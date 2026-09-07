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Como o Chelsea deixou isso passar?! O Chelsea hesitou diante de €50 milhões por Fermin Lopez enquanto a estrela do Barcelona surge como um meio-campista artilheiro ao estilo de Lampard
A transferência que nunca aconteceu
A estratégia de contratações do Chelsea está sob análise há anos, mas a decisão de abrir mão de Lopez pode acabar se provando uma de suas falhas mais significativas dos últimos tempos. Durante a reta final da janela de transferências do verão de 2025, o gigante londrino foi fortemente ligado a uma investida pelo jogador formado nas categorias de base do Barcelona. No entanto, relatos da Espanha sugeriam que o clube da Premier League não estava disposto a pagar o valor pedido por ele.
Na época, o Barcelona enfrentava limitações financeiras amplamente documentadas e estava potencialmente aberto a vender jogadores para equilibrar as contas. O jornalista europeu de futebol Kevin Hatchard confirmou no 'Trans Europe Express', para o talkSPORT, que o Chelsea, apesar de seus enormes gastos sob a atual gestão do clube, não estava disposto a ultrapassar os € 50 milhões por Lopez. Essa hesitação permitiu que o meio-campista permanecesse no Barcelona, onde desde então floresceu e se tornou um dos meio-campistas mais produtivos de La Liga.
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Traços de Frank Lampard
As comparações entre Lopez e a lenda do Chelsea Lampard estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. Assim como o maior artilheiro da história do Chelsea, Lopez tem uma capacidade única de cronometrar suas infiltrações na área e balançar as redes vindo de posições de meio-campo.
O jornalista europeu Andy Brassell destacou exatamente essa característica durante sua análise sobre a evolução do jogador. "Ele faz aquela coisa do Lampard de chegar na área mais tarde. Se você pensar em todos aqueles outros jogadores que conseguem fazer isso, e conseguiram fazer isso ao longo dos anos, ele tem capacidade técnica superior à de qualquer um deles."
"Ele é simplesmente um jogador fenomenal e muito subestimado", disse Hatchard. "Acho que, se você pedir para a maioria das pessoas citar um monte de estrelas do Barcelona, ele não estaria tão no alto dessa lista. Mas acho que ele está melhorando cada vez mais o tempo todo e é um jogador que, na minha opinião... não no nível do Lamine, mas acho que é um jogador de primeiríssimo nível."
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Domínio estatístico em La Liga
Os números por trás do início de temporada de Lopez são nada menos que históricos. Após a recente vitória do Barcelona por 5 a 0 sobre o Valencia, o meio-campista se consolidou como parte vital da máquina ofensiva de Flick. Nos primeiros quatro jogos da liga, Lopez já contribuiu com quatro gols e duas assistências, provando que é muito mais do que apenas um jogador de elenco.
Sua finalização clínica ajudou o Barcelona a impor um ritmo ofensivo raramente visto nas últimas décadas. De fato, o trio de ataque formado por Lopez, Raphinha e Lamine Yamal somou 14 gols nas quatro rodadas iniciais, marcando o melhor início da história do Barcelona em termos de gols marcados pelo trio.
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O investimento alternativo do Chelsea
Enquanto Lopez vinha brilhando na Catalunha, o Chelsea buscou outras alternativas para reforçar seu setor ofensivo. O clube optou por uma solução doméstica na janela mais recente, ao garantir a contratação de Morgan Rogers, do Aston Villa, em um acordo recorde do clube de £ 117 milhões.
Rogers teve um início promissor no Stamford Bridge, marcando dois gols em suas quatro primeiras partidas, incluindo um gol na recente derrota apertada para o Arsenal.
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