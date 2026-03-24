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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Como na Liga dos Campeões? O "problema" das listas, o estádio e a obrigação de acordo com a UEFA em relação ao fair play financeiro

Como
Mercado da bola

Da disputa pelo quarto lugar às restrições da UEFA: o que realmente muda para o Como na próxima temporada

O sonho da Liga dos Campeões do Como está se tornando cada vez mais concreto. Os últimos resultados da equipe comandada por Cesc Fàbregas estão colocando os larianos entre os principais candidatos a uma vaga entre os quatro primeiros da Série A, um cenário impensável até poucos meses atrás.


Mas o que realmente aconteceria em caso de classificação? Pois, além do aspecto esportivo e das receitas garantidas pela competição, surgem três questões-chave: as listas da UEFA, o estádio e o fair play financeiro. E é aqui que começam não tanto os primeiros problemas, mas sim situações a serem resolvidas.


  • QUANTO O COMO INVESTIU

    A ascensão do Como certamente começou há muito tempo, mas nos últimos dois anos sofreu uma aceleração evidente. Desde que a família Hartono, de Indonésia, assumiu a propriedade do clube às margens do lago, o clube investiu de forma decidida para construir um elenco competitivo e que completasse um processo de crescimento imediato, mas não aleatório.


    Começou-se com Fàbregas e, em torno dele, foi construído um projeto jovem que, provavelmente, alcançou esses resultados antes do previsto, colocando hoje o clube em uma situação difícil de resolver.


    Considerando apenas as duas últimas temporadas, de fato, o clube foi o que mais investiu na Série A, ultrapassando a marca de 150 milhões de euros em custos de transferência dos muitos talentos que chegaram ao time azul e branco. Valores esses, porém, que provêm em grande parte do bolso da família e não são sustentados, pelo menos por enquanto, por receitas comerciais equivalentes e crescimento do faturamento.


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  • LISTA DA SÉRIE A: A VANTAGEM DOS SUB-23

    O elenco formado até agora está pronto para disputar a Liga dos Campeões? A resposta do ponto de vista técnico é obviamente sim, mas é preciso levar em conta que, nesta temporada, mesmo apenas para a inscrição na Série A, o Como pôde aproveitar uma brecha no regulamento para a formação de suas listas.


    Na Série A, cada clube pode registrar um elenco de no máximo 25 jogadores por partida e, dentro desse elenco, é obrigatório:

    - ter pelo menos 4 jogadores formados nas próprias categorias de base (com idades entre 15 e 21 anos)

    - ter pelo menos 4 jogadores formados nas categorias de base italianas (pelo menos três anos, mesmo que não consecutivos, entre 15 e 21 anos)


    O que faz a diferença, porém, é a exceção relacionada aos jogadores sub-23, que não têm limites e não ocupam vagas. Isso permite que o Como contorne, em parte, as restrições mencionadas acima.


  • LISTA DA CHAMPIONS, SEM EXCEÇÕES

    Na Liga dos Campeões, porém, a margem se reduz drasticamente, pois não há isenção para jogadores sub-23, enquanto se aplicam as mesmas restrições aos jogadores “formados no clube”.


    A lista da UEFA prevê:

    - máximo de 25 jogadores, com a obrigação de:

    - 8 “formados no clube”

    dos quais:

    - 4 formados no clube

    - 4 formados nas categorias de base da federação


    E aqui está a regra mais importante: se você não tiver esses jogadores, não poderá substituí-los e, portanto, a lista será reduzida. Existe apenas uma lista B para os jovens formados nas categorias de base (com dois anos de permanência) e atualizável, mas isso não é suficiente para compensar.

  • UM ELENCO AINDA NÃO ESTÁ PRONTO

    Olhando para o elenco atual, o Como não estaria hoje em dia em total conformidade com os critérios da UEFA.


    Até o momento, o elenco da equipe principal à disposição de Cesc Fàbregas conta com apenas dois jogadores formados nas categorias de base italianas: o zagueiro Goldaniga e o terceiro goleiro Vigorito. Junto com eles, vários jovens como Matteo Papaccioli, Cristiano De Paoli, Samuele Pisati e Lorenzo Bonsignori Goggi foram incluídos na lista da Série A em diversas ocasiões, todos sem nenhuma participação sob o comando de Fàbregas.


    Quase todo o elenco, por outro lado, atende aos requisitos.


  • É NECESSÁRIO UM MERCADO "MADE IN ITALY"

    Justamente por isso, caso se classifique para uma competição europeia — e, mais especificamente, para a Liga dos Campeões —, a diretoria seria praticamente obrigada a agir.


    O Como deveria selecionar no mercado jogadores que aumentem o número de jogadores italianos ou, melhor ainda, formados na Itália entre 15 e 21 anos. Considerando a permanência de Vigorito e Goldaniga, seriam necessários pelo menos dois, mas a sensação é que, pela primeira vez, Fábregas possa começar a mudar seu modus operandi, passando a recrutar intensamente no mercado da Série A.


    Em essência, após duas janelas de transferências marcadas pela formação de jovens e jogadores internacionais, seria necessário um reequilíbrio regulamentar em nível nacional.


  • ACORDO DE OBRIGAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

    Aliás, a próxima janela de transferências poderá ser a última sem as restrições do fair play financeiro, já que, ao participar de uma competição da UEFA, o Como passará, ao longo da temporada, a estar sujeito aos controles da Câmara de Controle da UEFA em matéria de fair play financeiro. Até março, deve ser assinado um acordo de liquidação entre o clube e a UEFA com o objetivo de regular as contas ao longo de 3 ou 4 anos, seguindo o modelo já adotado pela Roma ou pelo Aston Villa.

  • E O ESTÁDIO?

    Por fim, outro caso que não é de se menosprezar é a situação relacionada ao estádio Sinigaglia. Atualmente, o estádio não cumpre os padrões da UEFA e, consequentemente, o Como não poderia jogar em casa.


    Nos últimos meses, foram alocados vários milhões para adequar o estádio às normas, a fim de que ele pudesse ser escolhido como sede dos jogos em casa do clube; mas, caso as obras não sejam concluídas a tempo (situação hoje mais do que provável), o clube iniciou negociações com a Udinese para o Blue Energy Stadium e com o Sassuolo para o Mapei Stadium, a fim de disputar lá os jogos em casa.


    Até o momento, considerando também a possível deslocamento dos torcedores, o estádio dos neroverdi é o preferido pela diretoria.

  • UM GRANDE COMO

    O Como está prestes a alcançar um marco histórico. Mas a Liga dos Campeões não é apenas um prêmio: é um salto de nível. Entre as listas da UEFA e o fair play financeiro, o clube terá de provar que está preparado também fora de campo. O conto de fadas pode continuar, mas, para se manter entre os grandes, será necessária uma estrutura digna de um grande clube.




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