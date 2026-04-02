Como o Liverpool pode ver frustrada sua tentativa de contratar Yan Diomande, a sensação do RB Leipzig avaliada em € 100 milhões

O repórter da Sky Germany, Florian Plettenberg, esclareceu os detalhes do acordo, observando que a exclusão de uma cláusula de rescisão é o “aspecto mais crucial” do plano do clube para manter o ponta.

“O RB Leipzig planeja recompensar Yan Diomande com um novo contrato e um aumento salarial baseado no desempenho, sem incluir uma cláusula de rescisão”, afirmou Plettenberg. “O RB quer manter sua joia de 19 anos por mais uma temporada, mas consideraria ofertas a partir de € 100 milhões. O Liverpool está acompanhando-o de perto e mantém contato com seus agentes.”