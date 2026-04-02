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Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Ahmed Refaat

Traduzido por

Como o futuro de Marcus Rashford afetará os planos de transferências do Barcelona, enquanto o gigante da La Liga busca alvos alternativos ao jogador emprestado pelo Manchester United

M. Rashford
Barcelona
Mercado da bola
La Liga
A. Ezzalzouli
Manchester United

O Barcelona encontra-se em um momento decisivo no que diz respeito ao futuro de Marcus Rashford, que atualmente está emprestado pelo Manchester United ao Spotify Camp Nou. Foram revelados os alvos alternativos do clube para uma possível transferência, caso decidam não contratá-lo definitivamente.

  • A encruzilhada de Rashford no Camp Nou

    Os planos de longo prazo do Barcelona para Rashford estão chegando a um momento decisivo, com a ESPN confirmando que a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros (25 milhões de libras/32 milhões de dólares) do clube expirará em 15 de junho. Se a cláusula não for acionada antes do prazo, a passagem de Rashford pela Catalunha poderá chegar a um fim abrupto, forçando o clube a explorar opções alternativas para reforçar seu ataque.

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    Abde Ezzalzouli surge como principal alternativa

    Caso a contratação de Rashford não se concretize, o Barcelona já identificou um rosto conhecido como possível alternativa. O ponta do Real Betis, Abdou Zelouzi, foi adicionado à lista de candidatos, já que Hansi Flick busca reforçar suas opções atrás dos veteranos Lamine Yamal e Raphinha. O jogador marroquino de 24 anos é bem conhecido no Camp Nou, tendo disputado 14 partidas pelo time principal do Barcelona antes de se transferir para o Betis em 2023 por € 7,5 milhões, segundo a ESPN.

    O acordo que levou Abde para Sevilha incluiu uma opção de recompra para o Barcelona, bem como uma cláusula de 50% sobre a futura venda. Isso torna um possível retorno financeiramente atraente para um clube que ainda lida com delicadas restrições ao teto salarial. Com 23 gols em 117 partidas pelo Betis, Abde é visto como um jogador que se encaixa no perfil desejado por Flick: um ponta veloz e direto, com habilidade individual para superar defensores em situações de um contra um.



  • Reestruturando a linha de ataque

    O interesse em Abde e a incerteza em relação a Rashford fazem parte de uma "reestruturação do ataque" mais ampla planejada para a temporada 2026-27. Os campeões espanhóis estão empenhados em trazer pelo menos dois novos reforços para o ataque — um ponta-esquerda especializado para dar profundidade ao elenco e um novo camisa 9, com Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, sendo considerado uma das principais prioridades. A situação dos atacantes é particularmente incerta, já que o clube aguarda para ver como as coisas evoluem com o veterano Robert Lewandowski e o jogador da seleção espanhola Ferran Torres.

    O contrato atual de Lewandowski está previsto para expirar neste verão e, embora o Barça esteja aberto a uma renovação, ela provavelmente precisaria ser feita em termos financeiros significativamente reduzidos. Enquanto isso, o clube estaria pronto para ouvir ofertas por Torres, que tem contrato até 2027, mas tem enfrentado dificuldades para manter uma forma consistente.



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    Metas de recrutamento mais amplas e restrições orçamentárias

    Embora o ataque seja uma prioridade, o Barcelona também está de olho na sua linha defensiva. Alessandro Bastoni, do Inter de Milão, foi identificado como o alvo ideal para a posição de zagueiro central, embora seu preço possa acabar sendo proibitivo, dependendo do orçamento final do clube para o verão. Outros nomes para as posições nas laterais também surgiram, incluindo Jan Virgili, do Mallorca, e Victor Muñoz, do Osasuna, à medida que a equipe de contratações elabora uma lista de planos alternativos.

    Em última análise, a flexibilidade financeira do clube determinará o caminho a seguir. Se eles vão investir os € 30 milhões para manter Rashford ou reinvestir essa quantia em vários jogadores mais jovens e de menor custo, como Abde, continua sendo a grande questão dos próximos meses. Com o prazo final de junho se aproximando, a diretoria do Barça deve decidir se o jogador do United é a pedra angular de seu futuro ou se é necessário um rumo diferente para manter seu domínio na La Liga.

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