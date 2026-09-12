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'Como no período da COVID' - Gennaro Gattuso se irrita com estádio vazio da Lazio durante boicote da torcida
Problemas de ambiente no Olímpico
Gattuso não poupou palavras em sua avaliação do ambiente em torno da Lazio após o dramático empate por 2 a 2 com o Milan no sábado. Embora o ônibus da equipe tenha sido recebido por ultras apaixonados no centro de treinamento de Formello, os torcedores se recusaram a entrar no estádio, deixando o histórico Stadio Olimpico com uma sensação de vazio.
O boicote em andamento contra o proprietário Claudio Lotito fez com que grandes setores das arquibancadas da casa permanecessem vazios, muitas vezes fazendo a partida parecer um jogo fora de casa para os mandantes por causa da barulhenta torcida visitante do Milan.
Falando à DAZN após o apito final, o ex-técnico de Napoli e Milan expôs sua decepção com a falta de apoio nas arquibancadas. Gattuso, conhecido por seu temperamento explosivo e por recorrer à motivação emocional, admitiu que a situação atual é insustentável para um clube do porte da Lazio. "Podemos fazer pouco em relação à situação nas arquibancadas. Se eles vieram nos encontrar em Formello, isso se deve aos rapazes. Temos que continuar sendo sérios e fazendo atuações dignas. Ver um estádio sem torcedores não é futebol para mim."
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Comparações com a COVID-19 e ausência de torcedores
A falta de barulho foi particularmente chocante para Gattuso, que, como jogador, era famoso por demonstrar suas emoções de forma intensa. Ele traçou um forte paralelo entre o protesto atual e a pandemia global, que forçou o futebol a ser disputado com portões fechados ou com capacidades severamente reduzidas.
O técnico italiano observou que um estádio lotado poderia ter fornecido a energia necessária para garantir os três pontos. "Não é fácil jogar aqui, parece o período da COVID, com capacidade em 20% a 30%. Sentimos terrivelmente a falta dos torcedores. Jogando aqui com 50 mil nos empurrando, sentimos muito a falta deles", explicou.
Mais tarde, o treinador enfatizou sua ligação emocional com o jogo em sua entrevista coletiva, afirmando que, para ele, futebol sem torcida é uma droga, e observando que a essência do esporte é a possibilidade de celebrar sob a curva com os torcedores.
Um jogo de dois tempos
Em campo, a Lazio parecia caminhar para um início histórico de campanha na Serie A. Os gols de Matteo Cancellieri e Tijjani Noslin colocaram o time da casa em vantagem por 2 a 0 no intervalo, e o clube estava prestes a garantir quatro vitórias nas quatro primeiras partidas pela primeira vez em sua história. No entanto, o ímpeto mudou drasticamente no segundo tempo.
Ao refletir sobre a mudança tática durante a partida, Gattuso admitiu que sua equipe teve dificuldades quando o Milan aumentou a intensidade. "No segundo tempo, eles voltaram com a qualidade deles. Jogar da maneira como queremos jogar por 90 minutos é difícil, recuamos no início do segundo tempo e sofremos. Isso também é compreensível porque sofremos dois gols que eu descreveria como golaços. Também fomos bem em não sermos atropelados, a sensação era de que poderíamos ter sofrido mais dois", admitiu.
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Crescimento e flexibilidade técnica
Apesar da decepção com o empate, Gattuso encontrou vários pontos positivos na atuação, principalmente na forma como seu elenco respondeu à adversidade. O treinador fez questão de elogiar rapidamente a ética de trabalho e a disciplina de seus jogadores, sugerindo que as bases que está construindo são semelhantes às que deixou em seus clubes anteriores.
Um jogador que continua a impressionar sob o comando de Gattuso é Albert Gudmundsson. O internacional islandês foi utilizado em uma função híbrida contra o Milan, mostrando a versatilidade tática que o treinador valoriza muito. "Ele pode jogar aberto, como falso nove, ou como fez hoje. Tem qualidade e pode jogar em qualquer lugar, isso também depende do jogo que estamos enfrentando", observou Gattuso.
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