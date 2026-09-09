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Greenwood LukakuGetty Images
Stefano Silvestri

Traduzido por

Como Greenwood e Lukaku estão indo na Turquia: Fenerbahçe x Roma também é o jogo deles

Liga dos Campeões
Fenerbahçe x Roma
Fenerbahçe
Roma

O centroavante belga jogou na capital por uma temporada, o canhoto inglês poderia ter chegado no verão europeu: agora os dois serão adversários na estreia na Champions League.

Sete anos de espera resumidos em uma noite: a do sonhado retorno à Champions League. Embora o adversário da Roma não seja nada acessível: o Fenerbahçe de Mason Greenwood e Romelu Lukaku.

Eles estão aqui, o ex e o... quase ex. No sentido de que Lukaku jogou na Roma, ainda que por apenas uma temporada, a de 2023/2024. Já Greenwood poderia ter jogado lá, mas não jogou: no verão, a Roma tentou contratá-lo com força e convicção, mas no fim o inglês tomou o rumo da Turquia.

Olho neles dois, portanto, Greenwood e Lukaku. Ambos chegaram a Istambul justamente durante o verão, para reforçar um elenco que já era muito interessante e cheio de velhos conhecidos do grande futebol europeu.

Como os dois canhotos estão indo na Turquia? De maneira bem diferente um do outro. Por uma série de razões.



  • GREENWOOD VIRA ÍDOLO IMEDIATAMENTE

    Não que houvesse grandes dúvidas a esse respeito, considerando o que Greenwood fez nas duas temporadas na França pelo Olympique de Marseille. Mas os cerca de 40 milhões de euros desembolsados pelo Fenerbahçe para levá-lo a Istambul foram muito bem gastos.

    Mason começou muito bem sua aventura na Turquia. Sempre como ponta direita no 4-2-3-1 de Ismail Kartal, embora contra a Roma o ex-Manchester United possa atuar mais centralizado, como camisa 10, com Dorgeles Nene aberto no lugar dele.

    Greenwood soma 10 partidas até este momento. Com um rendimento de gols e um impacto ofensivo de primeira linha: o inglês já marcou 4 gols, um deles na ida do playoff contra o Lyon e outro na fase anterior contra o Sturm Graz, além de somar um par de assistências.

    Greenwood não conseguiu fazer a diferença no clássico perdido no sábado para o Besiktas, o da briga Skriniar-Vlahovic. Embora tenha permanecido em campo durante todos os 90 minutos. Depois de um curtíssimo período de adaptação, porém, ele já havia assumido a vaga de titular e a manteve de forma indiscutível.



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  • Correu o risco de ficar fora

    O curioso é que Greenwood correu seriamente o risco de não poder jogar Fenerbahçe x Roma, uma partida evidentemente particular para ele pelo que aconteceu no verão. E não por uma lesão.

    O inglês foi, de fato, sancionado pela UEFA com uma multa de 30 mil euros por ter participado da confusão generalizada que estourou no fim de Lyon x Fenerbahçe, a partida que garantiu aos turcos a vaga na fase de liga da Champions League. Mas o temor era de que ele fosse obrigado a perder a estreia contra a Roma.

    Na realidade, Greenwood até levou um jogo de suspensão. Mas com pena suspensa. A punição foi, de fato, suspensa "por um período de experiência de um ano a partir da data da presente decisão", como anunciou a UEFA há alguns dias.

  • A entrada gradual de Lukaku

    Lukaku também estará lá, isso sim. Mas não desde o primeiro minuto. Como, aliás, sempre aconteceu até este momento, por causa de uma adaptação lenta e gradual à nova realidade.

    O ex-centroavante do Napoli vem de uma temporada em que, na prática, quase não entrou em campo. A culpa foi da grave lesão sofrida durante a pré-temporada de um ano atrás, de uma recuperação lenta, dos novos problemas físicos que, na reta final do campeonato, provocaram tensões e atritos com seu ex-clube.

    Lukaku foi recebido como uma estrela em Istambul, a resposta do Fenerbahçe a Osimhen e à futura chegada de Vlahovic ao Besiktas. Mas, até este momento, jogou muito pouco. E sempre saindo do banco. Foram 5 participações em trechos de jogos, a última no sábado, no clássico contra o Besiktas: zero gols marcados, o mesmo número de assistências.

    Também contra a Roma, assim, no ataque do Fenerbahçe jogará outro velho conhecido da Serie A: Vedat Muriqi, ex-Lazio, com clima de dérbi após o biênio passado no clube romano. O kosovar chegou em junho vindo do Mallorca e, até aqui, marcou três vezes, uma delas fora de casa contra o Lyon.

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  • "Tem alguns problemas de resistência"

    Foi assim que seu treinador, Ismail Kartal, falava de Lukaku em meados de agosto. Ele corre risco de demissão em caso de uma nova derrota contra a Roma, depois de perder para o Besiktas:

    "Lukaku é um rapaz realmente positivo. É um grande trabalhador e um bom profissional. Fala seis línguas. Disse que daqui a três meses falaremos turco juntos. É um jogador confiante. No momento tem algumas lacunas, mas vou incluí-lo no elenco para a partida de amanhã (a estreia contra o Lyon, nota da redação). Ainda não está 100%, mas é um jogador muito corajoso e determinado. É muito positivo. Nós o contratamos para poder contar com sua contribuição. É um jogador muito experiente e forte. No momento não tem problemas de peso, só tem alguns problemas de resistência, mas vamos resolvê-los em algumas semanas".

    Para rever o melhor Lukaku, portanto, ainda será preciso mais um pouco de tempo. Só depois o ex-Roma e Itália poderá disputar concretamente com Muriqi a vaga de centroavante do Fenerbahçe.

  • GuendouziGetty Images

    GUENDOUZI SUSPENSO

    Se Lukaku é o ex da Roma e Greenwood o seu quase ex, no elenco do Fenerbahçe não faltam outros rostos conhecidos da Serie A. Como o ex-Inter Milan Skriniar, que deve formar dupla com Aké no centro da defesa.

    Quem certamente não estará lá é Matteo Guendouzi, outro que, como Muriqi, teria clima de dérbi no ar. O motivo? O mesmo de Greenwood: a briga após a volta contra o Lyon. Só que o ex-Lazio, ao contrário do companheiro, foi suspenso e, portanto, não poderá entrar em campo na noite de quinta-feira.

    Guendouzi recebeu multa de 50 mil euros e suspensão de 4 partidas "por ter insultado outras pessoas presentes na partida, provocado os espectadores e violado as normas fundamentais de boa conduta". Dessas 4 partidas, duas foram suspensas por um ano. Mas o francês só poderá estrear na terceira partida da fase de grupos da Champions League. Portanto, nada de duelo contra o "inimigo" Paulo Dybala.

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