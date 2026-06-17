“Como sempre” - Inglaterra é alertada de que não tem absolutamente NENHUMA CHANCE de vencer a Copa do Mundo, enquanto Tomas Brolin revela até onde os Três Leões chegarão

Antes do grande pontapé inicial de hoje, Brolin descartou as chances da equipe de Tuchel, sugerindo que as expectativas em relação ao time estão muito exageradas. A Inglaterra conquistou apenas um troféu importante em toda a sua história: a Copa do Mundo de 1966.

Em entrevista ao Hajper, o ex-jogador fez uma avaliação contundente dos Três Leões. O lendário atacante foi categórico em seu veredicto sobre a trajetória da seleção no torneio. “Como sempre, não acho que eles tenham grandes chances. Na verdade, provavelmente são os próprios ingleses que acreditam que vão vencer. Eles vêm fazendo isso há muitos anos e continuam assim. Mas eu não nasci lá, então não. Talvez cheguem às quartas de final. Acho que esse é provavelmente o máximo que a Inglaterra vai conseguir”, disse ele.