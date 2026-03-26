A Bósnia será o adversário da Itália na partida de terça-feira, 31 de março: a última etapa para os Azzurri antes de garantirem a classificação para a Copa do Mundo, que acontecerá de 10 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México. Os Azzurri eliminaram a Irlanda do Norte, enquanto os bósnios venceram o País de Gales de Craig Bellamy. O técnico da Bósnia é Sergej Barbarez, de 54 anos, ex-atacante entre o início dos anos 90 e o início dos anos 2000 e o estrangeiro com mais partidas disputadas na Bundesliga; ele nasceu em Mostar, cidade a 120 km de Sarajevo e na qual uma rua foi batizada em sua homenagem. Ele está à frente da seleção bósnia desde abril de 2024; em 20 partidas, venceu 6, empatou 5 e perdeu 8.
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Como joga a Bósnia, próximo adversário da Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo: atenção a Dzeko e Alajbegovic
COMO A BÓSNIA JOGA
A Bósnia é uma equipe física (altura média de 1,85 m) que aproveita os cabeceios e a força física nas disputas; entre as exigências do técnico está a rapidez na construção de jogadas, por meio de recuperações rápidas da bola e jogadas verticais, para transformar imediatamente as ações defensivas em ofensivas. O esquema mais utilizado é o 3-5-2; um papel fundamental na filosofia de futebol de Barbarez é o dos meias-laterais — na formação-tipo do técnico estão o ex-jogador da Roma Benjamin Tahirovic, hoje na Dinamarca, no Brondby, e Armin Gigović, do Young Boys —, dos quais se exige mais sacrifício e muita intensidade.
ATENÇÃO A...
Fique de olho em Edin Dzeko, quem mais poderia ser? Aos 40 anos, ele continua sendo o líder da Bósnia, e foi justamente o ex-jogador da Roma e da Inter quem marcou o gol aos 89 minutos que levou as equipes para a prorrogação e, depois, para os pênaltis. Hoje ele joga na segunda divisão alemã pelo Schalke e, desde que chegou em janeiro, já marcou 6 gols (mais 3 assistências) em 8 partidas. O nome de Kerim Alajbegovic deve ser destacado, e não apenas pelo pênalti decisivo que eliminou o País de Gales. Atacante de ponta (de preferência pela esquerda) e uma das últimas joias do Salzburgo, que aos 18 anos – nascido em 2007 – está se destacando no campeonato austríaco. No elenco também estão dois jogadores que atuam na Série A: Sead Kolasinac (Atalanta) e Tarik Muharemovic (Sassuolo).