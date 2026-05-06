De acordo com o SPORT, Javier Saviola falou abertamente sobre suas primeiras impressões a respeito de Yamal durante o período em que atuou como assistente técnico de Oscar López na equipe Juvenil A. Essa promessa inicial se concretizou quando Yamal estreou na La Liga em 29 de abril de 2023, jogando sete minutos na vitória por 4 a 0 sobre o Real Betis. Com base em sua vasta experiência, Saviola observou que Yamal possuía uma aura incomum. “Víamos Lamine como diferente dos demais, por exemplo, na maneira como ele cobria o campo. Quando você vê jogadores como Messi, a quem tive a chance de assistir quando tinha 12 ou 13 anos, percebe isso imediatamente, porque já está envolvido com futebol há muito tempo”, explicou Saviola.