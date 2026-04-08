Como Khvicha Kvaratskhelia mudou o jogo para o PSG - e deixou o Liverpool lamentando a oportunidade perdida de contratar o gênio georgiano da lateral

Kvaratskhelia era um completo desconhecido quando chegou a Nápoles em julho de 2022. No entanto, literalmente em questão de meses, os locais já o haviam apelidado de “Kvaradona”, uma referência aos seus dribles ao estilo de Diego Maradona e, portanto, o maior elogio possível em uma cidade onde o argentino ainda é considerado um deus.

No entanto, embora os torcedores italianos já tivessem ficado impressionados com as exibições hipnotizantes de Kvaratskhelia ao longo das cinco primeiras rodadas da temporada da Série A, ele só realmente chamou a atenção do resto da Europa durante a impressionante vitória do Napoli por 4 a 1 sobre o Liverpool de Jurgen Klopp na primeira rodada da Liga dos Campeões de 2022-23.

Vários alas podem ter incomodado Trent Alexander-Arnold ao longo dos anos, mas ninguém jamais o atormentou tanto quanto Kvaratskhelia, que passou pelo lateral-direito quase à vontade, e mais notavelmente antes de dar a assistência para Giovanni Simeone marcar o terceiro gol dos anfitriões. Alexander-Arnold simplesmente não conseguiu lidar com Kvaradona — mas, pensando bem, ninguém conseguiria.

Kvaratskhelia fez Joe Gomez parecer ridículo nas jogadas que antecederam o segundo e o terceiro gols do Napoli: primeiro, roubando a bola do zagueiro central enquanto pressionava no campo de ataque, e depois com uma demonstração de força perto da linha lateral que lhe deu tempo e espaço suficientes para cruzar para Simeone marcar. O jogador natural de Tbilisi também envergonhou Fabinho duas vezes na mesma jogada cheia de fintas que rapidamente se tornou viral.

Nesse sentido, Klopp tinha razão quando disse que não havia realmente nada que Alexander-Arnold pudesse ter feito naquela noite, apontando que a única maneira de neutralizar Kvaratskhelia seria impedir que a bola chegasse ao então jogador de 21 anos — porque, uma vez que isso acontecesse, não havia como pará-lo.

“Quando ele tem a vantagem do primeiro movimento, então já está fora de alcance”, disse o alemão aos repórteres. “Mas se você não consegue fazer isso, então precisa estar protegido, porque ele tem velocidade, é ousado, vai para dentro, pode ir para fora, e isso torna tudo sempre muito difícil.

“Sei que as pessoas vão falar sobre uma ou duas situações em que Trent tentou ficar na frente dele e a bola passou, mas o garoto é muito bom e muito rápido, e você tem que marcá-lo em conjunto nesses momentos.”