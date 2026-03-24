Como na Liga dos Campeões? O "problema" das listas, o estádio e a obrigação de acordo com a UEFA em relação ao fair play financeiro

O sonho da Liga dos Campeões do Como está se tornando cada vez mais concreto. Os últimos resultados da equipe comandada por Cesc Fàbregas estão colocando os larianos entre os principais candidatos a uma vaga entre os quatro primeiros da Série A, um cenário impensável até poucos meses atrás.
Mas o que realmente aconteceria em caso de classificação? Pois, além do aspecto esportivo e das receitas garantidas pela competição, surgem três questões-chave: as listas da UEFA, o estádio e o fair play financeiro. E é aqui que começam não tanto os primeiros problemas, mas sim situações a serem resolvidas.