"A 10 do Messi para Nico Paz? Antes de tudo, eu desejo isso a ele, porque é um garoto extraordinário. Vamos deixar de lado o jogador, todos vocês o veem, todos o elogiam, nós o elogiamos, temos a sorte de tê-lo há três anos. Mas ele é um garoto extraordinário. Se a 10 é uma camisa tão importante e deve cair sobre os ombros de um homem de valor, além de um jogador muito forte, acho que Nico tem todas as credenciais. Depois disso, sou parcial demais e a dimensão é grande demais para que eu possa me expor, mas posso testemunhar que Nico Paz é, antes de tudo, um senhor jogador, mas sobretudo um grande homem".