Como-Manchester United, as contas de dois mundos às avessas: 340 milhões para construir um sonho e 2,6 bilhões para se perder

O retorno, em termos do que realmente importa, ao longo desses treze anos, é uma Liga Europa: conquistada em Estocolmo em 2017, com a assinatura de José Mourinho. Da Premier League, nem sinal. O melhor foram dois vice-campeonatos e, no ano passado, um terceiro lugar com Carrick.
Examinar esses dados mais de perto hoje dá quase vontade de rir. Os números (sempre em libras esterlinas) são implacáveis, sobretudo quando se considera o desempenho: Pogba (94,5 milhões); Antony (85,5); Maguire (78,3); Sancho (76,5); Lukaku (76,2). Só com esses jogadores, o total passa de 400 milhões.
E, mais recentemente, provavelmente fizeram ainda pior em Old Trafford. Em resumo, na história recente do futebol, ninguém gastou mais e ganhou menos que o Manchester United, cuja gestão nos últimos anos se parece muito com um "estudo de caso" de escola de negócios.