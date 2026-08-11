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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Como, Ludi: "Scudetto é um sonho impronunciável. Kean? Morata é um garoto e um campeão extraordinário"

Como
Campeonato Italiano

O diretor esportivo do Como fala entre campo e mercado.

Carlalberto Ludi, diretor esportivo do Como, fez um balanço da nova temporada do clube de Como aos microfones da Radio 1 Rai : "Agora, o objetivo é o crescimento do clube e da equipe: desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento da cultura organizacional, um mercado cada vez mais sustentável".


"Prever o Como na Champions, alguns anos atrás, teria sido loucura, se não algo visionário", explica, segundo a ANSA. "Mas as ambições eram altíssimas. Depois disso, chegar à Champions League em sete anos era algo realmente inimaginável. Mas agora vamos aproveitar".



  • "O Scudetto? Para nós, assim como a Champions desta temporada, seria um sonho quase impronunciável e é inútil pensar nisso. Trabalhamos para melhorar. Sabemos que nos confirmar não será fácil, muito pelo contrário. Mas também temos a vontade e, sobretudo, o equilíbrio de gestão para poder tentar - acrescenta Ludi - No mercado, temos sempre a mesma abordagem. Cesc nos guia em relação a jogadores que possam estar alinhados ao seu método, ao seu estilo de jogo. É normal que, também em virtude das listas da Uefa, se fossem italianos, seria melhor - esclarece - Trouxemos um talento que, para nós, é justamente o símbolo daquilo que queremos fazer, que é Liberali, e esperamos e pensamos que ele possa ser o primeiro de muitos".


    "Sobre Moise Kean, digo que o Como fez um investimento importante em Alvaro Morata na temporada passada, um investimento que é justo proteger por um garoto e campeão extraordinário".


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