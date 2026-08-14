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Como o “esperto” Jack Grealish maximizou sua carreira apesar dos questionamentos sobre a transferência recorde de £ 100 milhões para o Manchester City
Grealish fez história ao se juntar ao City em 2021
Natural de West Midlands, Grealish viveu uma ascensão meteórica depois de se firmar no time principal do Aston Villa. Após se ver jogando a Championship em 2019, sua transferência recorde para o Etihad Stadium foi concluída em agosto de 2021.
Uma taxa de transferência de nove dígitos foi paga nesse acordo, com o City reescrevendo os livros de história no que diz respeito à contratação de estrelas britânicas. Pep Guardiola viu espaço para acrescentar mais criatividade aos seus planos.
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Gols e troféus: os números de Grealish no Manchester City
O exigente treinador catalão agora se vê acusado de ter controlado Grealish, a ponto de ele se tornar um jogador completamente diferente enquanto atuava com frequência pelo lado esquerdo do ataque do City. Considera-se que, ao longo dos anos, sua disposição para se expressar e partir para cima dos adversários diminuiu.
Apenas 17 gols foram marcados pelos Blues em 157 partidas, com uma queda lenta na ordem de preferência em Manchester levando a um empréstimo ao Everton no verão de 2025. Uma faísca foi reacendida por lá, antes de ele sofrer uma infeliz lesão no pé.
Agora se fala em Grealish encontrar um novo lar em definitivo, caso o City aceite reduzir seu preço pedido, com muitos defendendo que um recomeço é necessário. Pode ser que isso aconteça, com sete títulos conquistados em Manchester, incluindo três troféus da Premier League e uma taça da Champions League.
Por que Grealish foi "esperto" apesar de enfrentar questionamentos
Questionado sobre o que Grealish precisa a seguir, o ex-zagueiro do City Hendry, falando em associação com Localsinsider.com, disse à GOAL: “Jack chegou por um valor de transferência enorme, vindo do Villa, e mudou bastante o seu jogo em relação à forma como a equipe joga, mais do que da maneira como Jack Grealish jogava no Villa.
“Lembro que, quando eu estava no Blackburn Rovers como técnico da base e auxiliar do sub-23, havia um jovem Jack Grealish no Villa. Lembro de dizer a Gordon Cowens, que era meu adversário naquela noite como técnico do sub-21 ou do sub-23 do Villa, ‘uau, que talento ele é’. Para ser justo, ele era algo diferente, porque, ainda garoto, se destacava.
“Mas acho que o que ele fez foi, quando foi para o City, sacrificar um pouco o seu jogo para fazer parte da equipe e oferecer ao time o que Pep queria. E há muitos jogadores que não conseguem se adaptar assim. E mérito para ele, porque obviamente ele tem toda a riqueza de títulos para mostrar por isso também, que é o que um jogador, no fundo, quer alcançar. Você quer ganhar coisas.
“Independentemente do alto valor da transferência e da qualidade e capacidade que Jack Grealish tem, acho que ele conduziu a carreira dele, e não ficou livre de lesões, mas conduziu a carreira dele muito, muito bem.
“E é preciso dar crédito a ele por isso porque, no fim, quando a carreira dele acabar, ele terá os títulos e a riqueza para mostrar por isso. E tiro o chapéu para ele porque ele realmente sacrificou um pouco da carreira para alcançar essa realização.
“Como jogador, ele foi inteligente. É assim que eu vejo. Ele pode ir em definitivo, se alguém aparecer, mas também pode querer voltar ao City e tentar de novo. Ele ainda tem um ano de contrato, então pode estar dizendo: ‘quer saber? Vou voltar para lá para tentar conquistar mais um ano’. Claro, é um treinador diferente. É um técnico diferente no comando, e ele vai ter de conquistá-lo todo de novo.”
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Grealish vai se transferir antes do fechamento da janela?
Grealish, que continua em sua recuperação para voltar à plena forma física após passar por uma cirurgia por causa de uma fratura por estresse, se juntou ao elenco do City, que agora trabalha com o novo técnico Enzo Maresca.
Um rosto conhecido por alguns no Etihad, já que o italiano anteriormente ocupou um cargo de auxiliar ao lado de Guardiola, tem grandes decisões a tomar sobre chegadas e saídas antes que a próxima janela de transferências se encerre em 1º de setembro.
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