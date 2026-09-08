Como o presidente Mirwan Suwarso cede lugar VIP aos torcedores mais velhos na estreia histórica do clube na Liga dos Campeões

Os critérios para receber esses assentos executivos exclusivos são específicos: o clube está procurando torcedores nascidos em 1950 ou antes. São pessoas que estavam presentes muito antes da atual era de contratações de superestrelas e da atenção global da mídia, representando a história viva do clube. Em um comunicado emocionante divulgado por meio de sua conta oficial no Instagram, Suwarso explicou a motivação por trás dessa medida sem precedentes.

"O estádio está com lotação esgotada. Com a capacidade reduzida e o número limitado de ingressos disponíveis, infelizmente não podemos acomodar todos que gostariam de estar lá", escreveu Suwarso nas redes sociais. "No entanto, alguns dirigentes do clube e eu decidimos abrir mão dos nossos lugares para esta partida. Queremos que eles sejam dados aos torcedores que esperaram por mais tempo: aqueles nascidos em 1950 ou antes, que acompanharam o Como em cada liga e era."