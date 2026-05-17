Como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo influenciaram a decisão de Robert Lewandowski de deixar o Barcelona como jogador sem contrato - com o atacante polonês tendo opções na MLS e na Liga Profissional da Arábia Saudita

Enquanto Lewandowski se prepara para deixar a Catalunha, soube-se que a excelência duradoura de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo teve um papel significativo em seu processo de tomada de decisão. O atacante de 37 anos tem visto seus rivais de longa data continuarem a dominar as manchetes e liderarem o ataque do Inter Miami e do Al-Nassr, respectivamente, alimentando seu próprio desejo de continuar sendo uma peça central do time titular.

Piotr Urban, filho do técnico da Polônia, Jan Urban, esclareceu a mentalidade do atacante. Em entrevista ao WP Sportowe Fakty, ele explicou: “Pode-se dizer que ele tem tudo na Espanha: um grande clube, uma bela cidade, prestígio, dinheiro, troféus e uma família feliz. Por outro lado, ele ainda tem um longo caminho a percorrer na carreira. Robert vê que Leo Messi e Cristiano Ronaldo estão em seu melhor momento nos respectivos clubes, e ele também não aspira ser um reserva. Essa é a ambição que tem guiado toda a sua carreira.”