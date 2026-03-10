Getty
Traduzido por
COMO?! Gus Poyet não consegue entender o impressionante desempenho do Tottenham na Liga dos Campeões, enquanto a lenda do Spurs rejeita as desculpas “absurdas” sobre a luta contra o rebaixamento e afirma que o time está em “grande perigo” agora
Tottenham volta a trabalhar duro após acabar com jejum de 17 anos sem títulos
O Tottenham já fez parte das discussões controversas sobre a Superliga, com um progresso positivo fora do campo — após a mudança para sua nova e impressionante casa — que se esperava que se refletisse nos resultados dentro de campo. Mas não foi isso que aconteceu.
Ange Postecoglou pôs fim a uma espera de 17 anos por um título importante ao saborear a glória da Liga Europa em 2025, mas também supervisionou um 17.º lugar na Premier League e pagou o preço por essa humilhante queda em desgraça com o seu emprego.
Thomas Frank chegou e se foi desde então, com Igor Tudor agora ocupando o cargo de técnico interino. Ele sofreu três derrotas consecutivas no início de seu mandato, levando a perguntas mais incômodas sobre a direção que o Spurs está tomando, já que o time está apenas duas posições e um único ponto acima da zona de rebaixamento.
- Getty
O Spurs ainda faz parte dos “Seis Grandes” da Premier League?
O ex-jogador da seleção uruguaia Poyet passou três anos no Tottenham entre 2001 e 2004. Ele está tão perplexo quanto qualquer outra pessoa com a inconsistência que os supostos pesos pesados da capital inglesa estão enfrentando atualmente. O Spurs ainda pode estar na briga por mais um título continental nesta temporada, mas corre sério risco de perder seu status de time da primeira divisão em seu próprio país.
Questionado sobre se o Spurs ainda pode se considerar um dos “Seis Grandes” e digno da Superliga, Poyet — falando em parceria com o Casino Guru, um site conhecido por ajudar os americanos a encontrar os melhores pagamentos de cassino — disse ao GOAL: “Não, eles não são. Eles não são. E eu nunca esperei que esse time, com essas expectativas de estar entre os seis primeiros, que mostram na competição europeia que deveriam ser um time dos seis primeiros, fosse tão ruim na Premier League.
“Tentei analisar muito. Nos últimos meses, cheguei a entrar em detalhes sobre as características dos jogadores. Ou seja, será que as características dos jogadores são mais adequadas para jogos europeus do que para jogos da Premier League? Você sabe, esse tipo de análise, porque deve haver uma razão para você ter um desempenho tão bom. Quarto lugar no grupo da Liga dos Campeões. Quarto entre 32! OK, como é possível que estejam em 16º lugar na liga? A Liga dos Campeões é assim tão má? É mesmo assim tão má?”
Poyet não aceita desculpas para o fraco desempenho na Premier League
Poyet acrescentou sobre a situação difícil em que os Spurs se encontram: “A situação agora é muito simples. Perigo. Sabem, há um mês eu disse ‘OK, não é bom’, mas agora é perigo. Grande perigo. E eles precisam usar este jogo contra o Atlético de Madrid, ou estes dois jogos, para encontrar algo que possam levar para a Premier League.
Se não o fizerem, sabe, porque as pessoas pensam 'OK, é uma competição diferente', mas a cabeça é a mesma. No vestiário antes do jogo de hoje, os jogadores estão com a mesma mentalidade que tinham no fim de semana. Não é como se dissessem: ‘Ah, agora vamos relaxar e jogar’. Porque se isso acontecesse, se eles pudessem jogar hoje de forma diferente do que jogaram na Premier League, então seria pior. Porque aí você saberia por que é um problema.
“Então, a questão é: podemos fazer algo nesses jogos para obter a motivação e aquele algo a mais que as pessoas dizem, odeio essa palavra, mas a confiança. Para mim, confiança é jogar no meu nível, sete, o tempo todo. E então a confiança é quando você dá um chute de bicicleta e a bola entra no ângulo superior. Mas jogando no nível sete o tempo todo, você é um jogador da Premiership. Não venha com essa bobagem de “hoje não estou confiante, estou jogando no nível quatro”. Não, meu amigo, então você não é um jogador da Premiership. Não gosto dessa palavra, mas o que quero ver é mentalidade. O lado mental.”
- Getty
Jogos do Tottenham em 2025-26: série crucial de partidas em casa e fora
O Spurs enfrentará o Atlético de Madrid na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões na terça-feira. A partida de volta contra o adversário da La Liga no Tottenham Hotspur Stadium está marcada para 18 de março, com uma viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool no meio.
Com jogos importantes se sucedendo em ritmo acelerado e com muito em jogo a cada partida, um confronto decisivo em casa contra o Nottingham Forest, que também está na zona de rebaixamento, será disputado em 22 de março.
Publicidade