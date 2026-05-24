De acordo com o Bild, o Manchester United está prestes a acionar uma cláusula de prorrogação do contrato de Sancho para garantir que receba uma quantia substancial pela transferência do ponta.

A medida visa impedir que o jogador de 24 anos saia de graça ou em uma negociação com valor reduzido, o que representaria uma perda enorme em relação ao investimento inicial de £ 73 milhões.

Embora o jogador da seleção inglesa tenha enfrentado dificuldades para encontrar sua melhor forma desde que se transferiu para Old Trafford em 2021, os dirigentes do clube acreditam que proteger seu valor de mercado é uma prioridade.

Ao estender o contrato, o United mantém vantagem nas negociações com possíveis interessados que talvez estivessem esperando contratar o atacante por um preço baixo após uma série de passagens inconsistentes por empréstimo.