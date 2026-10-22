Como-Manchester United, as contas de dois mundos às avessas: 340 milhões para construir um sonho e 2,6 bilhões para se perder

Toda a diferença está aqui. O Como montou um elenco à imagem de uma filosofia de futebol bem definida e contemporânea. Fàbregas não é um treinador à mercê das decisões dos outros: é um manager que conduz pessoalmente as movimentações no mercado. Assim como os ingleses. Mas não é só isso. Ele também é um pequeno acionista. As contratações têm um perfil reconhecível, uma faixa etária e uma postura que combinam com o futebol e com a ideia de jogo que o próprio treinador quer colocar em prática. Isso, muito simplesmente, é aquilo que tantas vezes chamamos de projeto.

Jesus Rodriguez, aos 19 anos, Baturina, aos 22, ou jogadores como Diao e Ramon. E ainda Nico Paz, que representa a trajetória completa. Contratado por cerca de 6 milhões, com cláusula de recompra a favor do Real Madrid, foi mantido neste verão por 60 milhões, porque um sistema inteiro havia crescido ao seu redor. O campo confirmou isso.

E ontem, diante dos olhos do mundo, a estrela do argentino brilhou mais do que a de qualquer jogador do Manchester United. Aquele que era forte ‘de verdade’, aquele que até hoje definiríamos como ‘um jogador para o Manchester United’, jogava no Como.