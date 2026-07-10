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Como neutralizar Erling Haaland? O lendário zagueiro da Inglaterra tenta responder a essa pergunta, enquanto os Três Leões recebem a “chave” para o sucesso nas quartas de final da Copa do Mundo
Kane e Bellingham são os destaques da Inglaterra
Em uma busca contínua para pôr fim a 60 anos de sofrimento, a Inglaterra chegou às quartas de final de mais um grande torneio — tendo chegado anteriormente às semifinais da Copa do Mundo de 2018 e a duas finais consecutivas do Campeonato Europeu.
Os principais jogadores têm brilhado sob os holofotes do esporte, com Jude Bellingham lembrando a todos por que desfruta do status de “Galáctico” no Real Madrid. No ataque, o capitão Harry Kane, que vem quebrando recordes, está em sua melhor fase na carreira.
- GOAL
O confronto das quartas de final contra a Noruega será disputado em Miami
Kane continua em grande fase e representará uma ameaça clara e evidente para a Noruega na Flórida. Seu adversário direto — o atacante do Manchester City, Haaland — manterá a defesa da Inglaterra em alerta no outro lado do campo.
Haaland tem, até o momento, sete gols em Copas do Mundo, enquanto Kane está um gol atrás na disputa pela Chuteira de Ouro. Ambos estarão ansiosos para se manterem na briga por esse prêmio individual quando se enfrentarem no estádio do Miami Dolphins, time da NFL.
Como se faz para conter o prolífico Haaland?
Questionado sobre como se deve proceder para conter jogadores do calibre de Haaland, o ex-zagueiro central da Inglaterra Walker — com 59 partidas pela seleção —, falando em parceria com uma casa de apostas da Copa do Mundo, disse ao GOAL: “Vamos ser justos, é a Copa do Mundo, há jogadores fantásticos em campo, então sempre vai ser difícil.
“Jogadores como Haaland e [Kylian] Mbappé nem sempre participam ativamente da partida, mas têm aquele momento de brilhantismo. Acho que a concentração será fundamental quando enfrentarmos a Noruega. Porque, como todos vemos, dá para neutralizar Haaland por 98 minutos e, no 99º minuto, ele aparece do nada e marca dois gols. A concentração será fundamental, assim como a união.
“Quando você tem um jogador expulso, como aconteceu conosco [nas oitavas de final contra o México], é a união coletiva da equipe que garante o resultado. Os jogadores marcam gols, mas a união coletiva... dá para ver que todos estavam comprometidos com isso: ‘Não vamos sair desse campo levando um gol depois que [Jarell] Quansah foi expulso’.
“Acho que é preciso acreditar nisso. E quando toda a equipe acredita, como vi quando jogamos na Copa do Mundo, isso começa a crescer. À medida que as rodadas avançam, essa união se fortalece, e acho que é nisso que eles precisam se apoiar.
“E não se trata de um único zagueiro marcar Haaland, mas de todos cumprirem seu papel, todos se aproximarem, todos correrem para a frente, porque sabemos que ele é um jogador perigoso.
“Não acho que o jogo todo gire em torno de Haaland, nem um pouco. Temos que vencer nossas disputas por todo o campo. Mas a união, aquilo que eles conseguiram contra o México, eles precisam levar para a partida também contra a Noruega.”
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Tuchel precisa fazer ajustes táticos
Com Quansah cumprindo suspensão de duas partidas devido ao cartão vermelho que recebeu no Estádio Azteca, e o capitão do Chelsea, Reece James, se recuperando de uma lesão nos últimos tempos, a Inglaterra tem, de fato, preocupações defensivas a enfrentar antes do confronto com Haaland.
Thomas Tuchel, no entanto, conta com qualidade suficiente em seu elenco para que possam ser feitos alguns ajustes táticos sem comprometer o esquema coletivo. Se os Três Leões conseguirem neutralizar um potente atacante número 9 neste fim de semana, há todas as chances de que deem mais um passo para igualar os imortais de 1966.
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