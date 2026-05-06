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Como o Barcelona percebeu que o jovem prodígio Lamine Yamal compartilhava qualidades “especiais” com o maior de todos os tempos, Lionel Messi
Identificando um talento raro
De acordo com o SPORT, Javier Saviola falou abertamente sobre suas primeiras impressões a respeito de Yamal durante o período em que atuou como assistente técnico de Oscar López na equipe Juvenil A. Essa promessa inicial se concretizou quando Yamal estreou na La Liga em 29 de abril de 2023, jogando sete minutos na vitória por 4 a 0 sobre o Real Betis. Com base em sua vasta experiência, Saviola observou que Yamal possuía uma aura incomum. “Víamos Lamine como diferente dos demais, por exemplo, na maneira como ele cobria o campo. Quando você vê jogadores como Messi, a quem tive a chance de assistir quando tinha 12 ou 13 anos, percebe isso imediatamente, porque já está envolvido com futebol há muito tempo”, explicou Saviola.
- AFP
Como lidar com uma futura estrela
Embora a habilidade técnica do adolescente fosse inegável, a comissão técnica da La Masia dedicou grande atenção aos aspectos psicológicos de seu rápido desenvolvimento. Sua gestão cuidadosa rendeu frutos enormes, com o jogador de 18 anos já acumulando 151 partidas pelo Barcelona, marcando 49 gols e dando 52 assistências. Saviola enfatizou que a prioridade era prepará-lo mentalmente para o futebol de alto nível. “Não estávamos preocupados com sua habilidade futebolística, mas sim em como gerenciá-lo, porque sabíamos que, no futuro, ele teria uma grande chance de chegar ao time principal do Barça”, admitiu. “Quando um jogador tão jovem mostra algo diferente, especialmente qualidades que são raras nessa idade, você sabe que há algo especial.”
A influência de Xavi e uma era de ouro
O ex-atacante destacou o papel crucial desempenhado por Xavi Hernández no desenvolvimento dessa geração de ouro. Sob o comando de Xavi, Yamal começou a construir uma impressionante coleção de títulos, que agora inclui dois títulos da La Liga, duas Supercopas da Espanha, uma Copa del Rey e um Campeonato Europeu de 2024 com a Espanha. Ele também conquistou prêmios individuais, como o de Jogador da Temporada TM de 2025, e, de forma notável, terminou em segundo lugar no ranking da Bola de Ouro de 2025, atrás de Ousmane Dembélé. “Ao lado de Yamal, havia também Héctor Fort e mais dois ou três jogadores. Foi realmente um processo excepcional que até mesmo Xavi percebeu imediatamente e nos pediu referências sobre ele”, afirmou Saviola, expressando imenso orgulho pela rápida ascensão deles.
- AFP
O que vem por aí para o Barcelona de Flick?
Olhando para o futuro, o Barcelona conta com uma base formidável sob o comando de Hansi Flick. Yamal tem sido devastador nesta temporada, antes de sofrer uma lesão inoportuna, registrando 24 gols e 18 assistências em 45 partidas em todas as competições. Saviola elogiou a disciplina tática do técnico. “Para um treinador, isso é espetacular, porque ele pode escolher qualquer jogador e sabe que todos darão o máximo”, concluiu.