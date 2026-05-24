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Como o Manchester United pretende impedir que Jadon Sancho, a contratação fracassada de 73 milhões de libras, deixe Old Trafford em uma transferência a preço reduzido, após uma passagem difícil por empréstimo ao Aston Villa, na qual marcou apenas um gol
O United planeja incluir uma cláusula de rescisão no contrato para proteger o valor
De acordo com o Bild, o Manchester United está prestes a acionar uma cláusula de prorrogação do contrato de Sancho para garantir que receba uma quantia substancial pela transferência do ponta.
A medida visa impedir que o jogador de 24 anos saia de graça ou em uma negociação com valor reduzido, o que representaria uma perda enorme em relação ao investimento inicial de £ 73 milhões.
Embora o jogador da seleção inglesa tenha enfrentado dificuldades para encontrar sua melhor forma desde que se transferiu para Old Trafford em 2021, os dirigentes do clube acreditam que proteger seu valor de mercado é uma prioridade.
Ao estender o contrato, o United mantém vantagem nas negociações com possíveis interessados que talvez estivessem esperando contratar o atacante por um preço baixo após uma série de passagens inconsistentes por empréstimo.
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Retorno de Sancho ao Dortmund está nos planos
Notícias vindas da Alemanha sugerem que Sancho está ansioso para garantir um retorno definitivo ao Borussia Dortmund. O gigante da Bundesliga é o clube onde ele ganhou destaque inicialmente, e o diretor esportivo Lars Ricken estaria ciente do desejo do jogador de voltar ao Signal Iduna Park.
No entanto, o próprio Dortmund estaria avaliando se o ponta realmente pode recuperar a forma de nível mundial que exibiu durante sua primeira passagem pela Alemanha. A situação se complica ainda mais pela posição do United em relação à sua avaliação. Enquanto Sancho vê o retorno ao Westfalenstadion como a maneira ideal de dar um novo impulso à sua carreira, a insistência dos Red Devils em uma quantia significativa pode se revelar um grande obstáculo para o time alemão, que pode estar relutante em pagar um valor alto por um jogador cujo valor caiu significativamente nas últimas duas temporadas.
As dificuldades continuam durante o empréstimo ao Aston Villa
A mais recente passagem de Sancho por empréstimo no Aston Villa pouco contribuiu para convencer os críticos de que ele está de volta à sua melhor forma.
Durante o período sob o comando de Unai Emery, o ponta ficou à margem do elenco, somando apenas nove partidas como titular na Premier League. Seu rendimento continua sendo motivo de preocupação, com um único gol marcado durante um período difícil nas Midlands, onde não conseguiu garantir uma vaga de titular.
Mesmo enquanto o Villa comemorava a vitória histórica na final da Liga Europa contra o Freiburg — seu primeiro grande título em três décadas —, Sancho ficou restrito a uma participação curta no final da partida. Ele entrou em campo como substituto nos últimos nove minutos da partida.
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O interesse turco oferece uma saída alternativa
Embora um retorno à Alemanha pareça complicado, uma transferência para a Super Lig pode estar nos planos do ex-jogador formado na base do Manchester City.
Os gigantes turcos Fenerbahçe, Beşiktaş e Galatasaray têm sido associados a uma possível contratação do ponta, já que buscam reforçar seus respectivos ataques com nomes de destaque.
Rumores sugerem que Sancho já tenha mantido conversas preliminares em Istambul sobre uma possível transferência.