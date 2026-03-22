Como-Pisa: por que Jacobo Ramon e Baturina não jogam? Lesão ou decisão técnica: as duas possibilidades

Como já foi dito, nem Martin Baturina nem Jacobo Ramon figuram no time titular escolhido por Cesc Fàbregas para o início da partida entre Como e Pisa. Há, no entanto, uma diferença: o croata fica no banco e, portanto, está fisicamente disponível, mas não entra em campo por uma decisão técnica. Jesus Rodriguez foi escalado como titular.





O caso do zagueiro é diferente. O espanhol, de fato, vai para a arquibancada devido a um cansaço que não lhe permitirá dar sua contribuição habitual em uma partida fundamental para os larianos na corrida pela Champions. Em seu lugar, Kempf forma a dupla com Diego Carlos.





AS ESCALAÇÕES OFICIAIS:





COMO - Butez; Van der Brempt, Kempf, Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.





PISA - Nicolas; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Leris, Hojholt, Akinsanmiro, Loyola, Angori; Tramoni, Moreo.