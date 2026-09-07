'Como se eu tivesse dado a ele US$ 1 milhão' - Cheick Doucoure está pronto para o tão aguardado retorno ao Crystal Palace após 20 meses de inferno com lesões

O meio-campista do Crystal Palace, Doucoure, está prestes a fazer sua primeira aparição pela equipe principal em quase 20 meses, marcando o fim de um período agonizante afastado dos gramados. O jogador de 26 anos, eleito o Jogador do Ano do clube em sua temporada de estreia, em 2022-23, viu sua carreira ser interrompida por problemas físicos consecutivos de longo prazo. Doucoure sofreu primeiro uma ruptura do tendão de Aquiles na derrota por 2 a 1 para o Luton Town, em novembro de 2023, e, depois de trabalhar para voltar e fazer 13 partidas, teve uma lesão no menisco em janeiro do ano passado.

Depois de provar sua condição física com o time sub-21 no fim da última temporada e completar toda a pré-temporada sem problemas, o ex-jogador do Lens finalmente está pronto para ser reintegrado ao elenco principal. Sua ausência foi um grande golpe para o Crystal Palace, especialmente considerando que ele era um alvo de destaque do Liverpool no verão de 2023, antes de seus problemas com lesões começarem.