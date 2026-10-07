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Moises Caicedo Gianfranco Zola John Terry ChelseaGetty/GOAL
Chris Burton
Traduzido por

'Como perder John Terry ou Gianfranco Zola' - importância de Moises Caicedo para o Chelsea é exaltada, enquanto Frank Leboeuf se pergunta se é necessário um substituto para Enzo Fernandez, de £ 125 milhões

M. Caicedo
Chelsea
Premier League
J. Terry

A ausência de Moises Caicedo por lesão é comparável a o Chelsea "perder John Terry ou Gianfranco Zola", disse o ex-astro do Chelsea Frank Leboeuf à GOAL. O incansável meio-campista equatoriano é considerado crucial para a causa coletiva em Stamford Bridge, tendo somado apenas 14 minutos em campo no início da campanha 2026-27.

  • Caicedo jogou apenas 14 minutos nesta temporada

    Aquela única aparição foi contra seu ex-clube, o Brighton, em 30 de agosto. Depois de perder o início da temporada enquanto se recuperava de um leve problema físico, o jogador de 24 anos saiu do banco contra o Brighton com mais de uma hora daquela partida já disputada.

    Ele acabou saindo de campo de volta, arrastando-se, antes de a partida da Premier League em questão chegar ao fim, com seu corpo voltando a apresentar problemas. Um problema na panturrilha o deixou fora de ação por mais de um mês e por quatro partidas em todas as competições.

  • John Terry ChelseaGetty

    Terry e Zola foram figuras talismânicas do Chelsea

    Sem Caicedo à disposição, o Chelsea somou apenas um ponto dos nove possíveis e caiu para a 10ª colocação da tabela, depois de ter sido apontado como um possível candidato ao título antes mesmo de a bola rolar nesta temporada.

    O volante sul-americano não atuou por sua seleção na mais recente pausa internacional, sem que nenhum risco fosse assumido em relação à sua condição física, e pode voltar a ficar à disposição para o jogo do Chelsea em casa contra o Bournemouth no sábado.

    Xabi Alonso espera que esse seja o caso, com o valor de Caicedo sendo comparado ao de um icônico ex-capitão e lendário meia italiano por um homem que certa vez jogou ao lado de ambos os favoritos da torcida.

  • O Chelsea precisa de outro meio-campista depois de vender Fernandez?

    Questionado se o Chelsea, depois de perder Enzo Fernandez para o Manchester City na janela de transferências de verão, precisa acrescentar mais uma opção ao meio-campo, o ex-zagueiro dos Blues e campeão mundial Leboeuf, que falava em associação com Mr Gamble, disse à GOAL: “É uma pergunta muito boa. Acho que ainda há muito trabalho a ser feito no meio-campo e na defesa por causa das táticas de Xabi Alonso, quando ele quer jogar com três atrás.

    “Acho que isso realmente não funciona no momento. No meio-campo, é difícil fazer uma avaliação porque você não tem Caicedo. Para mim, Caicedo era o principal jogador acima de Enzo Fernandez e, quando você não tem seu principal jogador, é como quando você não tinha John Terry, Frank Lampard ou Didier Drogba ou, para nós, quando não tínhamos Zola, era um time diferente.

    “Quando você não tem Caicedo, é difícil fazer uma avaliação sobre o Chelsea. O Chelsea está sofrendo agora porque não é forte o suficiente no meio-campo, isso é certo.

    “Quando Caicedo voltar, ele pode jogar com [Romeo] Lavia ou [Reece] James. O problema é que, se Caicedo estiver lesionado e Lavia também estiver lesionado na maior parte do tempo, é difícil construir algo forte. O que era bom com Fernandez e Caicedo anteriormente é que eles conseguiam jogar pelo menos 40 partidas por ano. É aí que você precisa trabalhar nisso.

    “De novo, não quero fazer uma afirmação definitiva e dizer que eles precisam contratar alguém até vermos como isso funciona com Caicedo no meio-campo, porque isso seria uma grande mudança.

    “Estamos felizes com o que está acontecendo ofensivamente com o Chelsea neste momento, e vemos claramente que algo precisa ser feito no meio-campo e na defesa, mas é difícil dizer de forma definitiva que eles precisam de um jogador.

    “Neste momento, não posso dizer isso enquanto Caicedo ainda está no vestiário ou no banco. Você já tem Lavia, [Valentin] Barco e James. Mas esses jogadores precisam estar em forma. Essa é a questão.”

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  • Moises Caicedo Chelsea 2026 pre-seasonGetty

    Chelsea ainda trabalha para conter as falhas defensivas

    O Chelsea foi obrigado a ser criativo em alguns momentos com suas escolhas para o meio-campo, com o capitão do clube, James, e o também lateral Malo Gusto atuando em posições mais centrais. Recuperar Caicedo dará mais dinamismo a essa área do campo.

    O Chelsea precisa encontrar inspiração de algum lugar, depois de montar um temível setor ofensivo, enquanto as falhas defensivas ainda não foram corrigidas, apesar de ter contratado o enigmático goleiro argentino Emi Martinez.

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