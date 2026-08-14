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Traduzido por

Como mira o atacante do Chelsea Liam Delap após negociação por Moise Kean emperrar

Mercado da bola
L. Delap
Como
Chelsea
M. Kean
Campeonato Italiano
Premier League

O Como teria voltado sua atenção para o atacante do Chelsea, Liam Delap, depois que as negociações por Moise Kean esbarraram em um impasse. O ambicioso clube italiano está buscando ativamente reforços para o ataque a fim de fortalecer seu elenco antes da nova temporada.

  • Mudando os alvos de transferência

    Segundo o calciomercato, o Como foi forçado a explorar opções alternativas no mercado de transferências após encontrar complicações em sua investida por Kean. O acordo inicial não ganhou o impulso necessário, o que levou a cúpula do clube a procurar em outro lugar um goleador comprovado.

    Reforçar o setor ofensivo segue como prioridade máxima para a equipe de gestão enquanto se prepara para uma temporada exigente. Garantir o perfil certo no terço final é visto como essencial para manter a competitividade.

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    Surgimento da opção Delap

    Dirigentes do clube já iniciaram contatos sobre uma possível investida pelo atacante do Chelsea Delap. O jovem centroavante é monitorado por seu perfil físico e pela experiência de atuar em alto nível.

    Explorar um acordo por Delap oferece ao Como uma nova alternativa para reforçar seu setor ofensivo. As negociações seguem em estágio exploratório, enquanto os diretores esportivos avaliam a viabilidade de uma abordagem formal.

  • Encaixe tático no ataque

    Do ponto de vista tático, a contratação de um centroavante dinâmico e enérgico daria à comissão técnica uma valiosa flexibilidade tática. Integrar um jogador capaz de pressionar desde a frente se alinha bem às exigências modernas.

    A profundidade do elenco será crucial à medida que a equipe equilibra os compromissos domésticos com ambições competitivas mais amplas. Adicionar sangue novo para disputar vagas entre os titulares é fundamental para sustentar altos níveis de desempenho.

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    O que acontece a seguir?

    À medida que a janela de transferências avança, o Como precisará decidir se vai intensificar seu interesse em Delap com uma proposta oficial. Muito dependerá da avaliação do Chelsea e da abertura do jogador para uma transferência para a Itália.

    Por enquanto, o departamento de recrutamento continua avaliando o mercado com cuidado antes de tomar qualquer medida definitiva. As próximas semanas vão revelar se o clube conseguirá reduzir a diferença e contratar seu principal alvo alternativo.

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