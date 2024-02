Como o PSG pode substituir Kylian Mbappé? Rafael Leão, o artilheiro que ri no Milan, é a resposta mais próxima

Em meio à possibilidade de saída do craque francês, imprensa francesa coloca joia do Milan como principal candidato para substituí-lo

Após toda a especulação, rumores e a enxurrada de notícias, Kylian Mbappé decidiu ficar em Paris - pelo menos por enquanto. A menos que ocorra alguma mudança de rotas inesperada, um contratempo burocrático ou uma lesão que encerre sua temporada, parece que o jogador cumprirá o restante de seu contrato com o Paris Saint-Germain pelos próximos meses.

No entanto, em seis meses, a situação pode ser bem diferente. Há uma grande incerteza sobre o futuro de Mbappé, que, em caso de saída, tem o Real Madrid como o destino mais provável.

Isso deixaria o PSG com um grande vazio a ser preenchido. E, entre as discussões sobre quem o PSG poderia trazer a fim de compensar a perda do possivelmente maior jogador de sua história, um nome se destaca: Rafael Leão. Relatos tanto na imprensa italiana quanto francesa sugerem que o ponta português pode ser alvo do clube francês.

E até que faz muito sentido. Leão é o tipo de astro que os torcedores do PSG desejam e o tipo de atacante que o técnico Luis Enrique precisa. Se Mbappé partir, Leão seria a escolha certa.