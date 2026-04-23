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Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Como já disse três vezes!" – Erling Haaland responde bruscamente a um repórter, frustrado com a entrevista após a vitória do Manchester City

E. Haaland
Manchester City
Burnley x Manchester City
Burnley
Premier League

Erling Haaland mostrou-se visivelmente irritado durante uma entrevista pós-jogo, após a vitória apertada do Manchester City por 1 a 0 contra o Burnley, no Turf Moor. Apesar de ter marcado o gol decisivo que levou sua equipe ao topo da Premier League, o atacante norueguês ficou cansado das perguntas repetitivas sobre a incapacidade do City de converter mais suas chances.

  • O Wasteful City assume a liderança

    O City subiu ao topo da Premier League após uma vitória tensa sobre o Burnley, ultrapassando o Arsenal no saldo de gols. Embora o gol de Haaland aos cinco minutos parecesse preparar o terreno para uma exibição dominante, os Cityzens foram surpreendentemente ineficientes, não conseguindo marcar novamente apesar de terem registrado 28 chutes ao longo da partida. O Burnley manteve-se competitivo e perdeu várias oportunidades de empatar, mas o City segurou o resultado para garantir uma vitória crucial que coloca a disputa pelo título firmemente em suas próprias mãos.

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  • FBL-ENG-PR-BURNLEY-MAN CITYAFP

    O atacante prioriza os pontos em detrimento do estilo

    Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Haaland foi questionado repetidamente se o placar apertado era motivo de preocupação. Considerando que a disputa pelo título desta temporada pode acabar sendo decidida pelos gols marcados, o repórter da Sky Sports perguntou especificamente ao atacante se o City deveria ter sido mais eficaz no Turf Moor.

    O norueguês inicialmente manteve-se diplomático, insistindo que o resultado coletivo superava quaisquer frustrações táticas. Quando questionado se a vitória era mais importante do que o nível específico do desempenho, Haaland disse: “Ha! Sim, tivemos muitas chances, mas estou feliz por termos vencido, e quanto ao resto, não penso nisso. Apenas tentamos vencer. O que importa é vencer, não importa como. Tentamos jogar nosso futebol e apenas tentar vencer. É isso que você precisa ter em mente, e agora nos concentramos no sábado (contra o Southampton pela FA Cup).”

  • Aumentam as tensões em torno da vantagem clínica

    À medida que a entrevista continuava a se concentrar na dificuldade do City em marcar o segundo gol contra o Clarets, já rebaixado, a paciência de Haaland começou a se esgotar. Ele acabou reagindo com irritação às perguntas, reiterando com firmeza que os três pontos eram o único critério relevante para o time nesta reta final.

    Claramente frustrado com a repetitividade da conversa, o atacante do City acrescentou: “Não pensem em outros gols. Pensem em vencer, como já disse três vezes. Tem sido um bom mês até agora, então precisamos continuar assim. Primeiro, o Southampton, e depois, o Everton.”

    Ele continuou: “1 a 0 é incrível. Estou superfeliz. Não sei por que vocês continuam perguntando isso – estou superfeliz. Ganhamos e conquistamos três pontos, e, como os torcedores cantam, estamos no topo da tabela.”

    Apesar da tensão inicial, o clima ficou mais leve quando Haaland recebeu o prêmio de Melhor Jogador da Partida, ao que ele respondeu: “Obrigado. Muito obrigado.”

  • Burnley v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Foco na FA Cup antes da disputa pelo título

    O City precisa agora voltar sua atenção para Wembley, onde enfrentará o Southampton nesta sábado, pela semifinal da FA Cup. Enquanto o City está concentrado nas disputas da copa nacional, o Arsenal tem a oportunidade de reagir e recuperar a liderança ao receber o Newcastle United. A equipe de Guardiola precisará recuperar rapidamente sua eficiência na finalização, já que, após as disputas da copa, terá de viajar para enfrentar o Everton, em um calendário que continua sendo implacável e exigente para o líder do campeonato.

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