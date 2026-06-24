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“Como se fosse o último dia da sua vida!” – O pai de Neymar compartilha mensagem motivacional para o astro brasileiro, à medida que se aproxima o retorno após a lesão
O conselho atemporal de um pai para o ícone da Seleção
O pai de Neymar recorreu às redes sociais para compartilhar um vídeo comovente poucas horas antes da partida da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo entre Brasil e Escócia. A postagem, compartilhada na conta do Instagram de Neymar Sênior, mostra um trecho em que o craque do Santos faz um discurso emocionante no vestiário, refletindo sobre as lições que seu pai lhe incutiu desde pequeno.
Na filmagem, que data originalmente da final da Kings League Brasil no Allianz Parque, em maio de 2025, é possível ouvir Neymar dizendo aos companheiros: “Meu pai sempre me dizia, sabem? Toda vez que eu entrava em campo, ele dizia: ‘Filho, corre, se dedique, joga como se fosse o último jogo da sua vida’. Então, corre, meu irmão, corre como se fosse o último dia da sua vida.”
- (C)Getty Images
Neymar está pronto para causar impacto saindo do banco
O momento em que a publicação foi feita é significativo, já que Neymar se prepara para fazer sua primeira aparição desde que sofreu uma lesão na panturrilha. O jogador de 34 anos sofreu a lesão enquanto defendia o Santos na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, em 17 de maio, o que gerou receios quanto à sua condição física antes da janela de jogos internacionais do verão.
Neymar foi escalado para o banco de reservas no confronto contra a Escócia. Depois de viajar para Miami para se juntar à seleção, o lendário atacante concluiu seu processo de recuperação e foi considerado apto para atuar como reserva, o que representa um grande impulso psicológico para o elenco brasileiro, que busca garantir sua classificação no torneio.
Nostalgia e motivação combinadas
O vídeo compartilhado pelo pai de Neymar não se resume apenas às palavras; trata-se de uma montagem da ilustre carreira do atacante pela seleção brasileira. Ele traz momentos marcantes de anos anteriores, incluindo seu gol espetacular contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 — partida que acabou sendo uma grande decepção para a Seleção após a disputa de pênaltis.
Ao combinar o discurso no vestiário com gols icônicos, a mensagem serve como um lembrete da importância duradoura de Neymar para o futebol brasileiro. Apesar das preocupações com lesões e de seu retorno ao futebol sul-americano com o Santos, ele continua sendo a figura carismática em torno da qual as esperanças da Seleção costumam girar durante os grandes torneios.
- AFP
Confronto decisivo da Copa do Mundo se aproxima
Atualmente, o Brasil lidera o Grupo C com quatro pontos, após um empate em 1 a 1 contra o Marrocos e uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Haiti. Já a Escócia ocupa o terceiro lugar com três pontos, tendo conquistado uma vitória por 1 a 0 contra o Haiti antes de sofrer uma derrota pelo mesmo placar para o Marrocos, que ocupa o segundo lugar, empatado em pontos com o Brasil.
Ao longo de sua carreira, Neymar disputou 13 partidas na Copa do Mundo, marcando oito gols e dando quatro assistências.