, entrevistado pela Gazzetta dello Sport, fala sobre o presente e o futuro do clube lariano, começando pelo destino de Cesc Fàbregas. A seguir, apresentamos os trechos mais significativos. 

A adrenalina da vitória contra a Roma? 

“Para mim, para nós, foi um jogo como qualquer outro. Não há tensão porque, neste momento, já estamos bem acima da nossa meta.” 

Qual era…? 

“Melhorar o décimo lugar do ano passado do ponto de vista esportivo. Aumentar as receitas e valorizar os jogadores”.

Na Europa, haverá o fair play financeiro. 

“No momento, estamos cerca de 75 milhões abaixo do teto da UEFA. Também é preciso dizer que não existe um caso como o nosso, ou seja, um clube que, em dois anos, passou do retorno à Série A após mais de 20 anos para chegar à Europa. No entanto, as receitas estão crescendo muito e isso nos leva a acreditar que, em dois ou três anos, conseguiremos cumprir os requisitos do fair play financeiro. Para as equipes que chegam à Europa pela primeira vez ou após muito tempo, essa margem é permitida”.

  • FABREGAS

    Fàbregas é o protagonista de tudo isso. Se vocês forem para a Europa no ano que vem, vão querer aproveitar o que ele conseguiu realizar? 

    “Cesc é um pouco como um CEO do mundo do futebol. Nas grandes empresas, não é costume perguntar a um gerente quando ele pretende sair. Estamos felizes por ele estar conosco, mas sabemos que na vida tudo pode acontecer. Vamos aproveitar o momento. Criamos um sistema pelo qual acreditamos que uma eventual saída não deve fazer tudo desmoronar.” 

    • Publicidade

  • NICO PAZ

    O Nico Paz também vai ficar? 

    “A decisão cabe apenas ao Real Madrid. Não podemos fazer nada além de esperar e agir de acordo com a situação. De qualquer forma, ficaremos felizes por ele e começaremos a trabalhar para encontrar um substituto. Por enquanto, ele está muito bem aqui, nesta grande família.” 

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