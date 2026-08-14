Questionado sobre o que Grealish precisa a seguir, o ex-zagueiro do City Hendry, falando em associação com Localsinsider.com, disse à GOAL: “Jack chegou por um valor de transferência enorme, vindo do Villa, e mudou bastante o seu jogo em relação à forma como a equipe joga, mais do que da maneira como Jack Grealish jogava no Villa.

“Lembro que, quando eu estava no Blackburn Rovers como técnico da base e auxiliar do sub-23, havia um jovem Jack Grealish no Villa. Lembro de dizer a Gordon Cowens, que era meu adversário naquela noite como técnico do sub-21 ou do sub-23 do Villa, ‘uau, que talento ele é’. Para ser justo, ele era algo diferente, porque, ainda garoto, se destacava.

“Mas acho que o que ele fez foi, quando foi para o City, sacrificar um pouco o seu jogo para fazer parte da equipe e oferecer ao time o que Pep queria. E há muitos jogadores que não conseguem se adaptar assim. E mérito para ele, porque obviamente ele tem toda a riqueza de títulos para mostrar por isso também, que é o que um jogador, no fundo, quer alcançar. Você quer ganhar coisas.

“Independentemente do alto valor da transferência e da qualidade e capacidade que Jack Grealish tem, acho que ele conduziu a carreira dele, e não ficou livre de lesões, mas conduziu a carreira dele muito, muito bem.

“E é preciso dar crédito a ele por isso porque, no fim, quando a carreira dele acabar, ele terá os títulos e a riqueza para mostrar por isso. E tiro o chapéu para ele porque ele realmente sacrificou um pouco da carreira para alcançar essa realização.

“Como jogador, ele foi inteligente. É assim que eu vejo. Ele pode ir em definitivo, se alguém aparecer, mas também pode querer voltar ao City e tentar de novo. Ele ainda tem um ano de contrato, então pode estar dizendo: ‘quer saber? Vou voltar para lá para tentar conquistar mais um ano’. Claro, é um treinador diferente. É um técnico diferente no comando, e ele vai ter de conquistá-lo todo de novo.”