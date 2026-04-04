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"Como qualquer outro trabalho" — Kevin De Bruyne, ex-jogador do Manchester City que agora joga pelo Napoli, dá a entender que perdeu o amor pelo futebol "após 30 anos"
Perdeu o interesse pelo jogo
De Bruyne falou abertamente sobre a evolução de sua relação com o futebol, sugerindo que a paixão inicial que sentia quando era jovem inevitavelmente se esvaiu. Depois de passar anos no auge do futebol europeu com o Manchester City antes de se transferir para a Itália, o meio-campista acredita que é natural que seu entusiasmo mude à medida que entra na reta final de sua carreira. Agora comandando o Napoli na Série A, o belga comparou o futebol profissional a qualquer outra carreira em que o interesse pode oscilar com o tempo.
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"Acho que já não amo o futebol"
Quando questionado se ainda ama o esporte tanto quanto quando começou, De Bruyne fez uma avaliação surpreendentemente direta sobre sua motivação atual. “Não acho que ainda amo o futebol tanto quanto no início”, disse De Bruyne àGazzetta dello Sport. “Mas imagino que seja normal depois de 30 anos. Às vezes acontece de você perder um pouco do interesse, como em qualquer trabalho, suponho. Também não sei o que vou fazer depois da minha carreira. Primeiro, quero aproveitar minha família, porque eles fizeram muitos sacrifícios.”
A vida sob o comando de Conte no Napoli
O experiente meio-campista também falou sobre as exigências físicas de jogar sob o comando de Antonio Conte. Desde que chegou a Nápoles, De Bruyne teve que se adaptar aos treinos notoriamente extenuantes e à disciplina tática do técnico italiano. Apesar da intensidade, De Bruyne insistiu que se adaptou bem à vida no sul da Itália após uma passagem de dez anos pela Premier League. “Eu queria continuar jogando em alto nível e, no Napoli, havia a possibilidade de fazer isso. Então, foi a melhor escolha para todos. Tenho que tentar ser feliz no meu trabalho e na minha vida. Não foi fácil mudar depois de dez anos em Manchester, mas agora nos adaptamos, estamos bem. E estamos todos felizes”, disse ele.
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Planos para o futuro e aposentadoria
Embora sua paixão pelo esporte possa estar se transformando em uma obrigação profissional, De Bruyne ainda não está pronto para pendurar as chuteiras. Ele continua comprometido com seu contrato no Estádio Diego Armando Maradona, embora tenha admitido que sua carreira pós-jogador ainda é uma tela em branco. “O Napoli poderia ser meu último time? Não sei, não penso nisso agora. Acho que ainda posso jogar por alguns anos; depois, quando o corpo me disser para parar, eu o farei. Mas, por enquanto, me sinto bem.”