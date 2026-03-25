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Como o DJ Diogo Dalot cria o clima no Manchester United? O zagueiro português explica as escolhas da playlist que animam os Red Devils
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Dalot assume novas responsabilidades no Manchester United
Dalot vem sendo responsável por criar o clima musical em Old Trafford há vários anos, tendo se tornado titular do time de ponta da Premier League após uma passagem por empréstimo pelo AC Milan na temporada 2020-21. Ele disputou mais de 50 partidas em todas as competições nas duas últimas temporadas.
Como figura de destaque no elenco principal do United, ele assumiu de bom grado responsabilidades que vão muito além de simplesmente cumprir suas obrigações diárias. Dalot está muito feliz por ter recebido a confiança para escolher a trilha sonora que anima a equipe antes mesmo do pontapé inicial.
Como Dalot decide o que tocar quando atua como DJ no vestiário?
Em entrevista concedida em parceria com a DHL Express, parceira logística oficial do Manchester United, Dalot disse ao GOAL, quando questionado sobre como escolhe as músicas e se essas decisões são influenciadas pelos adversários que o time enfrentará: “Sou o DJ do vestiário há bastante tempo, e não é tarefa fácil tentar agradar 25 jogadores com gostos diferentes! Sinto a pressão porque não quero colocar uma música ruim, mas estou numa fase em que consigo escolher as faixas que quero, equilibrando os pedidos. Encaro isso de forma profissional; tenho que pensar na energia do vestiário. Às vezes preciso animar o ambiente e outras vezes as pessoas precisam de seu próprio espaço — tudo depende do jogo.”
Dalot faz parte do grupo de liderança de seis jogadores em Old Trafford, formado pelo ex-técnico Ruben Amorim, que inclui o capitão do clube Bruno Fernandes, o experiente zagueiro Harry Maguire, o campeão da Copa do Mundo Lisandro Martinez, o lateral marroquino Noussair Mazraoui e o goleiro veterano Tom Heaton.
Ele acrescentou sobre ter sido escolhido: “Ser nomeado como parte da equipe de liderança de seis jogadores no United me dá muita responsabilidade extra. É um papel que me pareceu bastante natural, em vez de algo forçado, mas também é um processo de aprendizagem. Quando você tem tantas personalidades diferentes no vestiário, precisa encontrar maneiras de se conectar com todos em momentos diferentes. Isso me dá a responsabilidade extra de estar à altura dos padrões do clube e tentar manter todos no caminho certo.”
- DHL/Manchester United
Como o Manchester United ajudou a construir um campo de última geração na Tailândia
O Manchester United continua a divulgar esse espírito pelo mundo, com o gigante da Premier League unindo-se à DHL Express para entregar um campo de futebol de nível profissional, adequado para qualquer clima, a uma das comunidades mais isoladas geograficamente do mundo. Localizada a 140 km e a mais de quatro horas da cidade grande mais próxima, Chiang Mai, e a 2,5 horas de ida e volta do campo de futebol funcional mais próximo, Mae Suek, na Tailândia, abriga 11 aldeias e 11.577 pessoas que compartilham o amor pelo belo jogo e pelo Manchester United em particular.
Com a participação especial do ex-lateral-esquerdo dos Red Devils, Patrice Evra, na inauguração oficial deste projeto emocionante, o atual capitão do United, Fernandes, disse: “São projetos como este que inspiram crianças de todo o mundo a acreditar que um dia poderão jogar no Teatro dos Sonhos. A alegria e a paixão por jogar futebol são as mesmas, seja no campo local ou diante de 75.000 torcedores em Old Trafford. É um ótimo projeto e sei que será apreciado pelas crianças e pela comunidade de Mae Suek como um todo.”
O atacante dos Red Devils, Matheus Cunha, continuou, tendo começado no seu país natal, o Brasil, antes de partir para a Europa: “Quando olho para trás, para a minha experiência de criança, tudo girava em torno de jogar com total liberdade. Nunca pensei em táticas, apenas jogava! Essa liberdade me ajudou muito, pois me permitiu conhecer pessoas de todas as idades, cada uma delas me ensinando algo novo. Ter um treinador e um lugar para jogar me ajudou a me tornar uma pessoa melhor à medida que fui crescendo. Minha infância foi marcada por esse sonho de me tornar jogador de futebol, então é incrível ver essas crianças tendo a mesma oportunidade, com a ajuda desse campo de nível profissional.”
Os sonhos de infância nunca devem ser considerados grandes demais
Dalot sabe o que é preciso para tornar os sonhos de infância realidade e acrescentou que a cultura de base deve continuar sendo parte integrante do esporte moderno: “Quando se quer ser jogador de futebol, é preciso começar por algum lugar. Esse gesto pode ajudar a realizar o sonho de muitas crianças que gostariam de estar na posição em que me encontro hoje. Se elas não têm um campo para jogar ou instalações onde possam ser felizes e desfrutar desse belo esporte, fica ainda mais difícil realizar esses sonhos. É uma campanha notável, e seria uma experiência incrível para nós saber, um dia, que um futuro jogador do Manchester United começou sua carreira graças a essa ajuda.”
- DHL/Manchester United
Dalot ajuda o Manchester United a construir sua trajetória rumo aos títulos
Dalot começou a carreira em sua terra natal, no Porto, antes de se juntar ao United em 2018. Ele tem um contrato que o levará a completar uma década de serviço leal em Old Trafford, com o objetivo de ajudar a manter o clube em uma trajetória ascendente que faz com que as especulações sobre futuras disputas pelo título da Premier League — além da busca por mais troféus nacionais e continentais — ganhem cada vez mais força.
A DHL Express, Parceira Oficial de Logística do Manchester United, entregou um campo de futebol de nível profissional e para todas as condições climáticas em Mae Suek, Tailândia, para a campanha “Delivering Dreams”. Saiba mais aqui: https://inmotion.dhl/en/manchester-united/delivering-dreams