Como, Suwarso: “Fàbregas? A saída dele não significaria o fim de tudo. Sobre o fair play financeiro...”

O presidente do Como, quarto colocado na tabela, Mirwan Suwarso, entrevistado pela Gazzetta dello Sport, fala sobre o presente e o futuro do clube lariano, começando pelo destino de Cesc Fàbregas. A seguir, apresentamos os trechos mais significativos.

A adrenalina da vitória contra a Roma?

“Para mim, para nós, foi um jogo como qualquer outro. Não há tensão porque, neste momento, já estamos bem acima da nossa meta.”

Qual era…?

“Melhorar o décimo lugar do ano passado do ponto de vista esportivo. Aumentar as receitas e valorizar os jogadores”.

Na Europa, haverá o fair play financeiro.

“No momento, estamos cerca de 75 milhões abaixo do teto da UEFA. Também é preciso dizer que não existe um caso como o nosso, ou seja, um clube que, em dois anos, passou do retorno à Série A após mais de 20 anos para chegar à Europa. No entanto, as receitas estão crescendo muito e isso nos leva a acreditar que, em dois ou três anos, conseguiremos cumprir os requisitos do fair play financeiro. Para as equipes que chegam à Europa pela primeira vez ou após muito tempo, essa margem é permitida”.