Como, o diretor esportivo Ludi sobre o futuro de Nico Paz: “Há grandes chances de ele ficar conosco, a Europa joga a nosso favor”. E sobre Fàbregas..

O diretor esportivo do Como faz os torcedores larianos sonharem: “Há grandes chances de que Nico Paz fique conosco por mais um ano”. Palavras de Carlalberto Ludi, que, em entrevista concedida à Radio Radio Lo Sport, silenciou os rumores do mercado que apontavam para a saída do meia argentino da Itália.

Estas foram as declarações do diretor esportivo italiano: “É sempre a mesma história, não podemos controlar a vontade dos outros. Estamos muito felizes com ele e ele está muito feliz conosco. Uma eventual participação em competições europeias jogaria a nosso favor. As chances de ele ficar continuam altas até hoje, apesar de haver uma Copa do Mundo a ser considerada”.

Vale lembrar que, atualmente, os direitos de Nico Paz pertencem ao Real Madrid, que detém uma cláusula de recompra para trazê-lo de volta ao clube no verão: ela será válida na janela de transferências de verão de 2026 por um valor de 9 milhões de euros, enquanto aumentará para 11 milhões na de 2027. Segundo informações do jornal espanhol Marca, os Blancos exercerão obrigatoriamente a opção de compra do jogador nascido em 2004 no verão, já que, com pouco dinheiro, podem trazer de volta um jogador que hoje vale entre 60 e 70 milhões de euros. Ao contrário do que foi noticiado pelo jornal espanhol, porém, o diretor esportivo do Como está convencido de que Nico Paz pode permanecer na Itália por pelo menos mais um ano, especialmente caso o time se classifique para a Liga dos Campeões. Seguem abaixo outras declarações do diretor esportivo do clube lariano: