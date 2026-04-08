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Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain GFXGOAL
Mark Doyle

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Como Khvicha Kvaratskhelia mudou o jogo para o PSG - e deixou o Liverpool lamentando a oportunidade perdida de contratar o gênio georgiano da lateral

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Liga dos Campeões
Especiais e Opinião
PSG x Liverpool

Em 9 de janeiro do ano passado, o sempre confiável David Ornstein informou que o Liverpool estava acompanhando de perto a situação de Khvicha Kvaratskhelia no Napoli e poderia tentar contratá-lo no meio da temporada, caso o ponta ficasse disponível antes do encerramento da janela de transferências de inverno. Ninguém ficou nem um pouco surpreso com a notícia, dado o interesse de longa data do clube da Premier League pelo jogador georgiano.

No entanto, quando o Napoli concordou, com relutância, em deixar Kvaratskhelia partir, o Liverpool decidiu não apresentar uma oferta, abrindo caminho para que o Paris Saint-Germain contratasse o vencedor do Scudetto por 70 milhões de euros (59 milhões de libras/72 milhões de dólares) em 17 de janeiro.

Aquele momento acabou sendo um divisor de águas para ambas as equipes. Embora o Liverpool tenha conquistado a Premier League de 2024-25, o time entrou em colapso desde então, em parte devido ao fracasso em contratar um substituto para Luis Díaz no verão passado.

Já no PSG, Kvaratskhelia desempenhou um papel de destaque na conquista da Liga dos Campeões pela primeira vez, derrotando os Reds no caminho, e agora espera-se que o time elimine novamente a equipe de Arne Slot na busca pela retenção do título europeu.

Então, por que o Liverpool não agiu quando teve a chance? Afinal, os de Merseyside sabiam antes da maioria dos principais times da Europa que Kvaratskhelia estava destinado à grandeza...

  • SSC Napoli v Liverpool FC: Group A - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    Tornando-se "Kvaradona"

    Kvaratskhelia era um completo desconhecido quando chegou a Nápoles em julho de 2022. No entanto, literalmente em questão de meses, os locais já o haviam apelidado de “Kvaradona”, uma referência aos seus dribles ao estilo de Diego Maradona e, portanto, o maior elogio possível em uma cidade onde o argentino ainda é considerado um deus.

    No entanto, embora os torcedores italianos já tivessem ficado impressionados com as exibições hipnotizantes de Kvaratskhelia ao longo das cinco primeiras rodadas da temporada da Série A, ele só realmente chamou a atenção do resto da Europa durante a impressionante vitória do Napoli por 4 a 1 sobre o Liverpool de Jurgen Klopp na primeira rodada da Liga dos Campeões de 2022-23.

    Vários alas podem ter incomodado Trent Alexander-Arnold ao longo dos anos, mas ninguém jamais o atormentou tanto quanto Kvaratskhelia, que passou pelo lateral-direito quase à vontade, e mais notavelmente antes de dar a assistência para Giovanni Simeone marcar o terceiro gol dos anfitriões. Alexander-Arnold simplesmente não conseguiu lidar com Kvaradona — mas, pensando bem, ninguém conseguiria.

    Kvaratskhelia fez Joe Gomez parecer ridículo nas jogadas que antecederam o segundo e o terceiro gols do Napoli: primeiro, roubando a bola do zagueiro central enquanto pressionava no campo de ataque, e depois com uma demonstração de força perto da linha lateral que lhe deu tempo e espaço suficientes para cruzar para Simeone marcar. O jogador natural de Tbilisi também envergonhou Fabinho duas vezes na mesma jogada cheia de fintas que rapidamente se tornou viral.

    Nesse sentido, Klopp tinha razão quando disse que não havia realmente nada que Alexander-Arnold pudesse ter feito naquela noite, apontando que a única maneira de neutralizar Kvaratskhelia seria impedir que a bola chegasse ao então jogador de 21 anos — porque, uma vez que isso acontecesse, não havia como pará-lo.

    “Quando ele tem a vantagem do primeiro movimento, então já está fora de alcance”, disse o alemão aos repórteres. “Mas se você não consegue fazer isso, então precisa estar protegido, porque ele tem velocidade, é ousado, vai para dentro, pode ir para fora, e isso torna tudo sempre muito difícil.

    “Sei que as pessoas vão falar sobre uma ou duas situações em que Trent tentou ficar na frente dele e a bola passou, mas o garoto é muito bom e muito rápido, e você tem que marcá-lo em conjunto nesses momentos.”

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    Campeão do Scudetto

    Na verdade, não fazia diferença quantos jogadores fossem designados para marcar Kvaratskhelia; não havia como contê-lo de verdade durante o restante de sua temporada de estreia na Série A. Ele acabou alcançando dois dígitos tanto em gols quanto em assistências, combinando-se brilhantemente com o atacante Victor Osimhen para levar o Napoli ao seu primeiro Scudetto desde 1990 — o que só reforçou as comparações com Maradona.

    Nessa altura, o presidente do Partenopei, Aurelio De Laurentiis, estava fazendo o possível para amarrar a contratação barata de € 10 milhões (R$ 60 milhões) do Dinamo Batumi a um novo contrato — sobretudo para afastar o crescente interesse da elite europeia. Apesar das negociações prolongadas, porém, nenhum acordo foi alcançado e a expectativa era de que Kvaratskhelia deixasse Nápoles durante o verão de 2024.

    O interesse do PSG era de conhecimento público na época, mas mais tarde Gianluca Di Marzio revelou que o Liverpool havia oferecido uma quantia na casa dos € 100 milhões (£ 87 milhões/$ 115 milhões) por Kvaratskhelia nos últimos dias da janela de transferências. De acordo com o especialista italiano no mercado de transferências, os Reds também estavam dispostos a deixar o jogador da seleção da Geórgia permanecer no Napoli pelo restante da temporada 2024-25 — da mesma forma que haviam emprestado o compatriota de Kvaratskhelia, Giorgi Mamardashvili, de volta ao Valencia após fechar um acordo de £ 29 milhões ($ 38 milhões) pelo goleiro.

  • SSC Napoli v UC Sampdoria - Serie AGetty Images Sport

    Impasse contratual

    Apesar do grande interesse em Kvaratskhelia, o Napoli decidiu não vender o ponta, sobretudo porque o novo técnico, Antonio Conte, estava determinado a construir sua equipe em torno dele.

    “Ele tem características que simplesmente não são comuns”, disse o ex-técnico da Juventus, do Chelsea e da Inter. “Ele é forte, tem aquele toque de criatividade, cria oportunidades de gol e dá assistências. Queremos extrair o melhor do que o torna especial.”

    Conte, porém, não conseguiu atingir esse objetivo na primeira metade da temporada, e isso provavelmente se deveu ao fato de Kvaratskhelia ainda não estar totalmente comprometido com o novo projeto no Maradona. O Napoli continuou pressionando para que o jogador renovasse o contrato, que expira em 2027, mas Kvaratskhelia apresentou um pedido de transferência logo após a abertura da janela de inverno de 2025.

    “Do meu ponto de vista, é uma grande decepção”, disse Conte aos repórteres. “Hoje tenho que dar um passo atrás. Não posso manter acorrentados aqueles que querem sair. Fiz isso no verão e tive seis meses para convencer todas as partes a encontrar uma solução.

    "Percebo que a notícia surgiu do nada, mas agora estou dando um passo atrás e é certo que o clube e a comitiva de Kvara resolvam a situação."

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    "Outros planos"

    Segundo De Laurentiis, o Napoli não teve outra opção a não ser vender Kvaratskhelia — mesmo estando no meio da disputa pelo título.

    “Tive que fazer isso porque o agente dele estava ameaçando invocar o Artigo 17 (que permite aos jogadores rescindir contratos em circunstâncias específicas)”, disse o produtor de cinema ao Corriere della Sera. “Após a primeira e formidável temporada do georgiano, imediatamente começamos a negociar uma renovação de contrato, melhorando seu salário e até oferecendo-lhe uma quantia muito significativa, porque era óbvio que a remuneração limitada atrairia metade do mundo, pronto para construir pontes de ouro para ele. Mas seu agente, Mamuka Jugeli, tinha outros planos para si mesmo e para o jogador.”

    Quaisquer que fossem as razões por trás da saída de Kvaratskhelia do Napoli, o resultado líquido do impasse na renovação foi que um dos alas mais empolgantes do mundo ficou disponível por um valor reduzido. Esperava-se que o interesse por seus serviços fosse intenso — e, no entanto, o PSG praticamente teve campo livre para contratar Kvaratskhelia, com a falta de ação do Liverpool sendo particularmente intrigante.

