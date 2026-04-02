Como o futuro de Marcus Rashford afetará os planos de transferências do Barcelona, enquanto o gigante da La Liga busca alvos alternativos ao jogador emprestado pelo Manchester United

Caso a contratação de Rashford não se concretize, o Barcelona já identificou um rosto conhecido como possível alternativa. O ponta do Real Betis, Abdou Zelouzi, foi adicionado à lista de candidatos, já que Hansi Flick busca reforçar suas opções atrás dos veteranos Lamine Yamal e Raphinha. O jogador marroquino de 24 anos é bem conhecido no Camp Nou, tendo disputado 14 partidas pelo time principal do Barcelona antes de se transferir para o Betis em 2023 por € 7,5 milhões, segundo a ESPN.

O acordo que levou Abde para Sevilha incluiu uma opção de recompra para o Barcelona, bem como uma cláusula de 50% sobre a futura venda. Isso torna um possível retorno financeiramente atraente para um clube que ainda lida com delicadas restrições ao teto salarial. Com 23 gols em 117 partidas pelo Betis, Abde é visto como um jogador que se encaixa no perfil desejado por Flick: um ponta veloz e direto, com habilidade individual para superar defensores em situações de um contra um.







