Em entrevista ao Süddeutsche Zeitung, o ex-goleiro de nível mundial declarou que, embora considere Müller competente o suficiente para exercer um cargo na diretoria do clube campeão alemão, os conhecimentos adquiridos durante sua carreira como jogador profissional estão longe de ser suficientes.
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"Como responsável, você precisa de outras habilidades": dúvidas sobre a aptidão de Thomas Müller como futuro presidente do FC Bayern de Munique
"Conheço o Thomas há algum tempo. Não há nada de negativo que se possa dizer sobre ele. É um cara muito aberto, sempre disposto a conversar e com opiniões claras", comentou Kahn, mas logo acrescentou: "Mesmo que você seja campeão mundial e tenha ganhado tudo: como dirigente de um clube, você precisa de outras habilidades. Hoje em dia, elas são mais complexas do que nunca. Na minha opinião, sem experiência e formação contínua não dá certo. E não estou falando aqui de qualquer curso online feito paralelamente.”
Hoje em dia, um clube do porte do FC Bayern de Munique "precisa desenvolver seus próprios programas e ideias", disse o dirigente de 56 anos. "Qual é o caminho certo para alguém nessa função? Como ele será integrado, quando e em que área? Acreditar que, em algum momento, se vai contratar um ex-jogador por causa de seu passado: isso é insuficiente."
Ainda hoje, o sonho de muitos clubes é colocar ex-jogadores profissionais como dirigentes, mas estar à frente de todo um clube é um tipo diferente de desafio: “Um ex-jogador como CEO é algo bastante raro”, afirma Kahn.
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Kahn será presidente do FC Bayern entre 2021 e 2023
O ex-goleiro esteve à frente do FC Bayern de 2021 a 2023, mas teve que deixar o cargo devido a uma temporada fraca e à demissão controversa do então técnico Julian Nagelsmann.
Müller, por sua vez, jogou pelo clube alemão recordista de títulos até o verão passado. Após o não renovação de seu contrato, ele se transferiu para a MLS americana, para o Vancouver Whitecaps, onde, em sua primeira temporada, ficou a um passo de conquistar o campeonato.
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Müller sobre o regresso ao Bayern: "Não descarto nada"
Recentemente, o presidente honorário do Bayern, Uli Hoeneß, vinha se manifestando repetidamente a favor de trazer o jogador de 36 anos de volta a Munique após o fim de sua carreira ativa e de integrá-lo lá em uma função operacional.
O próprio Müller se mostrou aberto a um retorno e enfatizou que não quer fechar portas: “Eu não sou do tipo que descarta nada. Geralmente, deixo as coisas acontecerem naturalmente. Se uma porta estava apenas entreaberta e eu quisesse entrar, já consegui fazer isso várias vezes no passado.”