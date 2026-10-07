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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Como, Ludi: "Nico Paz à altura da 10 de Messi. Kean é o principal jogador italiano. O anti-Inter pode sair de Como-Roma? Digam vocês, no Scudetto se pensa durante a temporada"

Como
Roma
Inter de Milão
Campeonato Italiano
Como x Roma

O diretor esportivo do Como continua sonhando alto e celebra o talento de Nico Paz.

Primeiro a entrevista à Sky, depois no palco do Prêmio Gentleman. O Como segue sonhando também graças ao trabalho de Carlalberto Ludi, o diretor esportivo capaz de transformar em realidade no mercado as ideias de Cesc Fabregas. Uma dupla que, neste ano, levou o clube a competir na Champions League e a ser considerado um potencial rival da Inter na briga pelo Scudetto. Mérito de craques como Nico Paz, Kean e não só, celebrados sem freios pelo dirigente.

  • Contra a Inter pelo título do Campeonato Italiano?

    "Domingo (tem Como x Roma, ndr) quem vencer será o anti-Inter? Todos vocês dizem isso, essa questão pode interessar aos leitores. Para mim, é um grande jogo entre duas ótimas equipes: uma pode ser a surpresa, como o Como, e a outra é uma candidata a todos os efeitos, como a Roma, com dois grandíssimos treinadores. Há uma incógnita depois da pausa, mas espero competitividade, espetáculo e diversão. Nós na briga pelo Scudetto? Não, não pensamos nisso, assim como não pensávamos na Champions no ano passado. Pensamos em trabalhar, os objetivos são definidos durante a temporada, diariamente. Trabalhamos e tentamos entender onde podemos crescer e melhorar.

  • Para Nico Paz, a 10 de Messi?

    "A 10 do Messi para Nico Paz? Antes de tudo, eu desejo isso a ele, porque é um garoto extraordinário. Vamos deixar de lado o jogador, todos vocês o veem, todos o elogiam, nós o elogiamos, temos a sorte de tê-lo há três anos. Mas ele é um garoto extraordinário. Se a 10 é uma camisa tão importante e deve cair sobre os ombros de um homem de valor, além de um jogador muito forte, acho que Nico tem todas as credenciais. Depois disso, sou parcial demais e a dimensão é grande demais para que eu possa me expor, mas posso testemunhar que Nico Paz é, antes de tudo, um senhor jogador, mas sobretudo um grande homem".

  • Kean, principal jogador italiano

    "Cesc tem este estilo de jogo que, felizmente, conseguiu contagiar os jogadores, tem esta identidade clara, esta identidade que nos apaixona, nos emociona e com a qual Moise, na nossa opinião, combina perfeitamente. É um jogador diferente daquele que tínhamos, é um jogador decisivo, é um top player italiano, e por isso sabemos, não apenas esperamos, sabemos que ele fará a fortuna do Como".

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