Como o Arsenal vai resolver o problema de Khvicha Kvaratskhelia? O grande ex-jogador dos Gunners, Ray Parlour, admite estar “preocupado” com a lateral-direita antes do confronto da final da Liga dos Campeões contra o PSG

O Arsenal viu Jurrien Timber e Ben White ficarem de fora recentemente devido a lesões inoportunas, deixando o time com poucas opções para a lateral-direita, o que tem gerado preocupações evidentes no norte de Londres.

Questionado sobre como os Gunners lidam com isso, Parlour — falando ao GOAL em nome da 10bet, que oferece promoções de inscrição aos apostadores — disse sobre o desafio que Kvaratskhelia representará: “Para mim, ele é um dos melhores jogadores que vi nos últimos tempos. Quero dizer, ele é ótimo — o que ele faz com a bola, ele corta para dentro. Então, isso é um pouco preocupante.

“Não sei há quanto tempo o Timber está fora. Há muito tempo. Se ele pode colocá-lo de volta imediatamente, não sei, porque não é nada parecido com quando você perde tantos jogos por lesão. Você não pode simplesmente entrar de repente e fazer um ótimo trabalho. Então, seria interessante ver o que ele pode fazer lá. Não sei. Quero dizer, essa vai ser a preocupação para ele, não há dúvida disso.

“Quem quer que jogue lá tem que dar tudo de si. Você não vai avançar muito como lateral-direito; vai ter uma mentalidade mais defensiva contra ele porque sabe do que ele é capaz. Então, acho que os laterais não vão avançar tanto como de costume.

“Acho que será uma defesa de quatro muito mais estruturada, do tipo: ‘Bem, vamos deixar os caras à nossa frente causarem estragos se pudermos avançar, mas vamos garantir que não fiquemos fora de posição’, porque você sabe como eles são bons no contra-ataque e sabe como são bons no ataque. Acho que é assim que Mikel Arteta vai abordar o jogo.”