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'Como se eu tivesse dado a ele US$ 1 milhão' - Cheick Doucoure está pronto para o tão aguardado retorno ao Crystal Palace após 20 meses de inferno com lesões
O longo caminho de volta para Doucoure
O meio-campista do Crystal Palace, Doucoure, está prestes a fazer sua primeira aparição pela equipe principal em quase 20 meses, marcando o fim de um período agonizante afastado dos gramados. O jogador de 26 anos, eleito o Jogador do Ano do clube em sua temporada de estreia, em 2022-23, viu sua carreira ser interrompida por problemas físicos consecutivos de longo prazo. Doucoure sofreu primeiro uma ruptura do tendão de Aquiles na derrota por 2 a 1 para o Luton Town, em novembro de 2023, e, depois de trabalhar para voltar e fazer 13 partidas, teve uma lesão no menisco em janeiro do ano passado.
Depois de provar sua condição física com o time sub-21 no fim da última temporada e completar toda a pré-temporada sem problemas, o ex-jogador do Lens finalmente está pronto para ser reintegrado ao elenco principal. Sua ausência foi um grande golpe para o Crystal Palace, especialmente considerando que ele era um alvo de destaque do Liverpool no verão de 2023, antes de seus problemas com lesões começarem.
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Sage revela emoção de Doucoure
O técnico Pierre Sage expressou sua satisfação por poder contar novamente com o meio-campista, destacando o entusiasmo contagiante do jogador ao receber a notícia. Falando antes do duelo pela copa, Sage observou a alegria genuína que Doucoure demonstrou durante o treino. "Quando eu disse a ele que estaria conosco hoje, o sorriso dele foi incrível", disse o francês aos repórteres. "Acho que a reação dele foi como se eu tivesse dado a ele US$ 1 milhão. Eu gosto desse tipo de reação porque, para mim, esse é o começo de como jogamos futebol, de como amamos este jogo, e a única coisa que ele queria era voltar com o time. Este é o primeiro passo, e ele certamente jogará um pouco na terça-feira."
Sage confirmou que Doucoure participará do jogo da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa contra o Middlesbrough, na terça-feira, partida que marcaria a primeira aparição competitiva do internacional do Mali desde a vitória por 2 a 0 sobre o Leicester City em 15 de janeiro de 2025. As palavras do técnico destacam o quanto o retorno do meio-campista é significativo para o moral do elenco, enquanto o Palace busca ganhar embalo nos estágios iniciais da campanha.
Abordagem equilibrada para o rodízio
Embora Sage esteja disposto a dar minutos a jogadores que estão voltando, como Doucoure, ele segue cauteloso quanto a fazer muitas mudanças no time titular. O técnico do Palace admitiu que, em geral, é cuidadoso para não atrapalhar o ritmo da equipe, mesmo em competições de copa.
O treinador enfatizou que o Crystal Palace pretende levar a Copa da Liga a sério neste ano, com o objetivo de fazer uma campanha longa na competição. "Eu não sou muito fã de grandes rotações porque, toda vez que fiz isso, fiquei insatisfeito no fim do jogo, não especialmente com o resultado, mas às vezes com a falta de coordenação dos jogadores. Mas, no começo da temporada, temos que respeitar todo o comprometimento de todos os jogadores durante os treinamentos, e talvez essa seja a oportunidade para eles mostrarem isso", acrescentou. "Temos que vencer este jogo porque também somos ambiciosos nesta competição, e não se trata apenas de rodar o elenco."
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Palace quer dar sequência aos anos repletos de títulos
O Crystal Palace teve um início irregular na campanha da Premier League e atualmente ocupa a 13ª posição na tabela, após uma vitória e duas derrotas. A equipe vai querer se recuperar e reencontrar a forma que lhe rendeu títulos marcantes nas últimas duas temporadas, depois de conquistar a FA Cup em 2024-25, a Supercopa da Inglaterra em 2025 e o troféu da Conference League da Uefa na última temporada.
Depois do jogo pela copa, o Palace voltará suas atenções para a competição nacional, quando receberá o Ipswich Town em busca de vitórias consecutivas na Premier League após garantir um triunfo suado por 3 a 2 sobre o Fulham no sábado.
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