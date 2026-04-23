"Como já disse três vezes!" – Erling Haaland responde bruscamente a um repórter, frustrado com a entrevista após a vitória do Manchester City

À medida que a entrevista continuava a se concentrar na dificuldade do City em marcar o segundo gol contra o Clarets, já rebaixado, a paciência de Haaland começou a se esgotar. Ele acabou reagindo com irritação às perguntas, reiterando com firmeza que os três pontos eram o único critério relevante para o time nesta reta final.

Claramente frustrado com a repetitividade da conversa, o atacante do City acrescentou: “Não pensem em outros gols. Pensem em vencer, como já disse três vezes. Tem sido um bom mês até agora, então precisamos continuar assim. Primeiro, o Southampton, e depois, o Everton.”

Ele continuou: “1 a 0 é incrível. Estou superfeliz. Não sei por que vocês continuam perguntando isso – estou superfeliz. Ganhamos e conquistamos três pontos, e, como os torcedores cantam, estamos no topo da tabela.”

Apesar da tensão inicial, o clima ficou mais leve quando Haaland recebeu o prêmio de Melhor Jogador da Partida, ao que ele respondeu: “Obrigado. Muito obrigado.”