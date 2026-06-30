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Chelsea striker search GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Como o Chelsea vai substituir Sam Kerr? A busca por uma atacante pelos Blues chega ao limite após as recusas de Khadija Shaw, Salma Paralluelo e Felicia Schroder

Análises
Chelsea FC Women
WSL
S. Kerr
K. Shaw
Felicia Schroeder
A. Beever-Jones
M. Ramirez
S. Paralluelo
M. Katoto
R. Leuchter
M. Agyemang
Especiais e Opinião

A contratação de uma atacante era uma das principais prioridades do Chelsea nesta janela de transferências de verão. Catarina Macario deixou o clube em março, antes de Sam Kerr se despedir no final da temporada, deixando os Blues com Mayra Ramirez — que jogou apenas um minuto na última temporada — e Aggie Beever-Jones, cujo futuro ainda não foi definido, já que seu contrato está prestes a expirar. Mas, com as três principais alvos do Chelsea já contratadas por outros clubes, o que vem a seguir para o clube em sua busca por uma atacante de ponta?

Khadija Shaw era o principal alvo da equipe de Sonia Bompastor, e a estrela do Manchester City parecia ter a transferência para o Chelsea praticamente garantida em determinado momento, já que seu contrato no noroeste se aproximava do fim. Mas logo após seus gols heroicos terem levado o City ao primeiro título da Superliga Feminina em 10 anos — parte do que viria a ser uma dobradinha de campeonato e copa —, Shaw anunciou enfaticamente que ficaria, contrariando todas as especulações.

A atenção então pareceu se voltar para Felicia Schroder, a artilheira de 19 anos que marcou 30 gols e deu nove assistências quando o Hacken conquistou a Damallsvenskan sueca no ano passado, antes de se tornar a artilheira e levar sua equipe ao título inaugural da Copa da Europa em maio. Mas, apesar de ter feito uma oferta recorde mundial pela adolescente no mês passado, o Chelsea foi novamente superado, já que o Real Madrid venceu a disputa pela contratação dela e anunciou a chegada de Schroder na semana passada.

Dizem que o azar vem em trios, e o trio de infortúnios do Chelsea foi completado pela recusa de Salma Paralluelo em aceitar uma oferta para se juntar aos Blues, já que seu contrato com o Barcelona chegou ao fim. A jogadora da seleção espanhola marcou dois gols na final da Liga dos Campeões no mês passado e está sendo fortemente cortejada por muitos dos principais clubes da Europa, sendo que um deles será seu próximo destino, em vez dos Blues.

Então, como fica a situação do Chelsea? Qual é o plano agora para a equipe de Sonia Bompastor, que tenta se recuperar da temporada da WSL com o menor número de gols marcados em sete anos e da primeira em que não conquistou o título em todo esse período? Pois não restam muitas opções no mercado, mesmo nesta fase inicial do verão.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Números abaixo do esperado

    Os números não mentem; o Chelsea não teve um bom desempenho na finalização na última temporada. Desde a temporada 2018-19 — a última em que também não conquistou o título da WSL —, o Blues não marcava menos gols no campeonato do que os 44 que conseguiu na última temporada, enquanto apenas três times — o Leicester City, que sofreu rebaixamento; o West Ham, terceiro da parte de baixo da tabela; e o London City Lionesses, recém-promovido — tiveram um desempenho ainda pior na finalização, de acordo com as estatísticas de gols esperados. A taxa de conversão de chutes do Chelsea também foi a terceira mais baixa da WSL, ficando apenas acima do Leicester e do West Ham.

    Houve fatores incontroláveis que contribuíram para isso em alguns momentos. Kerr, por exemplo, só voltou de uma ausência de 20 meses devido a uma lesão no início da temporada, por isso levou algum tempo para entrar no ritmo, enquanto Ramirez perdeu a temporada inteira devido a um problema no tendão da coxa. Beever-Jones e Macario também sofreram contusões, deixando Bompastor na necessidade de escalar Lauren James ou Alyssa Thompson fora de posição para ocupar a função de centroavante em algumas ocasiões.

    • Publicidade
  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Um nome de destaque que ainda resta

    Tudo indicava que a contratação de um centroavante era uma prioridade séria para o Chelsea; portanto, foi uma surpresa que essa posição não tenha sido mais visada nem mesmo em janeiro, dadas as dificuldades enfrentadas pelos Blues. Os rumores envolvendo Shaw faziam sentido, especialmente em um mercado com tão poucas atacantes comprovadas disponíveis, mas ela optou por ficar em Manchester. A opção de alto potencial representada por Schroder era então a próxima na lista de desejos, mas sua transferência para Madri foi anunciada na semana passada, apesar de uma oferta gigantesca do Chelsea.

    Paralluelo é o nome de destaque que permanece no mercado, mas ela também recusou a proposta do Chelsea. De acordo com o The Athletic, o Blues fez uma oferta a Paralluelo no início deste mês, mas ela foi rejeitada por não atender às exigências salariais da jogadora, que ultrapassam 1 milhão de libras por ano.

    A jogadora de 22 anos é uma figura interessante. Às vezes escalada como centroavante e outras vezes utilizada nas pontas, Paralluelo já roubou a cena e também decepcionou em sua carreira profissional até o momento, com a consistência a longo prazo ainda sendo algo a ser alcançado em sua tenra idade. Arsenal, Lyon, Paris Saint-Germain e o abastado London City estão todos disputando a honra de tentar ajudar Paralluelo a chegar a esse patamar, enquanto o Chelsea acredita claramente que pode obter melhor retorno em outro lugar.

