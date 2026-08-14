Como, Kean não deslancha: contatos por Delap, do Chelsea

O Como vem conduzindo até hoje um mercado de Champions League. Muitos reforços, inclusive de alto nível, uma defesa refeita do zero, a permanência de Nico Paz... ainda assim, há quem continue esperando que o elenco possa ser ainda mais ampliado e não com qualquer contratação, mas com um reforço que pode quase ser definido como um game changer.





E não, o pedido não vem de uma pessoa qualquer, mas sim do próprio técnico Cesc Fabregas que, para manter seu Como competitivo na Itália e na Europa, gostaria de um reforço de primeiríssimo nível, praticamente um titular absoluto, para o ataque. E segundo o que foi publicado pela Sky Sport, esse nome pode ser o de Liam Delap.



