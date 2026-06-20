Após a segunda derrota no segundo jogo da Copa do Mundo de 2026, nos EUA, Canadá e México, a Turquia é obrigada a voltar para casa antes do previsto. Tanto na derrota por 0 a 2 para a Austrália quanto na derrota por 0 a 1 para o Paraguai, a equipe não conseguiu marcar nenhum gol. A imprensa local critica duramente a seleção e também ataca jogadores individualmente.
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"Como o Haiti!" Reações da imprensa sobre a "pior seleção do torneio" após a eliminação da Turquia da Copa do Mundo
Hürriyet: “Sem gol, sem ponto. Uma despedida amarga e uma grande decepção!”
Fanatik: “Como o Haiti! Estamos eliminados sem marcar nenhum gol — como o Haiti! Compartilhamos o destino da seleção mais fraca do torneio.”
Söszu: “Depois da derrota para a Austrália, agora também para o Paraguai. Estamos vivendo uma decepção. Não deu certo. Já estamos fora antes mesmo do primeiro jogo da fase de grupos.”
Habertürk: “A aventura da seleção turca na Copa do Mundo, em sua primeira participação em 24 anos, durou pouco. Começamos cheios de esperança e ansiedade. E agora estamos eliminados antes mesmo da última partida.”
Türkiye: “Um pesadelo!”
"O que você fez, Ugurcan Cakir!?" Críticas ao goleiro da Turquia
Takvim: “2 jogos, 80% de posse de bola, 62 chutes, 0 gols, 0 pontos — adeus!”
Yeni Safak: “Nossa seleção nacional, que chegou à Copa do Mundo de 2026 com grandes esperanças, viveu um verdadeiro pesadelo nos Estados Unidos. As jovens estrelas, que não marcaram nenhum gol em dois jogos, mergulharam milhões de torcedores em profunda tristeza.”
Aksam: “O que você fez, Ugurcan Cakir! Você atingiu o fundo do poço em ambos os jogos.”
Vatan: “Após a partida contra o Paraguai, a Turquia enfrenta uma situação de partir o coração! Nos despedimos da Copa do Mundo com zero gols e zero pontos.”