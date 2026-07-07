Talentoso meia-atacante (frequentemente escalado como número 10), nascido em 2008, que conquistou espaço e se destacou no Catanzaro, chamando a atenção por sua criatividade e jogadas, Mattia Liberali está pronto para iniciar sua nova aventura no Como. O clube de Como convenceu o ex-jogador do Milan com um projeto ambicioso e superou a concorrência de vários clubes da Série A, como o Sassuolo e a Juventus.