As comparações entre Lopez e a lenda do Chelsea Lampard estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. Assim como o maior artilheiro da história do Chelsea, Lopez tem uma capacidade única de cronometrar suas infiltrações na área e balançar as redes vindo de posições de meio-campo.

O jornalista europeu Andy Brassell destacou exatamente essa característica durante sua análise sobre a evolução do jogador. "Ele faz aquela coisa do Lampard de chegar na área mais tarde. Se você pensar em todos aqueles outros jogadores que conseguem fazer isso, e conseguiram fazer isso ao longo dos anos, ele tem capacidade técnica superior à de qualquer um deles."

"Ele é simplesmente um jogador fenomenal e muito subestimado", disse Hatchard. "Acho que, se você pedir para a maioria das pessoas citar um monte de estrelas do Barcelona, ele não estaria tão no alto dessa lista. Mas acho que ele está melhorando cada vez mais o tempo todo e é um jogador que, na minha opinião... não no nível do Lamine, mas acho que é um jogador de primeiríssimo nível."