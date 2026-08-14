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Liam Delap ChelseaGetty
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Como, Kean não deslancha: contatos por Delap, do Chelsea

Como
Fiorentina
Chelsea
M. Kean
L. Delap

Novo nome para o ataque do Como. Fàbregas ainda busca uma contratação de peso.

O Como vem conduzindo até hoje um mercado de Champions League. Muitos reforços, inclusive de alto nível, uma defesa refeita do zero, a permanência de Nico Paz... ainda assim, há quem continue esperando que o elenco possa ser ainda mais ampliado e não com qualquer contratação, mas com um reforço que pode quase ser definido como um game changer.


E não, o pedido não vem de uma pessoa qualquer, mas sim do próprio técnico Cesc Fabregas que, para manter seu Como competitivo na Itália e na Europa, gostaria de um reforço de primeiríssimo nível, praticamente um titular absoluto, para o ataque. E segundo o que foi publicado pela Sky Sport, esse nome pode ser o de Liam Delap.


  • AS DIFICULDADES PARA KEAN

    O Como tenta há algum tempo colocar na mira o atacante da Fiorentina e da seleção da Itália, Moise Kean. Pelo italiano (que também seria útil para a já antiga questão dos jogadores formados nas categorias de base italianas para as listas da Serie A e da Champions) foram apresentadas duas ofertas, a última de 35 milhões mais bônus, recusada, porém, pelo diretor esportivo da Fiorentina, Fabio Paratici.

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  • Tentativa por Delap

    Então o diretor esportivo do Como, Ludi, começou a olhar ao redor e, nestas horas, tentou aproveitar o canal diplomático já aberto e tornado frutífero com o Chelsea para a operação já concluída que levou Trevoh Chalobah para a equipe de Fàbregas.

    Os Blues têm de saída, apenas um ano depois da contratação por cerca de 40 milhões de euros junto ao Ipswich, o atacante inglês nascido em 2003 Liam Delap. Segundo Sky Sport, o negócio por enquanto está estruturado com base em um empréstimo, com parte do salário paga pelos Blues. Os primeiros contatos avançaram, a alternativa a Kean ganha forma.

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