Chegou ao Como praticamente desconhecido, mas o jogador nascido em 2005 se tornou um dos melhores zagueiros da Serie A e, aos 21 anos, seu valor de mercado já disparou para 45 milhões de euros, cifra bem distante dos 9 milhões que o Real terá de desembolsar. Tudo graças a Fabregas e ao Como, que souberam receber um diamante bruto e ajudá-lo a florescer. O Como o havia contratado no verão de 2025 por 2,5 milhões de euros e feito com que assinasse um contrato até 30 de junho de 2030. Na negociação, porém, como mencionado, o Real Madrid manteve 50% de uma futura venda e, sobretudo, o direito de recompra exercível em 2026, 2027 e 2028.

Ramon já marcou mais neste início de temporada (3 gols) do que em toda a anterior. Também marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões, contra o Manchester United , em uma jogada que diz muito sobre o futebol praticado à beira do lago e sobre a atitude do jovem, que acompanhou a jogada e a concluiu como um verdadeiro artilheiro. Zagueiro, mas também organizador de jogo, jogador que se lança ao ataque e líder, o espanhol havia somado 37 partidas entre Serie A e Copa da Itália, 35 delas como titular, com dois gols em sua primeira temporada na Itália. Mas isso já ficou para trás e, nesta temporada, ele engatou outra marcha. Já registrou uma assistência e sua precisão com a bola nos pés chama cada vez mais a atenção. Na Liga dos Campeões, por exemplo, completou 212 de 226 passes, com 93,67% de acerto, além de 20 lançamentos certos em 25 tentativas, combinando a capacidade de construir jogadas com a de interrompê-las, com 26 bolas recuperadas e 9 disputas de bola vencidas.

Aos 21 anos, ele já é um jogador maduro, moderno, um futuro titular da Espanha e um parceiro perfeito para Cubarsì. Um craque que ainda poderemos ver na Serie A por mais algum tempo, antes que o Real Madrid chegue para cumprir o destino de um jogador formado em suas categorias de base.