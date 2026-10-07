Primeiro a entrevista à Sky, depois no palco do Prêmio Gentleman. O Como segue sonhando também graças ao trabalho de Carlalberto Ludi, o diretor esportivo capaz de transformar em realidade no mercado as ideias de Cesc Fabregas. Uma dupla que, neste ano, levou o clube a competir na Champions League e a ser considerado um potencial rival da Inter na briga pelo Scudetto. Mérito de craques como Nico Paz, Kean e não só, celebrados sem freios pelo dirigente.
Como, Ludi: "Nico Paz à altura da 10 de Messi. Kean é o principal jogador italiano. O anti-Inter pode sair de Como-Roma? Digam vocês, no Scudetto se pensa durante a temporada"
Contra a Inter pelo título do Campeonato Italiano?
"Domingo (tem Como x Roma, ndr) quem vencer será o anti-Inter? Todos vocês dizem isso, essa questão pode interessar aos leitores. Para mim, é um grande jogo entre duas ótimas equipes: uma pode ser a surpresa, como o Como, e a outra é uma candidata a todos os efeitos, como a Roma, com dois grandíssimos treinadores. Há uma incógnita depois da pausa, mas espero competitividade, espetáculo e diversão. Nós na briga pelo Scudetto? Não, não pensamos nisso, assim como não pensávamos na Champions no ano passado. Pensamos em trabalhar, os objetivos são definidos durante a temporada, diariamente. Trabalhamos e tentamos entender onde podemos crescer e melhorar.
Para Nico Paz, a 10 de Messi?
"A 10 do Messi para Nico Paz? Antes de tudo, eu desejo isso a ele, porque é um garoto extraordinário. Vamos deixar de lado o jogador, todos vocês o veem, todos o elogiam, nós o elogiamos, temos a sorte de tê-lo há três anos. Mas ele é um garoto extraordinário. Se a 10 é uma camisa tão importante e deve cair sobre os ombros de um homem de valor, além de um jogador muito forte, acho que Nico tem todas as credenciais. Depois disso, sou parcial demais e a dimensão é grande demais para que eu possa me expor, mas posso testemunhar que Nico Paz é, antes de tudo, um senhor jogador, mas sobretudo um grande homem".
Kean, principal jogador italiano
"Cesc tem este estilo de jogo que, felizmente, conseguiu contagiar os jogadores, tem esta identidade clara, esta identidade que nos apaixona, nos emociona e com a qual Moise, na nossa opinião, combina perfeitamente. É um jogador diferente daquele que tínhamos, é um jogador decisivo, é um top player italiano, e por isso sabemos, não apenas esperamos, sabemos que ele fará a fortuna do Como".
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