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    Oportunidade perdida

    Na época em que Kvaratskhelia solicitou sua transferência, o Liverpool estava a caminho de conquistar apenas seu segundo título da Premier League, além de contar com um elenco bem reforçado nas laterais. Mohamed Salah vivia o que pode ser considerada a melhor temporada individual da história da Premier League, enquanto tanto Diaz quanto Cody Gakpo se destacavam sempre que atuavam pela ala esquerda.

    No entanto, o desempenho de Salah despencou desde que ele se desentendeu com Slot, enquanto a venda de Diaz para o Bayern de Munique agora está sendo sentida com força devido à terrível regressão de Gakpo nesta temporada, com Rio Ngumoha, de 17 anos, parecendo agora o ponta mais eficaz do elenco.

    Para ser justo com a equipe de contratações dos Reds, eles não poderiam ter previsto as dificuldades repentinas de Salah e Gakpo, mas a saída de Diaz já estava prevista há algum tempo — o que provavelmente explica por que o Liverpool teria tentado contratar Kvaratskhelia para substituir o colombiano insatisfeito já em 2024.

    Kvaratskhelia pode não ser tão versátil quanto Diaz, que fez um trabalho decente jogando pelo meio para Slot, mas é indiscutivelmente um driblador ainda melhor — e essa habilidade de passar por um adversário, seja com velocidade ou com dribles, tem se destacado repetidamente por sua ausência durante as tentativas árduas do Liverpool de romper blocos baixos nesta temporada.

    Para piorar ainda mais a situação, os Reds, cada vez mais desorganizados, correm agora o risco de sofrer mais uma goleada de seu alvo de transferência de longa data que se tornou seu algoz, já que o time em dificuldades do Slot enfrentará o PSG de Kvaratskhelia duas vezes nos próximos seis dias.

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    Mais sofrimento para o Liverpool?

    A contratação de Kvaratskhelia pelo PSG causou espanto na época, já que o clube francês já contava com Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Desire Doue em seu elenco — mas ele acabou se revelando a peça que faltava no quebra-cabeça.

    Kvaratskhelia acrescentou ainda mais velocidade e penetração a um ataque composto exclusivamente por alas, que impulsionou o PSG à glória na Liga dos Campeões com uma impressionante goleada de 5 a 0 sobre a Inter em Munique — o que serviu apenas como uma dolorosa lembrança para o Liverpool, time que os jogadores de Luis Enrique haviam eliminado nas oitavas de final, de que coisas boas nunca são demais.

    Dito isso, Kvaratskhelia não jogou particularmente bem durante a primeira metade da atual campanha pelo PSG — pelo menos não na Ligue 1, onde marcou apenas uma vez desde o início de dezembro. Também surgiram relatos na França de que o jogador de 25 anos sente que foi um dos alvos do recente ataque verbal de Dembélé aos supostos companheiros egoístas que ele acredita serem responsáveis pela instabilidade do PSG — o que levou a especulações de que Kvaratskhelia e seus representantes estariam abertos a uma transferência no verão.

    Luis Enrique, porém, sempre foi tão grande admirador da “mentalidade” do atacante quanto de sua habilidade técnica, e também vale a pena notar que Dembélé fez questão de parabenizar Kvaratskhelia por marcar dois gols na vitória por 5 a 2 sobre o Chelsea em Paris, em 11 de março.

    O “George Best georgiano” estava praticamente imparável naquela noite, além de ter selado a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao marcar o primeiro gol na partida de volta em Stamford Bridge na semana seguinte. Consequentemente, há a sensação de que Kvaratskhelia está mais uma vez atingindo seu auge exatamente no momento certo para o PSG.

    Os torcedores do Liverpool podem, é claro, se agarrar à esperança de que haja alguma veracidade nos relatos sobre sua insatisfação, o que significa que seu clube pode ter outra chance de se redimir por não ter contratado Kvaratskhelia no ano passado, e certamente nunca se sabe o que a janela de transferências de verão reserva.

    Por enquanto, porém, eles terão que se preparar para mais uma demonstração amarga e deprimente do que poderia ter sido, a partir desta quarta-feira no Parc des Princes.

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