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Como o Arsenal vai resolver o problema de Khvicha Kvaratskhelia? O grande ex-jogador dos Gunners, Ray Parlour, admite estar “preocupado” com a lateral-direita antes do confronto da final da Liga dos Campeões contra o PSG
O Arsenal busca fazer história com uma vitória na Liga dos Campeões
Essa é uma das muitas questões que Mikel Arteta vem ponderando à medida que o Arsenal se aproxima de duas semanas decisivas para o seu legado. Dois troféus importantes ainda estão em jogo no Emirates Stadium, tanto em competições nacionais quanto continentais.
O líder da Premier League busca conquistar seu primeiro título da primeira divisão da Inglaterra desde os lendários “Invincibles” de 2003-04. Faltam dois jogos no calendário, com o Manchester City e Pep Guardiola continuando a pressionar os Gunners.
Assim que essa série de jogos for concluída, a atenção se voltará para a Liga dos Campeões. O Arsenal nunca ergueu aquele troféu icônico, mas tem a chance de reescrever os livros de recordes em Budapeste. Superar o PSG não será tarefa fácil.
A equipe de Arteta conta com muitos jogadores decisivos — como Bukayo Saka e Viktor Gyokeres —, mas não precisa ser lembrada de que enfrentará o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, a sensação do Golden Boy, Desire Doue, e o mago georgiano Kvaratskhelia.
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Problemas na lateral direita representam um desafio para o Arsenal com Kvaratskhelia
O Arsenal viu Jurrien Timber e Ben White ficarem de fora recentemente devido a lesões inoportunas, deixando o time com poucas opções para a lateral-direita, o que tem gerado preocupações evidentes no norte de Londres.
Questionado sobre como os Gunners lidam com isso, Parlour — falando ao GOAL em nome da 10bet, que oferece promoções de inscrição aos apostadores — disse sobre o desafio que Kvaratskhelia representará: “Para mim, ele é um dos melhores jogadores que vi nos últimos tempos. Quero dizer, ele é ótimo — o que ele faz com a bola, ele corta para dentro. Então, isso é um pouco preocupante.
“Não sei há quanto tempo o Timber está fora. Há muito tempo. Se ele pode colocá-lo de volta imediatamente, não sei, porque não é nada parecido com quando você perde tantos jogos por lesão. Você não pode simplesmente entrar de repente e fazer um ótimo trabalho. Então, seria interessante ver o que ele pode fazer lá. Não sei. Quero dizer, essa vai ser a preocupação para ele, não há dúvida disso.
“Quem quer que jogue lá tem que dar tudo de si. Você não vai avançar muito como lateral-direito; vai ter uma mentalidade mais defensiva contra ele porque sabe do que ele é capaz. Então, acho que os laterais não vão avançar tanto como de costume.
“Acho que será uma defesa de quatro muito mais estruturada, do tipo: ‘Bem, vamos deixar os caras à nossa frente causarem estragos se pudermos avançar, mas vamos garantir que não fiquemos fora de posição’, porque você sabe como eles são bons no contra-ataque e sabe como são bons no ataque. Acho que é assim que Mikel Arteta vai abordar o jogo.”
Arteta continua otimista antes da final da Liga dos Campeões
Arteta, como era de se esperar, continua mantendo as cartas na manga, com o técnico do Arsenal relutante em revelar qualquer coisa sobre as escolhas da escalação e as disposições táticas. A linha oficial que sai do Emirates Stadium continua positiva e otimista.
Quando questionado sobre o lado direito da sua zaga, com o PSG começando a se aproximar, Arteta disse: “Precisamos buscar alternativas. Os dois jogadores que temos nessa posição não estão disponíveis no momento. Precisamos procurar e fazer algo diferente.
“O lado bom é que passamos por isso em todas as posições do campo nesta temporada. Quando tivemos problemas, normalmente, eles ocorreram nas mesmas posições também. Conseguimos encontrar o nível certo de desempenho e consistência. Tenho certeza de que faremos isso.”
- AFP
Jogos do Arsenal: faltam duas partidas da Premier League na disputa pelo título
Antes de enfrentar Kvaratskhelia e companhia, o Arsenal precisa vencer o Burnley e o Crystal Palace na Premier League. O primeiro desses confrontos será no Emirates, na segunda-feira, antes da viagem ao Selhurst Park, no sul de Londres, no domingo.
A conquista do máximo de pontos nessas partidas garantiria o primeiro título em 22 anos, permitindo que a confiança e o otimismo se consolidem antes do confronto crucial contra os adversários franceses, que pode entrar para a história na Puskas Arena.