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Como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo influenciaram a decisão de Robert Lewandowski de deixar o Barcelona como jogador sem contrato - com o atacante polonês tendo opções na MLS e na Liga Profissional da Arábia Saudita
O modelo de Messi e Ronaldo
Enquanto Lewandowski se prepara para deixar a Catalunha, soube-se que a excelência duradoura de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo teve um papel significativo em seu processo de tomada de decisão. O atacante de 37 anos tem visto seus rivais de longa data continuarem a dominar as manchetes e liderarem o ataque do Inter Miami e do Al-Nassr, respectivamente, alimentando seu próprio desejo de continuar sendo uma peça central do time titular.
Piotr Urban, filho do técnico da Polônia, Jan Urban, esclareceu a mentalidade do atacante. Em entrevista ao WP Sportowe Fakty, ele explicou: “Pode-se dizer que ele tem tudo na Espanha: um grande clube, uma bela cidade, prestígio, dinheiro, troféus e uma família feliz. Por outro lado, ele ainda tem um longo caminho a percorrer na carreira. Robert vê que Leo Messi e Cristiano Ronaldo estão em seu melhor momento nos respectivos clubes, e ele também não aspira ser um reserva. Essa é a ambição que tem guiado toda a sua carreira.”
- AFP
Frustração com a redução do papel
A temporada 2025-26 tem sido difícil para Lewandowski no que diz respeito à sua situação sob o comando de Hansi Flick. Apesar de seu status de lenda, ele foi titular em apenas 15 das 29 partidas que disputou na La Liga nesta temporada, um dado que, segundo relatos, não agrada a um jogador que ainda acredita que seu lugar é no topo do futebol mundial. Lewandowski não está mais disposto a aceitar um papel coadjuvante ao entrar na reta final de sua carreira como jogador.
“Não é o Barcelona que está dispensando Lewandowski, é Robert quem está deixando o Barcelona. E, sinceramente? Não o culpo”, acrescentou Urban. “É mais vantajoso para o Barcelona que Lewandowski fique. O próprio presidente Laporta falou sobre isso em entrevistas. Estrategicamente, faz mais sentido. A posição de Lewandowski está clara para mim: é ele quem está se despedindo do Barcelona.”
Buscando uma posição inicial definida
A saída de Lewandowski parece ser motivada por questões esportivas, e não por ganhos financeiros, embora seu próximo destino certamente ofereça um contrato lucrativo. O atacante está priorizando um projeto em que seja o titular indiscutível, algo que não está mais garantido no Barcelona, já que o clube busca uma renovação no ataque sob o comando de Flick.
Urban continuou: “Robert provavelmente está esperando para saber se será titular indiscutível no Barcelona. Ele quer ter uma posição definida e ser o atacante titular. Isso é mais importante para ele do que o clube onde continuará sua carreira. Estou convencido de que desempenhar um papel coadjuvante nesta temporada tem sido um fardo para Robert.”
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MLS ou Liga Profissional da Arábia Saudita: qual será o próximo destino?
Com sua saída do gigante espanhol praticamente confirmada, a disputa pela contratação de Lewandowski se resume agora a duas opções distintas. A Major League Soccer continua sendo uma forte possibilidade, com o Chicago Fire fortemente associado a uma transferência para trazer o polonês para os Estados Unidos. No entanto, as riquezas da Liga Profissional da Arábia Saudita também estão em jogo. O Al-Hilal estaria liderando a disputa para trazer o ex-astro do Bayern de Munique para o Oriente Médio, oferecendo a ele a chance de competir contra Ronaldo mais uma vez.