Como Greenwood e Lukaku estão indo na Turquia: Fenerbahçe x Roma também é o jogo deles

Sete anos de espera resumidos em uma noite: a do sonhado retorno à Champions League. Embora o adversário da Roma não seja nada acessível: o Fenerbahçe de Mason Greenwood e Romelu Lukaku.

Eles estão aqui, o ex e o... quase ex. No sentido de que Lukaku jogou na Roma, ainda que por apenas uma temporada, a de 2023/2024. Já Greenwood poderia ter jogado lá, mas não jogou: no verão, a Roma tentou contratá-lo com força e convicção, mas no fim o inglês tomou o rumo da Turquia.

Olho neles dois, portanto, Greenwood e Lukaku. Ambos chegaram a Istambul justamente durante o verão, para reforçar um elenco que já era muito interessante e cheio de velhos conhecidos do grande futebol europeu.

Como os dois canhotos estão indo na Turquia? De maneira bem diferente um do outro. Por uma série de razões.







