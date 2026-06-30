Como o Chelsea vai substituir Sam Kerr? A busca por uma atacante pelos Blues chega ao limite após as recusas de Khadija Shaw, Salma Paralluelo e Felicia Schroder

Khadija Shaw era o principal alvo da equipe de Sonia Bompastor, e a estrela do Manchester City parecia ter a transferência para o Chelsea praticamente garantida em determinado momento, já que seu contrato no noroeste se aproximava do fim. Mas logo após seus gols heroicos terem levado o City ao primeiro título da Superliga Feminina em 10 anos — parte do que viria a ser uma dobradinha de campeonato e copa —, Shaw anunciou enfaticamente que ficaria, contrariando todas as especulações.

A atenção então pareceu se voltar para Felicia Schroder, a artilheira de 19 anos que marcou 30 gols e deu nove assistências quando o Hacken conquistou a Damallsvenskan sueca no ano passado, antes de se tornar a artilheira e levar sua equipe ao título inaugural da Copa da Europa em maio. Mas, apesar de ter feito uma oferta recorde mundial pela adolescente no mês passado, o Chelsea foi novamente superado, já que o Real Madrid venceu a disputa pela contratação dela e anunciou a chegada de Schroder na semana passada.

Dizem que o azar vem em trios, e o trio de infortúnios do Chelsea foi completado pela recusa de Salma Paralluelo em aceitar uma oferta para se juntar aos Blues, já que seu contrato com o Barcelona chegou ao fim. A jogadora da seleção espanhola marcou dois gols na final da Liga dos Campeões no mês passado e está sendo fortemente cortejada por muitos dos principais clubes da Europa, sendo que um deles será seu próximo destino, em vez dos Blues.

Então, como fica a situação do Chelsea? Qual é o plano agora para a equipe de Sonia Bompastor, que tenta se recuperar da temporada da WSL com o menor número de gols marcados em sete anos e da primeira em que não conquistou o título em todo esse período? Pois não restam muitas opções no mercado, mesmo nesta fase inicial do verão.