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Como o futuro de Marcus Rashford afetará os planos de transferências do Barcelona, enquanto o gigante da La Liga busca alvos alternativos ao jogador emprestado pelo Manchester United
A encruzilhada de Rashford no Camp Nou
Os planos de longo prazo do Barcelona para Rashford estão chegando a um momento decisivo, com a ESPN confirmando que a cláusula de rescisão de 30 milhões de euros (25 milhões de libras/32 milhões de dólares) do clube expirará em 15 de junho. Se a cláusula não for acionada antes do prazo, a passagem de Rashford pela Catalunha poderá chegar a um fim abrupto, forçando o clube a explorar opções alternativas para reforçar seu ataque.
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Abde Ezzalzouli surge como principal alternativa
Caso a contratação de Rashford não se concretize, o Barcelona já identificou um rosto conhecido como possível alternativa. O ponta do Real Betis, Abdou Zelouzi, foi adicionado à lista de candidatos, já que Hansi Flick busca reforçar suas opções atrás dos veteranos Lamine Yamal e Raphinha. O jogador marroquino de 24 anos é bem conhecido no Camp Nou, tendo disputado 14 partidas pelo time principal do Barcelona antes de se transferir para o Betis em 2023 por € 7,5 milhões, segundo a ESPN.
O acordo que levou Abde para Sevilha incluiu uma opção de recompra para o Barcelona, bem como uma cláusula de 50% sobre a futura venda. Isso torna um possível retorno financeiramente atraente para um clube que ainda lida com delicadas restrições ao teto salarial. Com 23 gols em 117 partidas pelo Betis, Abde é visto como um jogador que se encaixa no perfil desejado por Flick: um ponta veloz e direto, com habilidade individual para superar defensores em situações de um contra um.
Reestruturando a linha de ataque
O interesse em Abde e a incerteza em relação a Rashford fazem parte de uma "reestruturação do ataque" mais ampla planejada para a temporada 2026-27. Os campeões espanhóis estão empenhados em trazer pelo menos dois novos reforços para o ataque — um ponta-esquerda especializado para dar profundidade ao elenco e um novo camisa 9, com Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, sendo considerado uma das principais prioridades. A situação dos atacantes é particularmente incerta, já que o clube aguarda para ver como as coisas evoluem com o veterano Robert Lewandowski e o jogador da seleção espanhola Ferran Torres.
O contrato atual de Lewandowski está previsto para expirar neste verão e, embora o Barça esteja aberto a uma renovação, ela provavelmente precisaria ser feita em termos financeiros significativamente reduzidos. Enquanto isso, o clube estaria pronto para ouvir ofertas por Torres, que tem contrato até 2027, mas tem enfrentado dificuldades para manter uma forma consistente.
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Metas de recrutamento mais amplas e restrições orçamentárias
Embora o ataque seja uma prioridade, o Barcelona também está de olho na sua linha defensiva. Alessandro Bastoni, do Inter de Milão, foi identificado como o alvo ideal para a posição de zagueiro central, embora seu preço possa acabar sendo proibitivo, dependendo do orçamento final do clube para o verão. Outros nomes para as posições nas laterais também surgiram, incluindo Jan Virgili, do Mallorca, e Victor Muñoz, do Osasuna, à medida que a equipe de contratações elabora uma lista de planos alternativos.
Em última análise, a flexibilidade financeira do clube determinará o caminho a seguir. Se eles vão investir os € 30 milhões para manter Rashford ou reinvestir essa quantia em vários jogadores mais jovens e de menor custo, como Abde, continua sendo a grande questão dos próximos meses. Com o prazo final de junho se aproximando, a diretoria do Barça deve decidir se o jogador do United é a pedra angular de seu futuro ou se é necessário um rumo diferente para manter seu domínio na La Liga.