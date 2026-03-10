COMO?! Gus Poyet não consegue entender o impressionante desempenho do Tottenham na Liga dos Campeões, enquanto a lenda do Spurs rejeita as desculpas “absurdas” sobre a luta contra o rebaixamento e afirma que o time está em “grande perigo” agora

Poyet acrescentou sobre a situação difícil em que os Spurs se encontram: “A situação agora é muito simples. Perigo. Sabem, há um mês eu disse ‘OK, não é bom’, mas agora é perigo. Grande perigo. E eles precisam usar este jogo contra o Atlético de Madrid, ou estes dois jogos, para encontrar algo que possam levar para a Premier League.

Se não o fizerem, sabe, porque as pessoas pensam 'OK, é uma competição diferente', mas a cabeça é a mesma. No vestiário antes do jogo de hoje, os jogadores estão com a mesma mentalidade que tinham no fim de semana. Não é como se dissessem: ‘Ah, agora vamos relaxar e jogar’. Porque se isso acontecesse, se eles pudessem jogar hoje de forma diferente do que jogaram na Premier League, então seria pior. Porque aí você saberia por que é um problema.

“Então, a questão é: podemos fazer algo nesses jogos para obter a motivação e aquele algo a mais que as pessoas dizem, odeio essa palavra, mas a confiança. Para mim, confiança é jogar no meu nível, sete, o tempo todo. E então a confiança é quando você dá um chute de bicicleta e a bola entra no ângulo superior. Mas jogando no nível sete o tempo todo, você é um jogador da Premiership. Não venha com essa bobagem de “hoje não estou confiante, estou jogando no nível quatro”. Não, meu amigo, então você não é um jogador da Premiership. Não gosto dessa palavra, mas o que quero ver é mentalidade. O lado mental.”