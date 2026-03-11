Como nos saímos?! O técnico do Bayer Leverkusen aborda o treinador de jogadas ensaiadas do Arsenal após o time alemão marcar um gol em um escanteio na partida da Liga dos Campeões

No entanto, eles foram vítimas dessa eficiência na quarta-feira, quando o Leverkusen abriu o placar aos 46 minutos com um cabeceamento de Robert Andrich, enquanto Kai Havertz salvou o empate para o Arsenal com um pênalti certeiro aos 89 minutos.

Após o primeiro gol do Leverkusen, as câmeras flagraram o técnico do Leverkusen, Hjulmand, conversando com o treinador de jogadas ensaiadas do Arsenal à beira do campo, em um momento que parecia ser de orgulho para o técnico dinamarquês, depois que sua equipe conseguiu marcar usando o ponto forte característico do Arsenal.