Gattuso não poupou palavras em sua avaliação do ambiente em torno da Lazio após o dramático empate por 2 a 2 com o Milan no sábado. Embora o ônibus da equipe tenha sido recebido por ultras apaixonados no centro de treinamento de Formello, os torcedores se recusaram a entrar no estádio, deixando o histórico Stadio Olimpico com uma sensação de vazio.

O boicote em andamento contra o proprietário Claudio Lotito fez com que grandes setores das arquibancadas da casa permanecessem vazios, muitas vezes fazendo a partida parecer um jogo fora de casa para os mandantes por causa da barulhenta torcida visitante do Milan.

Falando à DAZN após o apito final, o ex-técnico de Napoli e Milan expôs sua decepção com a falta de apoio nas arquibancadas. Gattuso, conhecido por seu temperamento explosivo e por recorrer à motivação emocional, admitiu que a situação atual é insustentável para um clube do porte da Lazio. "Podemos fazer pouco em relação à situação nas arquibancadas. Se eles vieram nos encontrar em Formello, isso se deve aos rapazes. Temos que continuar sendo sérios e fazendo atuações dignas. Ver um estádio sem torcedores não é futebol para mim."