Como joga a Bósnia, próximo adversário da Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo: atenção a Dzeko e Alajbegovic

Fique de olho em Edin Dzeko, quem mais poderia ser? Aos 40 anos, ele continua sendo o líder da Bósnia, e foi justamente o ex-jogador da Roma e da Inter quem marcou o gol aos 89 minutos que levou as equipes para a prorrogação e, depois, para os pênaltis. Hoje ele joga na segunda divisão alemã pelo Schalke e, desde que chegou em janeiro, já marcou 6 gols (mais 3 assistências) em 8 partidas. O nome de Kerim Alajbegovic deve ser destacado, e não apenas pelo pênalti decisivo que eliminou o País de Gales. Atacante de ponta (de preferência pela esquerda) e uma das últimas joias do Salzburgo, que aos 18 anos – nascido em 2007 – está se destacando no campeonato austríaco. No elenco também estão dois jogadores que atuam na Série A: Sead Kolasinac (Atalanta) e Tarik Muharemovic (Sassuolo).