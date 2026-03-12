Getty Images Sport
Como os resultados desastrosos da Liga dos Campeões para os clubes da Premier League afetam as esperanças de cinco vagas na próxima temporada
Resultados desastrosos para os gigantes ingleses
O Manchester City foi humilhado por 3 a 0 pelo Real Madrid na primeira partida das oitavas de final, enquanto o Chelsea sofreu uma dolorosa derrota por 5 a 2 para o Paris Saint-Germain. Esses resultados seguem uma tendência observada no meio da semana, quando o Tottenham foi derrotado por 5 a 2 pelo Atlético de Madrid, o Liverpool perdeu por 1 a 0 para o Galatasaray e o Newcastle empatou em 1 a 1 em casa com o Barcelona, deixando a disputa pelo coeficiente totalmente aberta e a diferença para a Espanha e a Alemanha diminuindo rapidamente.
Entendendo a batalha dos coeficientes
O sistema EPS divide o total de pontos de coeficiente de um país pelo número de equipes competidoras. A Inglaterra continua no topo da classificação, com uma média de 22,513, mas vários times da Premier League estão agora à beira de uma eliminação prematura. Se o City, o Chelsea e o Spurs não conseguirem reverter seus déficits, o total de pontos disponíveis para a Inglaterra se esgotará. Isso refletiria a temporada 2023-24, quando a Inglaterra parecia destinada a uma vaga no EPS antes que o Arsenal e o Man City fossem inesperadamente eliminados nas quartas de final, permitindo que outras nações ultrapassassem a Premier League na classificação final.
Os números por trás da corrida pelos coeficientes
Apesar dos recentes contratempos, a Inglaterra mantém a liderança no topo da tabela de coeficientes, com uma média de 22,513. Isso proporciona uma confortável vantagem sobre a Espanha (18,031) e a Alemanha (18,000), embora a diferença já não seja tão expressiva. O sistema recompensa a consistência em todos os níveis; cada vitória rende dois pontos a uma nação, enquanto um empate contribui com um ponto.
Além dos resultados dos jogos, a estrutura de “pontos bônus” desempenha um papel fundamental na classificação final. Avançar nas fases eliminatórias adiciona um peso vital à média, com a Liga dos Campeões oferecendo a maior recompensa, com 1,5 pontos, seguida pela Liga Europa, com 1 ponto, e pela Liga Conferência, com 0,5 pontos. Esses incentivos, combinados com os pontos ponderados já atribuídos pelas posições finais na fase de grupos, significam que avançar nas fases finais do torneio principal é a maneira mais rápida de garantir a vaga extra na qualificação.
Pressão na noite de quinta-feira para os perseguidores
O foco agora muda para a Liga Europa e a Liga Conferência, onde Aston Villa, Nottingham Forest e Crystal Palace devem assumir a liderança. Cada ponto agora tem um peso imenso para o coeficiente final da temporada. Se esses clubes garantirem uma boa campanha, eles poderão fornecer a proteção necessária para afastar a ameaça da La Liga e da Bundesliga.
