AFP
Traduzido por
Como o Liverpool pode ver frustrada sua tentativa de contratar Yan Diomande, a sensação do RB Leipzig avaliada em € 100 milhões
O Leipzig se prepara para impedir a investida do Anfield
De acordo com a Sky na Alemanha, o clube da Bundesliga está trabalhando incansavelmente para garantir que seu jovem prodígio de 19 anos assine um novo contrato de longo prazo. O contrato proposto inclui um aumento salarial substancial com base em suas recentes atuações brilhantes, mas traz uma condição significativa para os possíveis interessados. O principal objetivo do Leipzig é eliminar quaisquer cláusulas de rescisão existentes ou futuras. Com isso, o clube garante que as partes interessadas não possam contornar as negociações simplesmente pagando uma taxa fixa, forçando efetivamente o Liverpool a atender às suas exigências na mesa de negociações.
- Getty Images
Estratégia contratual
O repórter da Sky Germany, Florian Plettenberg, esclareceu os detalhes do acordo, observando que a exclusão de uma cláusula de rescisão é o “aspecto mais crucial” do plano do clube para manter o ponta.
“O RB Leipzig planeja recompensar Yan Diomande com um novo contrato e um aumento salarial baseado no desempenho, sem incluir uma cláusula de rescisão”, afirmou Plettenberg. “O RB quer manter sua joia de 19 anos por mais uma temporada, mas consideraria ofertas a partir de € 100 milhões. O Liverpool está acompanhando-o de perto e mantém contato com seus agentes.”
Avaliação na casa dos nove dígitos
Embora o clube espere que o jovem permaneça na Red Bull Arena por mais uma temporada, internamente estabeleceu uma avaliação astronômica de € 100 milhões (US$ 87 milhões/US$ 115 milhões) pelos seus serviços. Esse valor inicial elevado tem como objetivo dissuadir todos os clubes, exceto os mais poderosos financeiramente do futebol mundial. O Liverpool continua sendo um dos principais admiradores do marfinense. No entanto, sem uma cláusula de rescisão a ser acionada, os Reds enfrentam a perspectiva de negociações exaustivas com um clube conhecido por sua pressão persistente em relação aos preços, o que pode deixá-los impossibilitados de contratá-lo neste verão.
- Getty Images Sport
E agora?
A situação continua incerta enquanto Diomande avalia suas opções. Embora um aumento salarial seja atraente, a perspectiva de ficar preso a um contrato sem uma cláusula de rescisão pode ser um ponto delicado para um jogador que sabe que seu valor está no auge, com os maiores clubes da Europa de olho nele. No entanto, ele continuará focado em ajudar o Leipzig a garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. A equipe de Ole Werner ocupa atualmente a quarta posição na Bundesliga, com 55 pontos em 27 partidas, três pontos atrás do terceiro colocado, o Stuttgart. O próximo confronto será contra o Werder Bremen no sábado.