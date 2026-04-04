"Como qualquer outro trabalho" — Kevin De Bruyne, ex-jogador do Manchester City que agora joga pelo Napoli, dá a entender que perdeu o amor pelo futebol "após 30 anos"

O experiente meio-campista também falou sobre as exigências físicas de jogar sob o comando de Antonio Conte. Desde que chegou a Nápoles, De Bruyne teve que se adaptar aos treinos notoriamente extenuantes e à disciplina tática do técnico italiano. Apesar da intensidade, De Bruyne insistiu que se adaptou bem à vida no sul da Itália após uma passagem de dez anos pela Premier League. “Eu queria continuar jogando em alto nível e, no Napoli, havia a possibilidade de fazer isso. Então, foi a melhor escolha para todos. Tenho que tentar ser feliz no meu trabalho e na minha vida. Não foi fácil mudar depois de dez anos em Manchester, mas agora nos adaptamos, estamos bem. E estamos todos felizes”, disse ele.