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O Como quer continuar sonhando com a Champions League e entrará em campo contra o Lens, fora de casa, na França, com vontade de surpreender a todos. Quem falou sobre a partida à Sky Sport foi o diretor esportivo Charlie Ludi, que contou como o clube de Como está vivendo este jogo e, de modo geral, sua primeira participação na Champions. Ele também falou dos próximos passos em campo (com os prazos de recuperação atualizados para Kean) e fora dele, com o mercado de transferências ainda ativo.