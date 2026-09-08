AFP
Traduzido por
Como o presidente Mirwan Suwarso cede lugar VIP aos torcedores mais velhos na estreia histórica do clube na Liga dos Campeões
Um gesto de lealdade aos fiéis torcedores do Como
A ascensão do Como tem sido uma das histórias mais cativantes do futebol europeu, saindo das divisões inferiores da pirâmide italiana para o brilho e o glamour da Champions League em tempo recorde. Embora o clube, apoiado pelo Djarum Group, tenha se concentrado fortemente na expansão internacional e na modernização de sua marca global, a diretoria não se esqueceu da comunidade local que manteve a chama acesa durante décadas de dificuldades.
Diante de um público com ingressos esgotados no Stadio Giuseppe Sinigaglia e de uma demanda massiva por entradas muito superior à capacidade atual do estádio, Suwarso e seus colegas diretores optaram por abrir mão dos próprios lugares na seção VIP. A decisão não foi tomada por publicidade, mas para homenagear a lealdade de gerações de torcedores que acompanharam o clube durante a falência e nas ligas amadoras.
- Getty Images Sport
Recompensando uma vida inteira de apoio ao Lariani
Os critérios para receber esses assentos executivos exclusivos são específicos: o clube está procurando torcedores nascidos em 1950 ou antes. São pessoas que estavam presentes muito antes da atual era de contratações de superestrelas e da atenção global da mídia, representando a história viva do clube. Em um comunicado emocionante divulgado por meio de sua conta oficial no Instagram, Suwarso explicou a motivação por trás dessa medida sem precedentes.
"O estádio está com lotação esgotada. Com a capacidade reduzida e o número limitado de ingressos disponíveis, infelizmente não podemos acomodar todos que gostariam de estar lá", escreveu Suwarso nas redes sociais. "No entanto, alguns dirigentes do clube e eu decidimos abrir mão dos nossos lugares para esta partida. Queremos que eles sejam dados aos torcedores que esperaram por mais tempo: aqueles nascidos em 1950 ou antes, que acompanharam o Como em cada liga e era."
Navegando pelas restrições dos estádios e pelos regulamentos da Uefa
A generosidade da diretoria acontece em um momento em que os lugares no Sinigaglia estão escassos. O estádio passou por reformas extensas ao longo do verão para atender às rigorosas exigências estabelecidas pela Uefa para competições europeias. Essas obras incluíram a reconstrução total da Curva Ovest, a recolocação e ampliação do gramado, além de melhorias significativas nos sistemas de iluminação, nas instalações de mídia e nos serviços de hospitalidade. Apesar dessas melhorias, o clube teve de lidar com entraves regulatórios complexos que, na prática, reduziram o número de torcedores permitidos no estádio em noites de competições europeias em comparação com os jogos da Serie A.
Embora o estádio possa receber mais de 12 mil espectadores em partidas da liga, a Uefa limitou a capacidade a aproximadamente 11 mil para a Liga dos Campeões. Essa redução se deve principalmente ao setor "Distinti", que contém estruturas tubulares que não atendem às especificações de segurança e conforto exigidas para eventos sancionados pela Uefa.
- Getty Images Sport
Perspectiva tática e nervosismo de estreia
Dentro de campo, o desafio é igualmente assustador, já que eles enfrentam uma equipe alemã repleta de talento. Embora a atmosfera deva ser eletrizante, há preocupações de que a magnitude da ocasião possa impactar os jogadores. O elenco é em grande parte inexperiente nesse nível, com apenas nove jogadores tendo disputado anteriormente a Champions League. No entanto, cresce a empolgação em torno da forma de jovens estrelas como Nico Paz e da possível inclusão de Moise Kean no time titular. Kean, que chegou com algo a provar, já causou impacto nas primeiras fases da temporada doméstica. Com veteranos como Baturina e Chalobah dando a base da experiência europeia, o Lariani espera canalizar a energia de sua torcida para conseguir uma zebra contra os visitantes alemães, que são candidatos habituais nas fases eliminatórias.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.