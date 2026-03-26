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como nico pazGetty Images

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Como, o diretor esportivo Ludi sobre o futuro de Nico Paz: “Há grandes chances de ele ficar conosco, a Europa joga a nosso favor”. E sobre Fàbregas..

Como
Mercado da bola
N. Paz
Cesc Fábregas

O diretor esportivo do Como fala sobre o futuro de dois pilares do clube lariano

O diretor esportivo do Como faz os torcedores larianos sonharem: “Há grandes chances de que Nico Paz fique conosco por mais um ano”. Palavras de Carlalberto Ludi, que, em entrevista concedida à Radio Radio Lo Sport, silenciou os rumores do mercado que apontavam para a saída do meia argentino da Itália.

Estas foram as declarações do diretor esportivo italiano: “É sempre a mesma história, não podemos controlar a vontade dos outros. Estamos muito felizes com ele e ele está muito feliz conosco. Uma eventual participação em competições europeias jogaria a nosso favor. As chances de ele ficar continuam altas até hoje, apesar de haver uma Copa do Mundo a ser considerada”.

Vale lembrar que, atualmente, os direitos de Nico Paz pertencem ao Real Madrid, que detém uma cláusula de recompra para trazê-lo de volta ao clube no verão: ela será válida na janela de transferências de verão de 2026 por um valor de 9 milhões de euros, enquanto aumentará para 11 milhões na de 2027. Segundo informações do jornal espanhol Marca, os Blancos exercerão obrigatoriamente a opção de compra do jogador nascido em 2004 no verão, já que, com pouco dinheiro, podem trazer de volta um jogador que hoje vale entre 60 e 70 milhões de euros. Ao contrário do que foi noticiado pelo jornal espanhol, porém, o diretor esportivo do Como está convencido de que Nico Paz pode permanecer na Itália por pelo menos mais um ano, especialmente caso o time se classifique para a Liga dos Campeões. Seguem abaixo outras declarações do diretor esportivo do clube lariano:

  • O FUTURO DE FABREGAS

    "Já conversamos várias vezes. Neste momento, estamos em sintonia; há total alinhamento entre o que ele quer fazer e o Como. Queremos continuar crescendo, colocamos à sua disposição todos os recursos necessários. A menos que algo extraordinário aconteça no mercado que o envolva, seguiremos juntos. Podemos falar do que oferecemos a ele e não do que os outros podem oferecer. Neste momento, não temos nenhum receio de que ele possa nos abandonar”.

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  • LIGA DOS CAMPEÕES E COPA DA ITÁLIA

    "São duas conquistas históricas para o clube; não podemos nem queremos escolher. Somos jovens, fortes, trabalhadores, temos vontade de jogar e de nos esforçar, então... Eu disse em outubro ou novembro que nosso objetivo é vencer todos os jogos; essa é a mentalidade do treinador. É claro que isso pode não acontecer, mas diante de dois objetivos, não podemos escolher. Faremos de tudo para alcançá-los ambos."

  • A TEMPORADA

    "Não podíamos imaginar que estaríamos onde estamos, só podíamos sonhar com isso. Trabalhamos para crescer e melhorar; tínhamos certeza de que este time tinha muito valor e de que Cesc Fàbregas era um gênio em valorizar esses rapazes. Estamos sonhando com o quarto lugar, mas ainda temos um longo caminho pela frente."

  • O MERCADO E OS ITALIANOS

    "Os italianos? A questão é um pouco mais complexa... Existem dinâmicas financeiras que limitam os investimentos de capital estrangeiro no futebol italiano, além disso, há também uma questão metodológica... Na Espanha, eles são mais afins com o tipo de futebol que praticamos. Além disso, os jogadores nascidos em 2004 ou 2005 que contratamos já jogaram em times titulares da Série A; no nosso país, temos dificuldade em encontrá-los. Estamos investindo muito na identidade italiana nas categorias de base para que eles estejam prontos no futuro. Há um grupo de trabalho muito maior do que se possa imaginar. Temos um primeiro filtro estatístico, depois temos outros cinco... Os olheiros precisam entender se o jogador se encaixa no que o Fabregas está fazendo, depois se tecnicamente é compatível conosco; fazemos uma análise do perfil de caráter do jogador em campo, verificamos o histórico de lesões e, por fim, o caráter da pessoa. Depois, os nomes são apresentados a mim e ao Fabregas, e escolhemos aquele que consideramos melhor.


  • SOBRE O TÍTULO

    "Acho que o Inter tem tudo para conquistar o Scudetto. É o time mais bem preparado, não vejo motivo para toda essa preocupação. Vamos nos concentrar no nosso destino; que vença o melhor, mas o Inter é o favorito."

  • ENTRE A JUVENTUS E A ROMA

    "Não me faça escolher uma, porque ambas são muito perigosas. Temos uma arma a mais: um treinador jovem, mas predestinado, que é competente e está lidando com este momento como um técnico experiente. Ainda faltam muitos jogos, mas Fàbregas é a nossa arma."

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