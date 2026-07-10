Como neutralizar Erling Haaland? O lendário zagueiro da Inglaterra tenta responder a essa pergunta, enquanto os Três Leões recebem a “chave” para o sucesso nas quartas de final da Copa do Mundo

Questionado sobre como se deve proceder para conter jogadores do calibre de Haaland, o ex-zagueiro central da Inglaterra Walker — com 59 partidas pela seleção —, falando em parceria com uma casa de apostas da Copa do Mundo, disse ao GOAL: “Vamos ser justos, é a Copa do Mundo, há jogadores fantásticos em campo, então sempre vai ser difícil.

“Jogadores como Haaland e [Kylian] Mbappé nem sempre participam ativamente da partida, mas têm aquele momento de brilhantismo. Acho que a concentração será fundamental quando enfrentarmos a Noruega. Porque, como todos vemos, dá para neutralizar Haaland por 98 minutos e, no 99º minuto, ele aparece do nada e marca dois gols. A concentração será fundamental, assim como a união.

“Quando você tem um jogador expulso, como aconteceu conosco [nas oitavas de final contra o México], é a união coletiva da equipe que garante o resultado. Os jogadores marcam gols, mas a união coletiva... dá para ver que todos estavam comprometidos com isso: ‘Não vamos sair desse campo levando um gol depois que [Jarell] Quansah foi expulso’.

“Acho que é preciso acreditar nisso. E quando toda a equipe acredita, como vi quando jogamos na Copa do Mundo, isso começa a crescer. À medida que as rodadas avançam, essa união se fortalece, e acho que é nisso que eles precisam se apoiar.

“E não se trata de um único zagueiro marcar Haaland, mas de todos cumprirem seu papel, todos se aproximarem, todos correrem para a frente, porque sabemos que ele é um jogador perigoso.

“Não acho que o jogo todo gire em torno de Haaland, nem um pouco. Temos que vencer nossas disputas por todo o campo. Mas a união, aquilo que eles conseguiram contra o México, eles precisam levar para a partida também contra a Noruega.”