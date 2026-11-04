O Como quer continuar sonhando com a Champions League e entrará em campo contra o Lens, fora de casa, na França, com vontade de surpreender a todos. Quem falou sobre a partida à Sky Sport foi o diretor esportivo Charlie Ludi, que contou como o clube de Como está vivendo este jogo e, de modo geral, sua primeira participação na Champions. Ele também falou dos próximos passos em campo (com os prazos de recuperação atualizados para Kean) e fora dele, com o mercado de transferências ainda ativo.
Como, o diretor esportivo Ludi: "Esperamos que Kean volte no fim de novembro. Temos olheiros pelo mundo para satisfazer Fabregas"
ETAPA FUNDAMENTAL PARA A CHAMPIONS LEAGUE
"Esta é uma etapa fundamental. O desafio deste ano era ser competitivo a cada três dias. Viemos aqui para jogar o nosso futebol em um ambiente muito quente. Tivemos algumas atuações menos empolgantes, mas o nosso desafio é vir aqui, jogar o nosso futebol e tentar deixar os torcedores ainda mais orgulhosos."
Kean no fim de novembro
"Kean? Está bem, melhor. Divulgamos um comunicado que falava em cinco semanas. Esperamos reduzir esse prazo e vê-lo em campo até o fim de novembro."
OLHEIROS EM TODO O MUNDO PARA FABREGAS
Para nós, o treinador está no centro do desenvolvimento do clube. Depois, é preciso definir estratégias com ele. Nossa habilidade é entender o que se passa na cabeça de Fabregas para saber do que ele precisa. O processo de observação é longo, temos olheiros que percorrem o mundo inteiro. Temos de tudo. Também traçamos o perfil do jovem do ponto de vista do caráter. O alinhamento, do presidente ao treinador, faz a diferença".
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