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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Como-Manchester United, as contas de dois mundos às avessas: 340 milhões para construir um sonho e 2,6 bilhões para se perder

Como
Manchester United
Liga dos Campeões
Como x Manchester United
Especiais e Opinião

O comentário sobre as escolhas empresariais de Como e Manchester United, que se enfrentaram em campo ontem à noite, com vitória ampla e incontestável dos comandados de Fabregas.

Uma Liga Europa em treze anos, ao custo de cerca de 2 bilhões e 200 milhões de libras. Uma Champions logo na estreia, em cinco janelas de transferências e cerca de trezentos e quarenta milhões de euros investidos.

O futebol sempre teve uma queda pela aritmética, mas, na noite de quarta-feira, junto ao lago, zombou dela. Pois é: sob a chuva intensa no Sinigaglia, o Como deu uma aula de futebol ao Manchester United.


  • Um acontecimento histórico, à sua maneira. Seja pela dimensão do resultado: 4 a 1, dois gols de Nico Paz, gols de Douvikas e Ramon, com Zirkzee marcando o gol de honra; seja porque os ingleses não perdiam na casa de um time italiano desde o distante 2007, naquela semifinal de volta contra "aquele" Milan. Sir Alex ainda estava no banco dos Red Devils e, no ano seguinte, conquistaria sua última Champions sob outro dilúvio, o de Moscou.


    E esse gancho narrativo nos cai bem. Porque, para além da chuva e de uma noite mais com cara de Manchester do que da orla do lago, a inversão da ordem das coisas não é só climática: é futebolística.

  • Uma reviravolta, é claro, que hoje só surpreende quem continua a enxergar o futebol pela lente do dinheiro. Mas aqui é realmente necessário colocar os números em perspectiva.

    Desde o verão de 2013, justamente quando Sir Alex Ferguson saiu de cena, o United despejou no mercado cifras dignas de um orçamento estatal. Até 2022-23, os dados do Transfermarkt apontavam 1,43 bilhão de libras; somando as últimas quatro temporadas, a cifra passa de dois. BILHÕES. DE LIBRAS. São cerca de 2,6 bilhões de euros.

    Para se ter uma ideia: o Manchester United gastou em transferências de jogadores mais do que os recursos adicionais destinados pela Itália à saúde em 2026; ou o equivalente a cerca de um quarto de todo o gasto público anual de um pequeno país europeu como Malta, também em 2026.

  • O retorno, em termos do que realmente importa, ao longo desses treze anos, é uma Liga Europa: conquistada em Estocolmo em 2017, com a assinatura de José Mourinho. Da Premier League, nem sinal. O melhor foram dois vice-campeonatos e, no ano passado, um terceiro lugar com Carrick.

    Examinar esses dados mais de perto hoje dá quase vontade de rir. Os números (sempre em libras esterlinas) são implacáveis, sobretudo quando se considera o desempenho: Pogba (94,5 milhões); Antony (85,5); Maguire (78,3); Sancho (76,5); Lukaku (76,2). Só com esses jogadores, o total passa de 400 milhões.

    E, mais recentemente, provavelmente fizeram ainda pior em Old Trafford. Em resumo, na história recente do futebol, ninguém gastou mais e ganhou menos que o Manchester United, cuja gestão nos últimos anos se parece muito com um "estudo de caso" de escola de negócios.

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  • E, por falar em "estudo de caso", é aqui que entra o Como. Sim, porque do outro lado está um clube que, até poucos anos atrás, disputava as divisões inferiores.

    Desde que Fabregas assumiu o comando técnico, o Como investiu cerca de 50 milhões de euros no verão de 2024; 49,2 milhões em janeiro de 2025; 104 milhões no verão seguinte e cerca de 138 milhões neste verão. São cerca de 340 milhões de euros em quatro janelas de transferências, aos quais se somam os ajustes feitos em janeiro de 2026, sem alarde.

    Seria ingenuidade retratar o Como como uma austera cooperativa de bairro: o balanço de 2024-25 fechou com um prejuízo de 105 milhões de euros; e por trás do clube está uma das dinastias mais ricas do planeta, a família Hartono. Em suma, o Como nunca fingiu ser pobre. O clube simplesmente entendeu antes dos outros como se deve gastar hoje no mundo maluco do futebol.

  • Toda a diferença está aqui. O Como montou um elenco à imagem de uma filosofia de futebol bem definida e contemporânea. Fàbregas não é um treinador à mercê das decisões dos outros: é um manager que conduz pessoalmente as movimentações no mercado. Assim como os ingleses. Mas não é só isso. Ele também é um pequeno acionista. As contratações têm um perfil reconhecível, uma faixa etária e uma postura que combinam com o futebol e com a ideia de jogo que o próprio treinador quer colocar em prática. Isso, muito simplesmente, é aquilo que tantas vezes chamamos de projeto.

    Jesus Rodriguez, aos 19 anos, Baturina, aos 22, ou jogadores como Diao e Ramon. E ainda Nico Paz, que representa a trajetória completa. Contratado por cerca de 6 milhões, com cláusula de recompra a favor do Real Madrid, foi mantido neste verão por 60 milhões, porque um sistema inteiro havia crescido ao seu redor. O campo confirmou isso.

    E ontem, diante dos olhos do mundo, a estrela do argentino brilhou mais do que a de qualquer jogador do Manchester United. Aquele que era forte ‘de verdade’, aquele que até hoje definiríamos como ‘um jogador para o Manchester United’, jogava no Como.

  • O United, por outro lado, acumulou nomes. De Moyes a Carrick, passaram sete treinadores, cada um com seu estilo de jogo e sua lista de compras; e cada lista ficou órfã com a chegada do sucessor.

    O resultado foi um elenco-museu com a conta ainda em aberto: no fim de março de 2026, o clube ainda devia 405 milhões em parcelas atrasadas de contratações antigas. Paga-se aos poucos por aquilo que ninguém mais quer ver em campo.

    O que uma noite úmida de meados de outubro no lago nos lembrou, em suma, é que o dinheiro é uma condição. Não um projeto. Quem tem um projeto o transforma em equipe; quem não tem o converte em parcelas a pagar e arrependimentos no balanço. 

    O mais lúcido, assim, ao fim da partida, foi justamente Fabregas, que admitiu não saber se o Como pode competir com todos. É a frase de quem tem um rumo e conhece a extensão do caminho. Do outro lado, porém, há quem percorra muita estrada há treze anos sem saber para onde vai. Mas consciente, contra a própria vontade, de que gastou muito dinheiro. 

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