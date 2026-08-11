Como, Ludi: "Scudetto é um sonho impronunciável. Kean? Morata é um garoto e um campeão extraordinário"

"O Scudetto? Para nós, assim como a Champions desta temporada, seria um sonho quase impronunciável e é inútil pensar nisso. Trabalhamos para melhorar. Sabemos que nos confirmar não será fácil, muito pelo contrário. Mas também temos a vontade e, sobretudo, o equilíbrio de gestão para poder tentar - acrescenta Ludi - No mercado, temos sempre a mesma abordagem. Cesc nos guia em relação a jogadores que possam estar alinhados ao seu método, ao seu estilo de jogo. É normal que, também em virtude das listas da Uefa, se fossem italianos, seria melhor - esclarece - Trouxemos um talento que, para nós, é justamente o símbolo daquilo que queremos fazer, que é Liberali, e esperamos e pensamos que ele possa ser o primeiro de muitos".





"Sobre Moise Kean, digo que o Como fez um investimento importante em Alvaro Morata na temporada passada, um investimento que é justo proteger por um garoto e campeão extraordinário".



