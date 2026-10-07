Questionado se o Chelsea, depois de perder Enzo Fernandez para o Manchester City na janela de transferências de verão, precisa acrescentar mais uma opção ao meio-campo, o ex-zagueiro dos Blues e campeão mundial Leboeuf, que falava em associação com Mr Gamble, disse à GOAL: “É uma pergunta muito boa. Acho que ainda há muito trabalho a ser feito no meio-campo e na defesa por causa das táticas de Xabi Alonso, quando ele quer jogar com três atrás.

“Acho que isso realmente não funciona no momento. No meio-campo, é difícil fazer uma avaliação porque você não tem Caicedo. Para mim, Caicedo era o principal jogador acima de Enzo Fernandez e, quando você não tem seu principal jogador, é como quando você não tinha John Terry, Frank Lampard ou Didier Drogba ou, para nós, quando não tínhamos Zola, era um time diferente.

“Quando você não tem Caicedo, é difícil fazer uma avaliação sobre o Chelsea. O Chelsea está sofrendo agora porque não é forte o suficiente no meio-campo, isso é certo.

“Quando Caicedo voltar, ele pode jogar com [Romeo] Lavia ou [Reece] James. O problema é que, se Caicedo estiver lesionado e Lavia também estiver lesionado na maior parte do tempo, é difícil construir algo forte. O que era bom com Fernandez e Caicedo anteriormente é que eles conseguiam jogar pelo menos 40 partidas por ano. É aí que você precisa trabalhar nisso.

“De novo, não quero fazer uma afirmação definitiva e dizer que eles precisam contratar alguém até vermos como isso funciona com Caicedo no meio-campo, porque isso seria uma grande mudança.

“Estamos felizes com o que está acontecendo ofensivamente com o Chelsea neste momento, e vemos claramente que algo precisa ser feito no meio-campo e na defesa, mas é difícil dizer de forma definitiva que eles precisam de um jogador.

“Neste momento, não posso dizer isso enquanto Caicedo ainda está no vestiário ou no banco. Você já tem Lavia, [Valentin] Barco e James. Mas esses jogadores precisam estar em forma. Essa é a questão.”