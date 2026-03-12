Como os resultados desastrosos da Liga dos Campeões para os clubes da Premier League afetam as esperanças de cinco vagas na próxima temporada

Apesar dos recentes contratempos, a Inglaterra mantém a liderança no topo da tabela de coeficientes, com uma média de 22,513. Isso proporciona uma confortável vantagem sobre a Espanha (18,031) e a Alemanha (18,000), embora a diferença já não seja tão expressiva. O sistema recompensa a consistência em todos os níveis; cada vitória rende dois pontos a uma nação, enquanto um empate contribui com um ponto.

Além dos resultados dos jogos, a estrutura de “pontos bônus” desempenha um papel fundamental na classificação final. Avançar nas fases eliminatórias adiciona um peso vital à média, com a Liga dos Campeões oferecendo a maior recompensa, com 1,5 pontos, seguida pela Liga Europa, com 1 ponto, e pela Liga Conferência, com 0,5 pontos. Esses incentivos, combinados com os pontos ponderados já atribuídos pelas posições finais na fase de grupos, significam que avançar nas fases finais do torneio principal é a maneira mais rápida de garantir a vaga extra na qualificação.