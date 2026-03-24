Como na Liga dos Campeões? O "problema" das listas, o estádio e a obrigação de acordo com a UEFA em relação ao fair play financeiro

O elenco formado até agora está pronto para disputar a Liga dos Campeões? A resposta do ponto de vista técnico é obviamente sim, mas é preciso levar em conta que, nesta temporada, mesmo apenas para a inscrição na Série A, o Como pôde aproveitar uma brecha no regulamento para a formação de suas listas.





Na Série A, cada clube pode registrar um elenco de no máximo 25 jogadores por partida e, dentro desse elenco, é obrigatório:

- ter pelo menos 4 jogadores formados nas próprias categorias de base (com idades entre 15 e 21 anos)

- ter pelo menos 4 jogadores formados nas categorias de base italianas (pelo menos três anos, mesmo que não consecutivos, entre 15 e 21 anos)





O que faz a diferença, porém, é a exceção relacionada aos jogadores sub-23, que não têm limites e não ocupam vagas. Isso permite que o Como contorne, em parte, as restrições mencionadas acima.