  • Marie-Antoinette Katoto Lyon Women 2025-26Getty Images

    Poucos outros candidatos de elite

    Onde seria isso? Seria em Lyon, onde Marie-Antoinette Katoto ainda não conseguiu realmente brilhar desde sua transferência muito comentada do PSG?

    A jogadora da seleção francesa mudou de clube no verão passado, após uma saída conturbada da capital. Ela deixou o PSG como a maior artilheira de todos os tempos do clube, com um recorde de 180 gols em 223 partidas. Mas, em sua primeira temporada pelo OL, marcou apenas seis gols no campeonato nacional e um na Liga dos Campeões, tendo poucas oportunidades de ser titular, especialmente na Europa, em meio à disputa pela posição de número 9 com Ada Hegerberg.

    Não há nada que sugira que o Lyon vá vender Katoto, que assinou um contrato de quatro anos no verão passado. Afinal, ela tem sido uma artilheira consistentemente brilhante em sua carreira até o momento, e uma temporada abaixo do esperado — que ocorreu enquanto ela se adaptava ao estilo de jogo de Jonatan Giraldez — não será motivo de grande preocupação.

    Mas se o Chelsea quiser contratar uma atacante de ponta para ser o ponto focal de seu ataque, ela é um dos poucos nomes de elite que vêm à mente que não está atualmente em uma posição perfeita em seu próprio clube e, por isso, imune à tentação que o Chelsea possa oferecer.

  • Romee Leuchter PSG Women 2025-26Getty Images

    Pronto para o próximo passo

    Além de Katoto, é difícil encontrar outros nomes de nível de elite e de classe mundial. Barbra Banda, do Orlando Pride, tem apenas mais um ano de contrato nos Estados Unidos; portanto, naturalmente, é uma jogadora que atrairá atenção e, possivelmente, propostas de outros clubes. Dito isso, provavelmente seria necessário algo extraordinário para tirá-la da Flórida. Já Temwa Chawinga acaba de assinar um novo contrato de três anos com o Kansas City Current, após conquistar os prêmios de MVP e Chuteira de Ouro da NWSL em temporadas consecutivas.

    Talvez a melhor opção disponível para o Chelsea, que ainda não está exatamente nesse nível de elite, mas já mostrou sinais de que pode chegar lá, seja Romee Leuchter. Contratada no verão de 2024 pelo PSG, ela atuou como reserva de Katoto em sua primeira temporada antes de assumir o papel de protagonista na última, após a saída da jogadora da seleção francesa. Com esse status, Leuchter foi a artilheira da Premiere Ligue, marcando 18 gols em apenas 17 partidas como titular.

    Leuchter ainda tem apenas 25 anos, está entrando no último ano de seu contrato e certamente estará na mira dos principais clubes, com razão.

  • Michelle Agyemang England Euro 2025Getty

    Procurando por profissionais de alto potencial?

    Ou será que o Chelsea quer seguir um caminho semelhante ao que tentou com Schroder? Será que querem contratar uma jovem jogadora de ponta que acreditam que possa se tornar uma estrela mundial? O problema é que jogadoras como Schroder não crescem em árvores. Como uma das artilheiras mais prolíficas da Europa aos 19 anos, ela é um caso totalmente excepcional.

    Um dos únicos nomes desse calibre que existe, no que diz respeito a uma jovem atacante que demonstrou capacidade de atuar em altíssimo nível em grandes competições e que poderia estar pronta para dar o próximo passo, é o de Michelle Agyemang, a jogadora de 20 anos da seleção inglesa que joga por um dos maiores rivais do Chelsea: o Arsenal. Embora ainda esteja se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA), Agyemang demonstrou sua capacidade de atuar sob a maior pressão na Euro 2025, onde suas contribuições ajudaram as Lionesses a defenderem o título.

    Sua trajetória rumo ao time titular do Arsenal, porém, é extremamente competitiva, especialmente se, como esperado, os Gunners contratarem Selina Cerci para um setor de atacantes centrais que já conta com Alessia Russo e Stina Blackstenius. Contratar Agyemang seria uma jogada potencialmente impossível para o Chelsea concretizar, mas os grandes clubes seriam tolos se não estivessem acompanhando sua situação, tanto neste verão quanto no futuro.

    Existem outras jovens atacantes de ponta por aí também, mas do tipo que ainda não se provaram e representariam um risco muito maior, especialmente quando se trata de contribuir imediatamente.

  • Sonia Bompastor Chelsea Women 2025-26Getty Images

    As metas estão diminuindo

    A situação dos atacantes do Chelsea não é um pesadelo total no momento. Apesar de ter sido associada ao Real Madrid pela ESPN no início deste ano, Ramirez ainda está no clube, e a transferência de Schroder para a capital espanhola pode muito bem esfriar o interesse do clube na jogadora da seleção colombiana. Ramirez teve um ano muito difícil na última temporada devido à lesão no tendão da coxa, mas disputou duas partidas pela seleção no início de junho, o que é um bom sinal. A contribuição de Ramirez para o Chelsea na temporada 2024-25 também foi excelente, e Bompastor espera que ela consiga repetir esse desempenho em 2026-27.

    Espera-se também que Beever-Jones permaneça no clube, apesar de seu contrato expirar neste verão e de ainda não ter sido feito nenhum anúncio sobre uma renovação, com James e Thompson também sendo opções no ataque, se necessário. Mas, como o Chelsea aprendeu no ano passado, uma ou duas lesões podem rapidamente acabar com qualquer profundidade no elenco e levar a sérios problemas na hora de disputar títulos, especialmente se isso afetar o desempenho na finalização.

    Se o Blues quiser voltar ao topo da WSL, precisará contratar neste verão uma atacante capaz de fazer a diferença. Quem será essa jogadora? Isso está ficando cada vez mais incerto.