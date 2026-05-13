Como o Colônia está se recusando a ceder em relação a Said El Mala, o Brighton & Hove Albion parece estar de olho em outro jogador da Bundesliga que vem em ascensão

O Brighton teve suas últimas tentativas de contratação de El Mala rejeitadas pelo Colônia, com várias ofertas recusadas. Segundo informações, o time de Colônia estaria exigindo uma taxa de transferência de 50 milhões de euros pelo jogador de 19 anos. O clube do técnico Fabian Hürzeler, por outro lado, não quer ultrapassar seu limite máximo de 35 milhões de euros e, segundo informações do Kölner Stadt-Anzeiger, já desistiu da negociação. Anteriormente, já havia sido noticiado um acordo verbal entre El Mala, seu irmão Malek, os pais e o Brighton sobre uma transferência no verão.

Enquanto o Chelsea e o Newcastle United também demonstram interesse em El Mala, o Bayern de Munique estaria, segundo a reportagem, “à espreita”. No entanto, uma investida do clube alemão, recordista de títulos, é considerada improvável. De acordo com relatos coincidentes da mídia, o foco está em Anthony Gordon (Newcastle) e Yan Diomande (RB Leipzig). Para uma possível contratação do primeiro, a diretoria esportiva já teria recebido luz verde do comitê liderado pelo presidente honorário Uli Hoeneß.