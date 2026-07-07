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Grafica Calciomercato Liberali Italia 2026 2.1Calciomercato/Getty Images

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Como: Liberali fará os exames médicos nesta sexta-feira; oferta mais alta do Milan foi recusada

Milan
Mercado da bola

Como, tudo pronto para a apresentação oficial de Liberali: sexta-feira é o dia certo

Talentoso meia-atacante (frequentemente escalado como número 10), nascido em 2008, que conquistou espaço e se destacou no Catanzaro, chamando a atenção por sua criatividade e jogadas, Mattia Liberali está pronto para iniciar sua nova aventura no Como. O clube de Como convenceu o ex-jogador do Milan com um projeto ambicioso e superou a concorrência de vários clubes da Série A, como o Sassuolo e a Juventus.

  • SEXTA-FEIRA: CONSULTAS MÉDICAS

    Depois de superar a decepção no Campeonato Europeu Sub-19 contra a Ucrânia, Mattia Liberali está pronto para vestir a camisa do Como, que pagou a cláusula de rescisão de 6 milhões de euros ao Catanzaro. Segundo informações, a data prevista para os exames médicos de rotina antes da assinatura do contrato é sexta-feira.

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  • NÃO A UMA OFERTA MAIOR DO MILAN

    O Liberali escolheu o Como por causa do Fábregas e do projeto: ele receberá 750 mil, mais bônus, na primeira temporada, em um contrato de 5 anos com aumento progressivo. E pensar que o Milan havia tentado trazê-lo de volta, oferecendo um salário superior de 1,2 milhão de euros líquidos: o jogador e sua equipe ouviram a proposta e agradeceram antes de optar pela opção do Como.

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