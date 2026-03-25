Como o DJ Diogo Dalot cria o clima no Manchester United? O zagueiro português explica as escolhas da playlist que animam os Red Devils

O Manchester United continua a divulgar esse espírito pelo mundo, com o gigante da Premier League unindo-se à DHL Express para entregar um campo de futebol de nível profissional, adequado para qualquer clima, a uma das comunidades mais isoladas geograficamente do mundo. Localizada a 140 km e a mais de quatro horas da cidade grande mais próxima, Chiang Mai, e a 2,5 horas de ida e volta do campo de futebol funcional mais próximo, Mae Suek, na Tailândia, abriga 11 aldeias e 11.577 pessoas que compartilham o amor pelo belo jogo e pelo Manchester United em particular.

Com a participação especial do ex-lateral-esquerdo dos Red Devils, Patrice Evra, na inauguração oficial deste projeto emocionante, o atual capitão do United, Fernandes, disse: “São projetos como este que inspiram crianças de todo o mundo a acreditar que um dia poderão jogar no Teatro dos Sonhos. A alegria e a paixão por jogar futebol são as mesmas, seja no campo local ou diante de 75.000 torcedores em Old Trafford. É um ótimo projeto e sei que será apreciado pelas crianças e pela comunidade de Mae Suek como um todo.”

O atacante dos Red Devils, Matheus Cunha, continuou, tendo começado no seu país natal, o Brasil, antes de partir para a Europa: “Quando olho para trás, para a minha experiência de criança, tudo girava em torno de jogar com total liberdade. Nunca pensei em táticas, apenas jogava! Essa liberdade me ajudou muito, pois me permitiu conhecer pessoas de todas as idades, cada uma delas me ensinando algo novo. Ter um treinador e um lugar para jogar me ajudou a me tornar uma pessoa melhor à medida que fui crescendo. Minha infância foi marcada por esse sonho de me tornar jogador de futebol, então é incrível ver essas crianças tendo a mesma oportunidade, com a ajuda desse campo de nível profissional.”