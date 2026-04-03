"Como responsável, você precisa de outras habilidades": dúvidas sobre a aptidão de Thomas Müller como futuro presidente do FC Bayern de Munique

"Conheço o Thomas há algum tempo. Não há nada de negativo que se possa dizer sobre ele. É um cara muito aberto, sempre disposto a conversar e com opiniões claras", comentou Kahn, mas logo acrescentou: "Mesmo que você seja campeão mundial e tenha ganhado tudo: como dirigente de um clube, você precisa de outras habilidades. Hoje em dia, elas são mais complexas do que nunca. Na minha opinião, sem experiência e formação contínua não dá certo. E não estou falando aqui de qualquer curso online feito paralelamente.”

Hoje em dia, um clube do porte do FC Bayern de Munique "precisa desenvolver seus próprios programas e ideias", disse o dirigente de 56 anos. "Qual é o caminho certo para alguém nessa função? Como ele será integrado, quando e em que área? Acreditar que, em algum momento, se vai contratar um ex-jogador por causa de seu passado: isso é insuficiente."

Ainda hoje, o sonho de muitos clubes é colocar ex-jogadores profissionais como dirigentes, mas estar à frente de todo um clube é um tipo diferente de desafio: “Um ex-jogador como CEO é algo bastante raro”, afirma Kahn.