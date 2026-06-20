"Como o Haiti!" Reações da imprensa sobre a "pior seleção do torneio" após a eliminação da Turquia da Copa do Mundo

Hürriyet: “Sem gol, sem ponto. Uma despedida amarga e uma grande decepção!”

Fanatik: “Como o Haiti! Estamos eliminados sem marcar nenhum gol — como o Haiti! Compartilhamos o destino da seleção mais fraca do torneio.”

Söszu: “Depois da derrota para a Austrália, agora também para o Paraguai. Estamos vivendo uma decepção. Não deu certo. Já estamos fora antes mesmo do primeiro jogo da fase de grupos.”

Habertürk: “A aventura da seleção turca na Copa do Mundo, em sua primeira participação em 24 anos, durou pouco. Começamos cheios de esperança e ansiedade. E agora estamos eliminados antes mesmo da última partida.”

Türkiye: “Um pesadelo!”