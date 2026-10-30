Na orquestra que Fabregas faz tocar às margens do lago de Como há dois primeiros violinos: um atua na frente e é Nico Paz; o outro dita o ritmo lá de trás, embora também participe dos gols. Um dos segredos cada vez menos escondidos do Como se chama Jacobo Ramon, o zagueiro que os lombardos tiraram do Real Madrid por um preço de liquidação e que agora o próprio clube espanhol está prestes a levar de volta para casa.
Como: Jacobo Ramon vale 45 milhões, mas sairá por 9 milhões; o destino no Real Madrid, a recompra e a comparação com Nico Paz
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Como informou Matteo Moretto, os madrilenhos teriam tomado sua decisão e vão acionar a cláusula de recompra prevista no atual acordo de Ramon com o Como. Ao fim da temporada, portanto, o espanhol deverá voltar ao Real por "apenas" 9 milhões de euros. Um valor bem baixo diante do nível do jogador, que evolui a cada partida e também vem se firmando na Europa.
O futuro, porém, ainda é incerto, porque sua trajetória pode seguir exatamente a de Nico Paz. Ele também passou pelas categorias de base da equipe de Mourinho antes de despontar sob o comando de Fàbregas, e seu retorno ao Bernabéu parecia uma formalidade. Mas a vontade do próprio jogador e os mais de 60 milhões de euros colocados na mesa pelo Como fizeram com que o herdeiro de Messi na Selección permanecesse na Serie A por pelo menos mais uma temporada. Depois, veremos. Esse também pode ser o desfecho da história de Ramon, que, considerando suas atuações no Como e o potencial de crescimento dele e da equipe, pode adiar seu retorno a Madri.
Em resumo, daqui a alguns meses, no verão europeu, o Real terá Jacobo Ramon de volta, mas precisará tomar uma nova decisão: mantê-lo, negociá-lo (sobretudo na Premier League, onde muitas equipes já demonstraram interesse nele) ou confiá-lo novamente ao Como por pelo menos mais uma temporada.
Chegou ao Como praticamente desconhecido, mas o jogador nascido em 2005 se tornou um dos melhores zagueiros da Serie A e, aos 21 anos, seu valor de mercado já disparou para 45 milhões de euros, cifra bem distante dos 9 milhões que o Real terá de desembolsar. Tudo graças a Fabregas e ao Como, que souberam receber um diamante bruto e ajudá-lo a florescer. O Como o havia contratado no verão de 2025 por 2,5 milhões de euros e feito com que assinasse um contrato até 30 de junho de 2030. Na negociação, porém, como mencionado, o Real Madrid manteve 50% de uma futura venda e, sobretudo, o direito de recompra exercível em 2026, 2027 e 2028.
Ramon já marcou mais neste início de temporada (3 gols) do que em toda a anterior. Também marcou seu primeiro gol na Liga dos Campeões, contra o Manchester United , em uma jogada que diz muito sobre o futebol praticado à beira do lago e sobre a atitude do jovem, que acompanhou a jogada e a concluiu como um verdadeiro artilheiro. Zagueiro, mas também organizador de jogo, jogador que se lança ao ataque e líder, o espanhol havia somado 37 partidas entre Serie A e Copa da Itália, 35 delas como titular, com dois gols em sua primeira temporada na Itália. Mas isso já ficou para trás e, nesta temporada, ele engatou outra marcha. Já registrou uma assistência e sua precisão com a bola nos pés chama cada vez mais a atenção. Na Liga dos Campeões, por exemplo, completou 212 de 226 passes, com 93,67% de acerto, além de 20 lançamentos certos em 25 tentativas, combinando a capacidade de construir jogadas com a de interrompê-las, com 26 bolas recuperadas e 9 disputas de bola vencidas.
Aos 21 anos, ele já é um jogador maduro, moderno, um futuro titular da Espanha e um parceiro perfeito para Cubarsì. Um craque que ainda poderemos ver na Serie A por mais algum tempo, antes que o Real Madrid chegue para cumprir o destino de um jogador formado em suas categorias de base.
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