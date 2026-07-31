Trevoh Chalobah e o Como, um casamento que tem tudo para acontecer. O zagueiro inglês está cada vez mais perto da transferência para a equipe às margens do lago, tanto que uma definição pode chegar já nesta noite. O acordo sobre os termos contratuais foi fechado há mais de uma semana, e agora o clube de Como está se aproximando cada vez mais das exigências do Chelsea.
(C)GettyImages
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Como reduz a distância em relação ao Chelsea por Chalobah: horas decisivas, Fabregas cruza os dedos
Operação de 30 milhões
A Inter havia feito apenas uma sondagem e agora mira com força o Cuti Romero. Trevoh Chalobah tem o Como na cabeça e espera apenas uma ligação para voar para a Itália e iniciar uma nova e estimulante aventura profissional. O Como está se aproximando cada vez mais do objetivo, chegará aos 30 milhões, valor que sempre foi o pedido do Chelsea. Nas próximas horas, está prevista uma ligação entre os clubes para chegar ao acordo definitivo.
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