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“Como sempre” - Inglaterra é alertada de que não tem absolutamente NENHUMA CHANCE de vencer a Copa do Mundo, enquanto Tomas Brolin revela até onde os Três Leões chegarão
Tomas Brolin descarta as esperanças da Inglaterra na Copa do Mundo
Antes do grande pontapé inicial de hoje, Brolin descartou as chances da equipe de Tuchel, sugerindo que as expectativas em relação ao time estão muito exageradas. A Inglaterra conquistou apenas um troféu importante em toda a sua história: a Copa do Mundo de 1966.
Em entrevista ao Hajper, o ex-jogador fez uma avaliação contundente dos Três Leões. O lendário atacante foi categórico em seu veredicto sobre a trajetória da seleção no torneio. “Como sempre, não acho que eles tenham grandes chances. Na verdade, provavelmente são os próprios ingleses que acreditam que vão vencer. Eles vêm fazendo isso há muitos anos e continuam assim. Mas eu não nasci lá, então não. Talvez cheguem às quartas de final. Acho que esse é provavelmente o máximo que a Inglaterra vai conseguir”, disse ele.
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Cristiano Ronaldo ainda tem muitos anos pela frente no futebol
Além de sua crítica à seleção inglesa, Brolin rejeitou categoricamente a ideia de que Cristiano Ronaldo esteja perto da aposentadoria. Embora ele próprio tenha se aposentado aos 28 anos, o ícone sueco acredita que o atacante de 41 anos continuará em atividade por muito tempo após este torneio. A vontade de competir continua sendo fundamental para o veterano.
“Enquanto você achar que o futebol é divertido, não importa se tem 28, 30 ou 40 anos. Você simplesmente continua. Se desistir, isso nunca mais vai voltar. Você só precisa continuar enquanto achar que é divertido. Ninguém mais vai decidir isso por você. Mas, enquanto você mesmo achar que é divertido, continue jogando”, explicou ele.
Michael Olise é apontado como favorito ao Ballon d'Or
Por fim, a conversa se voltou para o prestigioso Ballon d’Or e os talentos emergentes prontos para conquistá-lo. Brolin acredita que o jogador da seleção francesa Michael Olise tem uma chance real de superar superestrelas como Kylian Mbappé e o espanhol Lamine Yamal na disputa pelo prêmio, caso cause um grande impacto neste verão.
“Se alguém pode ganhar a Bola de Ouro este ano, a disputa está entre esses dois que estão mais próximos. Mas outros podem surgir, como nos times que também estão se saindo muito bem”, disse ele.
“Vimos Michael Olise marcar três gols na última partida antes da Copa do Mundo. E há muitos jogadores na seleção espanhola; se Yamal não aparecer e marcar seus gols — e ele provavelmente também teve alguns problemas com lesões —, há muitos outros que podem se destacar, mesmo que não sejam os maiores artilheiros ou os mais visíveis. Mas, se um deles vencer, provavelmente será Yamal ou Mbappé.”
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O que vem a seguir para os jogadores de Tuchel?
A Inglaterra tem muito a provar ao iniciar hoje sua campanha no Grupo L. A seleção comandada por Tuchel estreia no torneio hoje à noite, contra a Croácia, no dia 17 de junho. Em seguida, enfrentará Gana no dia 23 de junho, antes de encerrar a fase de grupos contra o Panamá, no dia 27 de junho. Uma atuação dominante hoje à noite é absolutamente crucial para que os Três Leões conquistem a glória mundial.