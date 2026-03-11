Getty/GOAL
Como nos saímos?! O técnico do Bayer Leverkusen aborda o treinador de jogadas ensaiadas do Arsenal após o time alemão marcar um gol em um escanteio na partida da Liga dos Campeões
A supremacia do Arsenal nas jogadas ensaiadas
O Arsenal se estabeleceu como uma das equipes mais prolíficas desta temporada em gols marcados em jogadas de bola parada. Os Gunners alcançaram a marca de 16 gols em cobranças de escanteio na Premier League após marcarem dois gols em jogadas ensaiadas na vitória contra o Chelsea no início deste mês, igualando o recorde de maior número de gols marcados em escanteios em uma única temporada da Premier League.
Vencendo o Arsenal em seu próprio jogo
No entanto, eles foram vítimas dessa eficiência na quarta-feira, quando o Leverkusen abriu o placar aos 46 minutos com um cabeceamento de Robert Andrich, enquanto Kai Havertz salvou o empate para o Arsenal com um pênalti certeiro aos 89 minutos.
Após o primeiro gol do Leverkusen, as câmeras flagraram o técnico do Leverkusen, Hjulmand, conversando com o treinador de jogadas ensaiadas do Arsenal à beira do campo, em um momento que parecia ser de orgulho para o técnico dinamarquês, depois que sua equipe conseguiu marcar usando o ponto forte característico do Arsenal.
Vencendo além da beleza
A força do Arsenal em situações de jogadas ensaiadas tem sido alvo de críticas por parte de muitos torcedores e especialistas, com alguns afirmando que o estilo de jogo da equipe é “chato”. No entanto, o astro do Gunners, Piero Hincapie, defendeu a estratégia da equipe na preparação para o jogo. “Prestamos atenção aos detalhes. Nossa força nas jogadas ensaiadas é comentada em toda a Europa. Isso é resultado do treinamento diário com nosso técnico de jogadas ensaiadas, Nico Jover”, afirmou Hincapie. Ele acrescentou: “Isso pode parecer irritante, mas os resultados mostram que todos nós estamos ansiosos para marcar gols em cobranças de escanteio ou falta.
O mais importante para mim é que sejamos bem-sucedidos e não façamos nada ilegal no processo. Nem sempre se pode vencer de forma bonita.”
Todos os olhos voltados para o retorno do Emirates
O Arsenal agora se prepara para receber o Bayer Leverkusen na partida de volta, no Emirates Stadium, no dia 17 de março. Os Gunners esperam garantir sua vaga nas quartas de final, onde o vencedor enfrentará o Bodø/Glimt ou o Sporting CP. A equipe de Mikel Arteta busca o primeiro título histórico na competição, tendo alcançado seu melhor resultado até agora ao chegar à final em 2006.
