Como, Ludi: "Scudetto é um sonho impronunciável. Kean? Morata é um garoto e um campeão extraordinário"

Carlalberto Ludi, diretor esportivo do Como, fez um balanço da nova temporada do clube de Como aos microfones da Radio 1 Rai : "Agora, o objetivo é o crescimento do clube e da equipe: desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento da cultura organizacional, um mercado cada vez mais sustentável".
"Prever o Como na Champions, alguns anos atrás, teria sido loucura, se não algo visionário", explica, segundo a ANSA. "Mas as ambições eram altíssimas. Depois disso, chegar à Champions League em sete anos era algo realmente inimaginável. Mas agora vamos aproveitar".