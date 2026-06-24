“Como se fosse o último dia da sua vida!” – O pai de Neymar compartilha mensagem motivacional para o astro brasileiro, à medida que se aproxima o retorno após a lesão

O pai de Neymar recorreu às redes sociais para compartilhar um vídeo comovente poucas horas antes da partida da terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo entre Brasil e Escócia. A postagem, compartilhada na conta do Instagram de Neymar Sênior, mostra um trecho em que o craque do Santos faz um discurso emocionante no vestiário, refletindo sobre as lições que seu pai lhe incutiu desde pequeno.

Na filmagem, que data originalmente da final da Kings League Brasil no Allianz Parque, em maio de 2025, é possível ouvir Neymar dizendo aos companheiros: “Meu pai sempre me dizia, sabem? Toda vez que eu entrava em campo, ele dizia: ‘Filho, corre, se dedique, joga como se fosse o último jogo da sua vida’. Então, corre, meu irmão, corre como se fosse o último dia da sua vida.”