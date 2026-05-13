Segundo a revista Sport Bild, trata-se de Bazoumana Touré, do TSG Hoffenheim. De acordo com a publicação, o clube da Bundesliga já teria recebido uma consulta no início de maio para sondar a possibilidade de uma transferência.
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Como o Colônia está se recusando a ceder em relação a Said El Mala, o Brighton & Hove Albion parece estar de olho em outro jogador da Bundesliga que vem em ascensão
O Brighton teve suas últimas tentativas de contratação de El Mala rejeitadas pelo Colônia, com várias ofertas recusadas. Segundo informações, o time de Colônia estaria exigindo uma taxa de transferência de 50 milhões de euros pelo jogador de 19 anos. O clube do técnico Fabian Hürzeler, por outro lado, não quer ultrapassar seu limite máximo de 35 milhões de euros e, segundo informações do Kölner Stadt-Anzeiger, já desistiu da negociação. Anteriormente, já havia sido noticiado um acordo verbal entre El Mala, seu irmão Malek, os pais e o Brighton sobre uma transferência no verão.
Enquanto o Chelsea e o Newcastle United também demonstram interesse em El Mala, o Bayern de Munique estaria, segundo a reportagem, “à espreita”. No entanto, uma investida do clube alemão, recordista de títulos, é considerada improvável. De acordo com relatos coincidentes da mídia, o foco está em Anthony Gordon (Newcastle) e Yan Diomande (RB Leipzig). Para uma possível contratação do primeiro, a diretoria esportiva já teria recebido luz verde do comitê liderado pelo presidente honorário Uli Hoeneß.
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O Liverpool também estaria interessado em Touré
Entretanto, Touré também vem sendo associado há algum tempo ao Liverpool FC como um possível sucessor de Mohamed Salah, cujo contrato, prestes a expirar, não será renovado. Com 17 participações em gols em 29 partidas da Bundesliga, o jogador de 20 anos tem sido fundamental para que o TSG ainda tenha chances de se classificar para a Liga dos Campeões na última rodada. O marfinense, que se transferiu do clube sueco Hammarby IF para Sinsheim no início de 2025 por um valor estimado em dez milhões de euros, ainda tem contrato até 2029. Não há cláusula de rescisão.
O Hoffenheim está empatado em pontos com o VfB Stuttgart na quinta colocação, mas precisa contar com a ajuda do Eintracht Frankfurt. Se os suábios perderem pontos, o TSG ainda pode ultrapassá-los. O time de Kraichgau enfrenta o Gladbach. O saldo de gols do VfB é cinco gols melhor.
Estatísticas: Said El Mala e Bazoumana Toure em comparação
Estatísticas Said El Mala Bazoumana Toure Jogos 35 31 Gols 12 5 Assistências 5 12 Minutos em campo 1.958 2.449